После того, как Министерство юстиции США заявило, что Boeing нарушил мировое соглашение, связанное с двумя катастрофами самолетов 737 Max, Прокуратура США рекомендовала возбудить уголовное дело против компании Boeing.

Прокуратура США рекомендовала Министерству юстиции (DoJ) возбудить уголовное дело против компании Boeing. Этот призыв произошел после того, как Министерство юстиции заявило, что Boeing нарушил мировое соглашение, связанное с двумя катастрофами самолетов Boeing 737 Max, в результате которых погибли 346 человек. Упомянутые инциденты с участием самолета Boeing 737 Max произошли с интервалом в шесть месяцев: первый - с индонезийской авиакомпанией Lion Air в октябре 2018 года, а второй - с Ethiopian Airlines в марте 2019 года. На прошлой неделе семьи жертв призвали прокуратуру наложить на Boeing штраф в размере 25 миллиардов долларов и возбудить уголовное дело.

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Эд Пирсон, исполнительный директор Фонда авиационной безопасности и бывший старший менеджер Boeing, подчеркнул важность этого предстоящего решения. Выступая на BBC Radio 4, он подчеркнул сохраняющиеся проблемы с самолетами Boeing, в частности с моделями 737 Max и 787, которые, по его мнению, отражают глубокие проблемы с руководством в компании.

В соглашении, заключенном в 2021 году, компания Boeing согласилась выплатить компенсацию в размере 2,5 миллиарда долларов, а Прокуратура США пообещала потребовать снятия уголовного обвинения через три года, если Boeing выполнит конкретные условия, изложенные в соглашении об отсрочке судебного преследования. Однако в прошлом месяце Министерство юстиции обвинило Boeing в нарушении этого соглашения, заявив, что компания не смогла “разработать, внедрить и обеспечить соблюдение нормативных требований и этики для предотвращения и выявления нарушений законов США о мошенничестве на протяжении всей своей деятельности”.