В связи с проведением в Соединенных Штатах экспериментов по осветлению морских облаков в целях снижения температуры в атмосфере Земли, европейская общественность и эксперты усиливают критику таких действий со стороны США.

В последнее время геоинженерия стала активно использоваться Соединенными Штатами для проведения экспериментов по возможным путям понижения температуры на нашей планете. К сожалению, не все подобные эксперименты основательно прорабатываются на пути подготовки к ним. В результате этого, в разных частях планеты, на фоне усилившихся сегодня практически повсюду климатических коллапсов то с неимоверной жарой, превышающей прежние пороги в +50 градусов, то с ужасающими ливнями и наводнениями, растет критика недостаточно предварительно проработанных «климатических опытов».

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Так, в частности, сегодня реагирует европейская общественность на попытки США провести эксперименты по «осветлению облаков». Осветление морских облаков (Marine cloud brightening - MCB) - это геоинженерное предложение американских исследователей, направленное на снижение атмосферных температур и уменьшение последствий изменения климата.

Этот предлагаемый метод заключается в рассеивании морских брызг в атмосфере «для обеспечения лучшего отражения солнечного излучения, чтобы снизить температуру на планете». Предполагается, что частицы соли будут оставаться в атмосфере и конденсировать влагу, образуя капли с высокой отражающей способностью, которые рассеют больше солнечной энергии и снизят температуру.

Чтобы проверить жизнеспособность этого проекта, американские исследователи провели исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

По заключению авторитетного и популярного во многих странах французского издания GEO, предложенная в США теория осветления морских облаков - это весьма спорная гипотеза. Тем не менее, ученые из Вашингтонского университета установили в марте с.г. на борту бывшего авианосца USS Hornet, переоборудованного в музей, большие вентиляторы, распыляющие раствор соленой воды. Как было указано, "этот эксперимент (пока) был направлен не на измерение его воздействия на климат, а на то, чтобы сначала убедиться, что образующийся туман обладает характеристиками, необходимыми для правильного действия". В ходе указанного эксперимента американские ученые использовали климатические модели земной климатической системы в 2010 и 2050 годах. Они провели эти эксперименты в двух местах: в средних широтах недалеко от Аляски и в субтропиках Калифорнии.

Как указали сами исследователи, они проверяли эффективность регионального MCB в северной части Тихого океана для смягчения последствий экстремальной жары на западе Соединенных Штатов. В результате было обнаружено, что MCB в отдаленных районах средних широт или в ближайших субтропиках снижает относительный риск опасного воздействия летней жары на 55% и 16% соответственно. Однако те же самые меры в условиях потепления минимально снижают и даже усиливают тепловой стресс на западе Соединенных Штатов и во всем мире. Исследователи не исключают, что снижение эффективности может быть вызвано зависящей от состояния меридиональной циркуляции Атлантического океана как в результате антропогенного потепления, так и в результате регионального MCB. Но в любом случае результат продемонстрировал риск, связанный с предположением об эффективности вмешательств.

Как отмечают эксперты GEO, последствия этих операций не ограничатся Соединенными Штатами, поскольку пострадают также несколько регионов, включая Европу. В то время как результаты, основанные на модели 2010 года, будут означать снижение температуры на континенте, результаты 2050 года демонстрируют, что операция вызовет волны тепла в Европе. ”Это показывает, что осветление морских облаков может быть очень эффективным для западного побережья Соединенных Штатов, если оно будет проведено сейчас, но может оказаться неэффективным там в будущем и вызвать волны тепла в Европе”, - заключила Джессика Ван, исследователь, принимавший участие в исследовании, в интервью изданию The Guardian. По мнению исследователя, отсутствие общественного контроля и управления в области солнечной геоинженерии США «пугает» жителей Европы. “Наука и политика должны развиваться вместе”, - утверждает Джессика Ван. “Мы не хотим оказаться в ситуации, когда один регион вынужден прибегать к геоинженерии для борьбы с тем, что сделала другая часть мира для реагирования на засухи и периоды сильной жары”.