СМИ сообщают о двух инцидентах, связанных с применением Apple Watch. В одном произошло срабатывание сигнала опасности у умных часов Спилберга, а в другом Apple Watch спасли жизнь канадскому пожарнику.

Согласно сообщениям СМИ, 22 июня Стивен Спилберг выступал на кинофестивале Tribeca, посвященном 50-летию его фильма "Шугарлендский экспресс", когда его Apple Watch послали ему ложный сигнал тревоги, обычно появляющийся после падения.

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Вот как описывается этот инцидент.

Во время презентации кинематографического произведения Стивен Спилберг произносил речь, когда его Apple Watch послали ему звуковой сигнал опасности. Это произошло прямо в середине конференции. В этот момент он говорил, сидя в своем кресле перед аудиторией, и размахивал руками, когда его умные часы отправили ему сообщение: "Похоже, ты неудачно упал". Спилберг в шутку заявил аудитории: «Я не собираюсь нажимать кнопку SOS», затем он снял часы и уронил их на пол. Однако его жест был ошибкой, поскольку такие умные часы способны подавать предупреждающий сигнал органам здравоохранения, расположенным поблизости. После того, как он уронил часы, его Apple Watch начали подавать сигнал бедствия.

Несмотря на то, что ложные оповещения выдаваемые Apple Watch весьма редки, иногда это может произойти в неподходящее время. Во время своего выступления знаменитый режиссер, по заключению компании Apple, должен был нажать на кнопку X, чтобы отменить текущее действие, так как Apple Watch действительно запускают звуковой обратный отсчет перед вызовом службы спасения. К счастью, Спилберг быстро отключил предупреждение. Этот жест позволил предотвратить ненужное появление представителей Службы спасения на территории кинофестиваля, даже несмотря на то, что все было в порядке. Затем Стивен Спилберг смог продолжить рассказывать своей аудитории о своих фильмах.

В этой связи Apple напомнила, что в подключенном режиме Apple Watch быстро реагируют, когда не получают ответа от своего владельца. Функция обнаружения падения была впервые представлена в Apple Watch Series 4. Она неоднократно признавалась весьма удачной при спасении людей после аварий. Спасатели были вызваны на помощь, даже если пострадавшие не смогли отреагировать.

С другой стороны, ложные срабатывания могут возникать, когда Apple Watch обнаруживают, что человек движется быстро, а затем резко останавливается. Были случаи, когда устройство неправильно сообщало о падениях или авариях на американских горках. Точно так же, как иногда поступают сообщения о ложных падениях или несчастных случаях при катании на лыжах. В этой связи Apple указывает, что прикладывает усилия, чтобы уменьшить количество ложных предупреждений.

На фоне указанного инцидента СМИ сообщают о другом инциденте, когда Apple Watch в разгар сердечного приступа спасли 22 июня жизнь 44-летнему канадскому пожарному. Играя со своим сыном, он начал испытывать странные симптомы, которые, по его первоначальному мнению, были гриппом или аллергией. Однако полчаса спустя он заметил проблемы с сердцебиением. Взглянув на свои Apple Watch, он обнаружил, что у него фибрилляция предсердий, состояние, характеризующееся учащенным и нерегулярным сердцебиением, после чего он немедленно отправился в больницу. «Именно тогда врачи сказали мне, что у меня, вероятно, сердечный приступ», - поведал он, все еще находясь в шоке.

Прибыв в больницу, пожарный прошел серию обследований, которые выявили полную закупорку одной из его коронарных артерий. Диагноз, который ошеломил его, особенно с учетом того, что он вел здоровый образ жизни и в семейном анамнезе не было сердечных заболеваний. Убежденный, что его желание обратиться в больницу спасло ему жизнь, он также подчеркнул решающую роль, которую сыграли его Apple Watch.

Как отмечают в СМИ медицинские эксперты, в последнее время все больше и больше пациентов прибывает в отделения неотложной помощи после предупреждений электронных устройств, таких как умные часы или спортивные браслеты. Эта тенденция приветствуется кардиологами, которые рассматривают это как способ побудить людей быстрее обратиться за консультацией даже при легких симптомах.

«Эти устройства, как правило, переоценивают ситуации, чтобы побудить вас проконсультироваться, а не наоборот», - объясняет кардиолог из больницы QEII в Галифаксе (Канада). “Тем не менее, собранные данные могут послужить основой для первоначального лечения, прежде чем специалисты начнут использовать имеющиеся в их распоряжении технологии для постановки надежного диагноза“.

В то же время в СМИ звучит предупреждение, что Apple Watch и другие подобные устройства ни в коем случае не заменяют рекомендации врача. Их следует рассматривать как дополнительные инструменты, позволяющие людям следить за своим состоянием здоровья и быть более внимательными к сигналам, посылаемым вашим организмом. В случае появления тревожных симптомов всегда необходимо обратиться к врачу, чтобы поставить точный диагноз и назначить адекватное лечение.

Тем не менее, эти истории проливают свет на неоспоримый потенциал связанных технологий в области здравоохранения. Они могут стать ценными союзниками, помогая нам лучше понимать свое тело и быстро реагировать на критические ситуации.