К концу года в инновационный город будущего "Woven City" возле горы Фудзи в Японии должны въехать первые жители, где исследователи и бизнесмены со всего мира получат возможность работать над инновационными проектами.

Менее чем через четыре года после объявления о планах строительства “умного города” "Woven City" возле горы Фудзи в Японии, Toyota объявила, что город очень скоро примет своих первых жителей. Названный “Woven City”, он стал “живой лабораторией” для экспериментов с новыми технологиями, такими как водородная энергетика, автономные транспортные средства, роботы и искусственный интеллект (ИИ). Строительство города, которое, по прогнозам Toyota, обойдется в общей сложности в 10,13 миллиарда долларов, практически завершено. Как сообщает The Express, первые жители должны въехать в город к концу этого года.

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Местные жители будут проживать в экологически чистых “умных” домах, построенных из дерева, работающих в основном на водороде и оснащенных солнечными батареями. “Строительство полноценного города с нуля, даже в таких небольших масштабах, как этот, - это уникальная возможность для разработки технологий будущего”, - пояснил президент компании Toyota Акио Тойода.

Согласно планам, “Woven City” будет разделен на три зоны: зоны, предназначенные только для пешеходов, дороги для автономных транспортных средств и маршруты для активного передвижения, например, на велосипедах. Чтобы воплотить свою мечту в реальность, Toyota сотрудничала с международной архитектурной фирмой Bjarke Ingels Group (BIG).

BIG стоит за несколькими замечательными проектами, в том числе VIA 57 West в Нью-Йорке, LEGO House в Дании и VM Houses в Копенгагене. Площадь “Woven City” составит 708 000 квадратных метров. Он строится на месте бывшего завода Toyota в Хигаси-Фудзи, который закрылся четыре года назад.

“Woven City” станет местом совместного творчества для изобретателей и местных жителей, которые разделяют страсть к изобретению чего-то нового “для других”, - поясняет компания на своем веб-сайте, посвященном проекту.

По словам представителей компании, ее цель - превратиться из автомобильной компании в компанию по “мобильности”. Задача состоит в том, чтобы переосмыслить понятие “передвижение”, превратив его из простого перемещения людей из пункта А в пункт Б с помощью автомобилей в повышение качества жизни людей за счет обеспечения эффективной, практичной и приятной мобильности людей, товаров, информации и энергии.

“В “Woven City” есть дороги, площади, магазины, офисы и жилые дома, напоминающие реальный город, где изобретатели и жители могут совместно создавать новые идеи, продукты и услуги", – поясняют в Toyota. “Разнообразная поддержка, оказываемая “Woven City”, ускорит развитие технологий и сервисных инноваций, которые по-новому определят будущее мобильности и приведут к благосостоянию для всех”, - добавляют они.

Завод Toyota в Хигаси-Фудзи, расположенный в регионе Тохоку на северо-востоке Японии, был заменен после того, как сильно пострадал от землетрясения и цунами 2011 года. В 2020 году Toyota объявила, что закрытая площадка будет преобразована в “Woven City”. Согласно предложенным планам, исследователи и бизнесмены со всего мира получат возможность работать над проектами, связанными с персональной мобильностью, технологиями без водителя, искусственным интеллектом и робототехникой.

Город, где будут проходить эти разработки, назван "Сплетенным городом" в честь Сакити Тойоды, основателя Toyota. Первоначально Тойода изобрел автоматический ткацкий станок, чтобы упростить процесс ткачества для своей матери, прежде чем его сын создал промышленного гиганта, которого мы знаем сегодня.