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vizir47
Париж, Берлин и Варшава разрабатывают тактические ракеты класса "земля-земля" большой дальности
На встрече в Париже 24 июня министры обороны Франции, Германии и Польши обсудили планы по разработке тактических ракет большой дальности, подтвердив намерение подписать документ, который заложит основу для будущего сотрудничества в указанной области.

Как подчеркивают французские СМИ в комментариях по поводу состоявшейся 24 июня встречи министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорну с его коллегами из Германии и Польши - Борисом Писториусом и Владиславом Косиняк-Камыш, говоря  о разработке средств поражения наземного боя на большие и даже очень большие расстояния, французский министр особо отметил: «Все, что может усилить сдерживание, полезно использовать». При этом французские журналисты напоминают, что в конце мая во время государственного визита президента Макрона в Германию «общее и всеобъемлющее долгосрочное сотрудничество в области нанесения ударов на большие расстояния» активно обсуждалось. Но никаких уточнений по этому поводу тогда дано не было.

Таким образом, как указывают журналисты, чтобы узнать по этому вопросу больше, потребовалось дождаться первой с 2015 года встречи министров обороны стран Веймарского треугольника, состоявшейся в Париже 24 июня с.г.

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https://www.opex360.com/wp-content/uploads/lcm-20240625.jpg

«Вопрос об ударах на большие и даже очень большие расстояния для французов всегда является чем-то вроде табу, потому что на самом деле мы не имеем права говорить об обычном сдерживании, когда мы являемся вооруженной ядерной державой. Но, наконец, я нарушил это табу уже несколько месяцев назад, сказав: "Даже обладающая ядерным оружием держава должна подкреплять свое ядерное сдерживание системой обычного сдерживания, во всяком случае, современными и эффективными обычными вооружениями". И поэтому в этой плоскости тоже ведутся размышления. Польша заинтересована», - сказал Лекорну на пресс-конференции, данной вместе с его коллегами  министрами обороны Писториусом и Косиняк-Камыш. Ожидается, что на предстоящем саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне, эти три страны подпишут документ о намерениях, который заложит основу для будущего сотрудничества в указанной области.

Вместе с тем, во время состоявшейся в Париже встречи, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну без промедления установил первую веху, напомнив, что Франция «уже располагает возможностями и технологическими возможностями в отношении тактических ракет большой дальности», «в частности, MdCN» (военно-морская крылатая ракета), наземная версия которой была представлена Европейским производителем и разработчиком ракетных систем  MBDA по случаю выставки вооружений Eurosatory 2024.

Это «единственное суверенное европейское решение для системы крылатых ракет, запускаемых с наземной платформы, спроектированных, произведенных и собранных в Европе», - утверждала тогда MBDA. И подчеркнула, что эта ракета, получившая название LCM (крылатая ракета наземного базирования), должна будет обладать «теми же исключительными возможностями, что и MdCN, в частности, ее операционной точностью для поражения противника в глубине с безопасного расстояния, ее высоким уровнем живучести в сложных условиях благодаря, в том числе и своему радару, который  уменьшен и обладает хорошей способностью отслеживать местность".

Напомним, что дальность действия MdCN составляет порядка 1000 км.

LCM - это одно из решений, предлагаемых MBDA для программы «наземный удар на большие расстояния» (FLP-T), за которую также борются производящие вооружение компании Thales и ArianeGroup.

Германия также активизировала работу на этом направлении. Так, 21 июня Министерство обороны Германии запросило у Бундестага разрешение на выделение 600 миллионов евро на разработку ракеты Tyrfing 3SM (ракета Super Sonic Strik), дальность действия которой может достигать 1000 км. Эта программа, проводимая совместно MBDA Deutschland и норвежской Kongsberg, должна завершиться не раньше 2035 года.

Следует отметить, что для будущей дальнобойной системы непрямого огня Бундесвера MBDA Deutschland также разрабатывает ракету объединенной огневой поддержки (JFS-M) - крылатую ракету дальностью не менее 300 км, которая может быть совместима с системами M142 HIMARS и Euro-PULS.

Как отмечается обозревателями этих трех стран, активизация разработки Францией, Германией и Польшей ракет класса "земля-земля" очень большой дальности явно обусловлена выводами, сделанными западными военными экспертами исходя из событий в Украине.

#встреча министров обороны стран веймарского треугольника #разработка тактических ракет
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