Прокуратура США рекомендовала Министерству юстиции (DoJ) возбудить уголовное дело против компании Boeing. Этот призыв произошел после того, как Министерство юстиции заявило, что Boeing нарушил мировое соглашение, связанное с двумя катастрофами самолетов Boeing 737 Max, в результате которых погибли 346 человек. Упомянутые инциденты с участием самолета Boeing 737 Max произошли с интервалом в шесть месяцев: первый - с индонезийской авиакомпанией Lion Air в октябре 2018 года, а второй - с Ethiopian Airlines в марте 2019 года. На прошлой неделе семьи жертв призвали прокуратуру наложить на Boeing штраф в размере 25 миллиардов долларов и возбудить уголовное дело.
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Эд Пирсон, исполнительный директор Фонда авиационной безопасности и бывший старший менеджер Boeing, подчеркнул важность этого предстоящего решения. Выступая на BBC Radio 4, он подчеркнул сохраняющиеся проблемы с самолетами Boeing, в частности с моделями 737 Max и 787, которые, по его мнению, отражают глубокие проблемы с руководством в компании.
В соглашении, заключенном в 2021 году, компания Boeing согласилась выплатить компенсацию в размере 2,5 миллиарда долларов, а Прокуратура США пообещала потребовать снятия уголовного обвинения через три года, если Boeing выполнит конкретные условия, изложенные в соглашении об отсрочке судебного преследования. Однако в прошлом месяце Министерство юстиции обвинило Boeing в нарушении этого соглашения, заявив, что компания не смогла “разработать, внедрить и обеспечить соблюдение нормативных требований и этики для предотвращения и выявления нарушений законов США о мошенничестве на протяжении всей своей деятельности”.