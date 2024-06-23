ВВС США объявили тендер на разработку бортовых защитных систем для самолетов, которые могли бы противостоять небольшим беспилотным летательным аппаратам во время полета.

Военно-воздушные силы США обратились к промышленности за помощью в разработке бортовых защитных систем для самолетов, которые могли бы противостоять небольшим беспилотным летательным аппаратам во время полета (C-sUAS).

Командованием воздушной мобильности (Air Mobility Command - AMC) США, ответственным за контроль за операциями заправщиков и транспортных самолетов, направлен соответствующий запрос на предоставление информации (RFI), в котором основное внимание уделяется поиску концепций и технологий для C-sUAS. Как указывается в запросе, именно заправщики и транспортные самолеты, будучи более медленными и крупными летательными аппаратами, как правило, более подвержены атакам противника. В то время как мобильная авиация для защиты от ракетных угроз применяет в настоящее время защитные меры, в частности, сигнальные ракеты и лазерное оружие, рост масштабов боевых действий с использованием беспилотных летательных аппаратов и гражданских беспилотников побудил Военно-воздушные силы США рассмотреть возможность оснащения самолетов дополнительными средствами защиты от угроз со стороны беспилотников (UAS).

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При этом официальные лица США предупреждают, что потенциальные противники, такие как Китай, могут использовать уязвимости в логистических операциях, что вызывает необходимость в усиленной защите в полете, хотя мобильная авиация и полагается на надежную защиту базы, как отмечается в отдельной концепции операций (CONOPS), указывает издание Breaking Defense.

Ссылаясь на “групповую” систему классификации беспилотных летательных аппаратов Пентагона, где 1 - самый маленький, а 5 - самый большой, RFI в своем запросе указывает, что “основной интерес представляют беспилотные летательные аппараты групп 1 и 2, наряду с возможностью противодействия беспилотникам группы 3”. В уведомлении говорится, что “основной интерес” заключается в размещении средства защиты “на критических этапах полетов самолетов на высоте ниже 16 000 футов”, хотя в рамках проекта также предлагается разработать возможности, которые могут защитить самолет во время наземных операций, таких как руление.

В CONOPS описывается заинтересованность Командования воздушной мобильности в защите как от враждебных беспилотных летательных аппаратов, так и от не представляющих угрозы беспилотных летательных аппаратов, находящихся поблизости. В нем подчеркивается важность поиска решений, обеспечивающих повышенную ситуационную осведомленность о присутствии беспилотных летательных аппаратов, требующих минимального вмешательства экипажа для нейтрализации или уклонения. В документе также указываются особые проблемы, связанные с работой в гражданских условиях.

Кроме того, RFI и CONOPS указывают на заинтересованность Командования воздушной мобильности ВВС и в целом США как в кинетических, так и в некинетических вариантах борьбы с беспилотниками, включая системы, способные идентифицировать, но не обязательно уничтожать БПЛА. Командование воздушной мобильности особенно заинтересовано в использовании возможностей, уже зарекомендовавших себя на других платформах, которые могут быть интегрированы в самолеты. В запросе подчеркивается, что отраслевые решения должны повышать ситуационную осведомленность о присутствии беспилотных летательных аппаратов и сводить к минимуму вмешательство экипажа для их нейтрализации. Аналогичным образом, решения также должны быть способны распознавать угрозы в коммерческих условиях, как указано в документе CONOPS. Например, системы не могут использовать широкие возможности подавления GPS или кинетического поражения, если самолет вице-президента находится в международном аэропорту Франкфурта, как указано в документе.

В дополнение к воздушно-десантным средствам защиты, CONOPS подчеркивает необходимость в компактных наземных средствах борьбы с беспилотниками, которые могут быть быстро доставлены на борт самолета с помощью доступных пандусов. Для самолетов без рамп могут потребоваться переносимые вручную и быстро развертываемые системы беспилотных летательных аппаратов или оборудование, работающее на борту.