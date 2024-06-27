Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Safran запускает систему борьбы с беспилотниками Skyjacker
Компания Safran Electronics & Defense представила на проходящей во Франции выставке Eurosatory 2024 свою систему Skyjacker, предназначенную для ведения радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

На проходящей во Франции выставке Eurosatory 2024 компания Safran Electronics & Defense представила свое решение для борьбы с беспилотниками Skyjacker. Как заявляет компания, Skyjacker - это многодоменная система противодействия беспилотным летательным аппаратам радиоэлектронной борьбы (C-UAS), которая может быть использована для борьбы с роем БПЛА и угрозами высокоскоростных беспилотников. Недавно система Skyjacker была испытана в Красном море на борту фрегата ВМС Франции в противодействии беспилотникам хуситов.

Как следует из опубликованного компанией Safran пресс-релиза, «сила Skyjacker заключается в ее уникальной способности к спуфингу: она изменяет траекторию полета беспилотника, чтобы нейтрализовать угрозу, которую беспилотник представляет, имитируя сигналы GNSS, обеспечивающие наведение на цель. В сочетании с радарным обнаружением и оптико-электронной идентификацией Skyjacker может эффективно уничтожать изолированные беспилотники и стаи беспилотных летательных аппаратов на суше и в море». 

реклама

 Согласно дополнительным разъяснениям компании Safran, Skyjacker особенно хорошо подходит для противодействия массированным атакам, таким как скопление беспилотных летательных аппаратов. Система также может поражать изолированные беспилотные летательные аппараты, управляемые дистанционно оператором, и оказывать воздействие на расстоянии от 1 до 10 километров.

Модульная конструкция Skyjacker включает в себя блок управления C2 (command and control) для управления всей системой, а также один или несколько передатчиков-подделок. Система Skyjacker может быть соединена с широким спектром датчиков, таких как оптико-электронные прицелы, радары и радиочастотные детекторы, а также с лазерами, средствами подавления связи и другими эффекторами. Skyjacker может быть развернут в виде мобильной версии или подключен к существующим системам наблюдения и управления огнем на наземных транспортных средствах или военно-морских судах.

Как сообщает Safran Electronics & Defense, чтобы выпустить первую мобильную версию Skyjacker, компания объединилась с Hologarde, которая разработала систему защиты от беспилотников Bassalt для военно-космических сил Франции для защиты крупных мероприятий (Олимпийские игры в Париже, саммит G7, парад в честь дня взятия Бастилии). В марте сего года компании Safran Electronics & Defense и Hologarde продемонстрировали эффективность Skyjacker на учениях Coubertin LAD II, организованных Командованием противовоздушной обороны и воздушных операций Военно-воздушных сил (CDAOA) на 107-й авиабазе в Велизи-Виллакубле, недалеко от Парижа.

Александр Зиглер, исполнительный вице-президент подразделения Safran Electronics & Defense, недавно сообщил журналистам: “Сейчас мы работаем над развертыванием Skyjacker в рамках системы защиты от беспилотных летательных аппаратов на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Испытания с участием ВМС Франции также оказались особенно убедительными, подтвердив пригодность Skyjacker в качестве высокоэффективного и экономичного средства защиты для фронтовых судов”.

#рэб #вмс франции #safran electronics &amp; defense #skyjacker
+
Написать комментарий (0)
С помощью 3D-печати ВМС Франции осуществили технический ремонт своих кораблей в море
ВМС Франции протестировали систему РЭБ Skyjacker для защиты своих фрегатов от беспилотников хуситов
НАТО хочет обмениваться разведданными с Украиной о возможностях российской РЭБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
+
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
В России строят новый завод по производству электроники
79
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
6
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
1
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
48
Представлен «бумажный» планшет Onyx Go 10.3 с экраном, который имитирует текстуру настоящей бумаги
+
У нового американского беспилотника-невидимки XRQ-73 бесшумный привод
+
Бывшая биржа «Санкт-Петербург» переехала в столицу Дальнего Востока и переименована в «Восточную»
2
Начата реконструкция первой на Урале «государевой дороги», связавшей в XVII веке Европу и Сибирь
+
В серию Intel Core Ultra 200V войдёт процессор Core Ultra 9
+
В Приморском крае построят крупный завод железобетонных изделий за 1 млрд рублей
+
GeForce RTX 4070 Ti SUPER переходит на графический процессор AD102
+
280 млн пользователей за 3 года установили вредоносные расширения для Chrome
+
YouTube тестирует новую функцию «Хайп» для поддержки видео от любимых авторов
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
60
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
66
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
12
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
10
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
16
Трамп покритиковал за СВО Байдена и Кремль и отметил, что при нем такого не было
2
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
2

Сейчас обсуждают

smash526
00:34
Прям как у Нацистской Германии ... "Официальной политической идеологией нацистской Германии и опорой нацистского режима был национал-социализм, который объявлял своей целью создание и утверждение на д...
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Сергей Гончар
00:21
Я вообще не вижу смысла процы с восьми ядрами Интел менять в ближайшем будущем.
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
~Valera~
00:19
Ну так это твои проблемы, самс давал тебе гарантию но ты не сберег )))
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Сергей Гончар
00:16
Автору ерунду не мели, что в некоторых играх 14100f, быстрее 9900к. Даже если хочется заработать денег на статье (враньё).
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
Yвесёделерчuk
00:12
Не переживайте, частный бизнес должны запретить.
«Гравитон» открыла производство принтеров и многофункциональных устройств с оригинальными картриджами на своём заводе в Подмосковье
glavhyilo
00:09
кстати с.корея в июле 2024г прибывает на украинские фронты,потренироваться так сказать там.
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
glavhyilo
00:05
помню в нулевых сидели пили с друганом,он говорит в абхазию ездил на море,там классно-чистое море и кормят охеренно,кстати как раз после событий 08.08.08 дело было.
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
VAKT
00:00
Кому ты свои затхлые методички цитируешь ? Друг у него из Донецка - я из Донецка, с Пролетарки, ДонНТУ закончил, в учкомбинате при шахте Засядько свою первую корочку электрослесаря получил. И ты мне с...
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Незваный Гость
23:58
Только я за 5 лет отбил его стоимость уже 10 раз А ты сидел все это время на целероне
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
VAKT
23:57
Ты это про бомбёжки Донецка, Луганска говоришь ?
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем