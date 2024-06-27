Компания Safran Electronics & Defense представила на проходящей во Франции выставке Eurosatory 2024 свою систему Skyjacker, предназначенную для ведения радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

На проходящей во Франции выставке Eurosatory 2024 компания Safran Electronics & Defense представила свое решение для борьбы с беспилотниками Skyjacker. Как заявляет компания, Skyjacker - это многодоменная система противодействия беспилотным летательным аппаратам радиоэлектронной борьбы (C-UAS), которая может быть использована для борьбы с роем БПЛА и угрозами высокоскоростных беспилотников. Недавно система Skyjacker была испытана в Красном море на борту фрегата ВМС Франции в противодействии беспилотникам хуситов.

Как следует из опубликованного компанией Safran пресс-релиза, «сила Skyjacker заключается в ее уникальной способности к спуфингу: она изменяет траекторию полета беспилотника, чтобы нейтрализовать угрозу, которую беспилотник представляет, имитируя сигналы GNSS, обеспечивающие наведение на цель. В сочетании с радарным обнаружением и оптико-электронной идентификацией Skyjacker может эффективно уничтожать изолированные беспилотники и стаи беспилотных летательных аппаратов на суше и в море».

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Согласно дополнительным разъяснениям компании Safran, Skyjacker особенно хорошо подходит для противодействия массированным атакам, таким как скопление беспилотных летательных аппаратов. Система также может поражать изолированные беспилотные летательные аппараты, управляемые дистанционно оператором, и оказывать воздействие на расстоянии от 1 до 10 километров.

Модульная конструкция Skyjacker включает в себя блок управления C2 (command and control) для управления всей системой, а также один или несколько передатчиков-подделок. Система Skyjacker может быть соединена с широким спектром датчиков, таких как оптико-электронные прицелы, радары и радиочастотные детекторы, а также с лазерами, средствами подавления связи и другими эффекторами. Skyjacker может быть развернут в виде мобильной версии или подключен к существующим системам наблюдения и управления огнем на наземных транспортных средствах или военно-морских судах.

Как сообщает Safran Electronics & Defense, чтобы выпустить первую мобильную версию Skyjacker, компания объединилась с Hologarde, которая разработала систему защиты от беспилотников Bassalt для военно-космических сил Франции для защиты крупных мероприятий (Олимпийские игры в Париже, саммит G7, парад в честь дня взятия Бастилии). В марте сего года компании Safran Electronics & Defense и Hologarde продемонстрировали эффективность Skyjacker на учениях Coubertin LAD II, организованных Командованием противовоздушной обороны и воздушных операций Военно-воздушных сил (CDAOA) на 107-й авиабазе в Велизи-Виллакубле, недалеко от Парижа.

Александр Зиглер, исполнительный вице-президент подразделения Safran Electronics & Defense, недавно сообщил журналистам: “Сейчас мы работаем над развертыванием Skyjacker в рамках системы защиты от беспилотных летательных аппаратов на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Испытания с участием ВМС Франции также оказались особенно убедительными, подтвердив пригодность Skyjacker в качестве высокоэффективного и экономичного средства защиты для фронтовых судов”.