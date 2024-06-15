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vizir47
ВМС Франции протестировали систему РЭБ Skyjacker для защиты своих фрегатов от беспилотников хуситов
ВМС Франции успешно протестировали недавно созданную компаниями Safran и Hologarde систему РЭБ Skyjacker в боевом противодействии беспилотникам хуситов в Красном море. Эта система также будет использована при обеспечении безопасности предстоящих этим летом во Франции Олимпийских игр.

Как сообщают французские СМИ, использование ракет-перехватчиков Aster для уничтожения недорогих беспилотных летательных аппаратов-"камикадзе", запущенных повстанцами-хуситами из Йемена против судов в Красном море, вызывает серьезную критику не только со стороны гражданского общества Франции, но и ряда французских военных экспертов.

«Вы должны учитывать в своих анализах тот факт, что стоимость, которую необходимо учитывать, - это не только стоимость используемой ракеты, но и стоимость того, что мы защищаем», - утверждал в январе с.г., то есть после нескольких успешных перехватов беспилотников йеменских хуситов фрегатом Languedoc вице-адмирал Эммануэль Слаарс, командующий французскими войсками в морской зоне Индийского океана (ALINDIEN), а также дислоцированными в Объединенных Арабских Эмиратах (FFEAU).

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Тем не менее, эта ситуация многими признается как явно неудовлетворительная. «Когда мы сбиваем беспилотник шахидов с помощью Aster, на самом деле это шахиды убивают Aster», - сказал на днях AFP генерал Тьерри Буркхард, начальник штаба Вооруженных сил Франции (CEMA). И добавил: «Если мы хотим выиграть в военном противостоянии, нам придется разрабатывать недорогое износостойкое оружие параллельно с высокотехнологичным оружием, которое позволит одержать верх».

В любом случае, участвовавший в европейской военно-морской операции ASPIDES в Красном море  до конца марта фрегат Alsace, с усиленными средствами противовоздушной обороны, был вынужден несколько раз открывать огонь имевшимися на борту ракетными средствами, чтобы уничтожить три баллистические ракеты и полдюжины беспилотных летательных аппаратов, запущенных хуситами против торговых судов. «Мы использовали все имеющиеся в нашем распоряжении средства вооружения, в зависимости от угрозы: от ракет Aster до 7,62-мм пулемета вертолета, 20-мм или 76-мм пушки», - сказал капитан корабля Жером Анри в интервью газете Figaro.

В то же время французские военные эксперты указывают, что не только указанный тип оружия в последнее время активно используется находящимися в Красном море военными кораблями Франции. Так, стало известно, что фрегат Languedoc был оснащен недавно во время захода в Джибути созданной французским ВПК системой РЭБ SkyJacker, разработанной компаниями Safran и Hologarde.  

 Именно эту систему РЭБ, как указывают СМИ, фрегат Languedoc активно использовал в последнее время в противодействии беспилотникам хуситов.

Как сообщается, «SkyJacker» - это новое устройство радиоэлектронной борьбы, которое в сочетании с радаром и оптронным датчиком передает ложные сигналы, которые должны заменить сигналы, излучаемые спутниковыми геолокационными системами (GPS, Galileo, Baidu, Glonass). Идея состоит в том, чтобы ввести дрона или даже рой дронов в заблуждение относительно его фактического местоположения. Эта концепция, называемая "подменой", позволяет таким образом исключить угрозу, которую они представляют.

«Испытания, проведенные на кораблях национального флота, оказались особенно успешными и подтверждают заинтересованность французской армии в эффективной и экономичной защите системой РЭБ Skyjacker морских кораблей от беспилотных летательных аппаратов", - пояснил представитель компании Safran еженедельнику Usine nouvelle. Было также указано, что системой РЭБ SkyJacker в ближайшее время будет оснащен еще один французский фрегат Chevalier Paul, а также ряд других военных кораблей Франции. Эта система также будет использована при обеспечении безопасности предстоящих этим летом во Франции Олимпийских игр.

#вмс франции #рэб skyjacker
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