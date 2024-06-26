Министерство вооруженных сил Франции в последние годы стало делать акцент на разработке и использовании квантовых технологий, в частности в РЭБ.

На фоне все большего использования искусственного интеллекта, военные специалисты и разработчики Франции нацеливаются в последнее врем на квантовые технологии, которые увеличивают вычислительные возможности в десятки раз, открывают перспективы, масштабы которых даже трудно пока себе представить.

Так, в январе 2021 года исполнительная власть Франции запустила план, посвященный квантовым технологиям, с бюджетом 1,8 миллиарда евро на пять лет. Однако несколькими месяцами ранее через Главное Управление вооружений (DGA) и от имени гидрографической и океанографической службы Военно-Морского Флота (SHOM) Министерство вооруженных сил уведомило Национальное управление аэрокосмических исследований и разработок (ONERA) о разработке и внедрении четырех бортовых интерферометрических исследовательских гравиметров на холодных атомах (GIRAFE). Сумма контракта составляла 13 миллионов евро.

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Вместе с тем французские эксперты не скрывают, что, фактически, работа над этой квантовой технологией началась еще в 2006 году в рамках проекта «CA-SENSORS». «Это первое практическое применение измерительной системы, использующей квантовые свойства атомов рубидия, захваченных и охлажденных лазером», - пояснили в DGA в то время и отметили, что «преимущество системы GIRAFE заключается в ее способности работать автономно без необходимости калибровки. Гиростабилизированная, как и обычные системы, поэтому особенно подходящая для проведения морских исследований, ее инновационная квантовая технология также делает ее намного более точной».

Согласно информации, предоставленной изданию Defense News директором Агентства оборонных инноваций (AID) Франции, генеральным инженером по вооружениям Патриком Офортом, первый квантовый гравиметр недавно был передан компании SHOM, которая будет использовать его для картирования морского дна. Но рассматриваются и другие области применения. Например, для обнаружения подводных лодок.

Как указано в законе о военном программировании (LPM) на 2024-30 годы, эта технология будет применяться в других областях, таких как шифрование связи, квантовые вычисления, датчики разведки и наблюдения ISR, радиоэлектронная борьба.

Кстати, именно на этот последний момент обратил особое внимание Патрик Офорт в интервью, которое он дал Defense News. "Квантовые датчики радиоэлектронной борьбы позволят увеличить вероятность перехвата излучений в электромагнитном спектре, включая радары и средства связи", - сказал он. "Квантовые технологии позволяют как иметь гораздо лучшее разрешение в отношении того, что мы собираемся обнаруживать, так и, прежде всего, мгновенно обнаруживать противника в очень широкой полосе пропускания», - продолжил директор AID.

В настоящее время в сотрудничестве с французским производителем вооружений компанией Thales ведется разработка квантовых датчиков. По сообщению Офорта, они будут "доступны в течение предстоящих пяти лет".

Как отмечают французские военные эксперты, в Соединенных Штатах в 2021 году исследовательской лаборатории армии США удалось разработать квантовый датчик, который может работать во всем радиоспектре на частоте до 20 ГГц методом, основанным на атомах рубидия в Ридберговском состоянии. Этот датчик, якобы, позволяет не только защищать коммуникации, но и обнаруживать, перехватывать коммуникации противника. Вместе с тем отмечается, что такое устройство пока все еще весьма громоздкое, по-прежнему требует слишком много энергии, чтобы его можно было использовать на поле боя.