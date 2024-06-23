Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
ВВС США подали заявку на разработку бортовых средств защиты от небольших беспилотников
ВВС США объявили тендер на разработку бортовых защитных систем для самолетов, которые могли бы противостоять небольшим беспилотным летательным аппаратам во время полета.

Военно-воздушные силы США обратились к промышленности за помощью в разработке бортовых защитных систем для самолетов, которые могли бы противостоять небольшим беспилотным летательным аппаратам во время полета (C-sUAS). 

Командованием воздушной мобильности (Air Mobility Command - AMC) США, ответственным за контроль за операциями заправщиков и транспортных самолетов, направлен соответствующий запрос на предоставление информации  (RFI), в котором основное внимание уделяется поиску концепций и технологий для C-sUAS. Как указывается в запросе, именно заправщики и транспортные самолеты, будучи более медленными и крупными летательными аппаратами, как правило, более подвержены атакам противника. В то время как мобильная авиация для защиты от ракетных угроз применяет в настоящее время защитные меры, в частности, сигнальные ракеты и лазерное оружие, рост масштабов боевых действий с использованием беспилотных летательных аппаратов и гражданских беспилотников побудил Военно-воздушные силы США рассмотреть возможность оснащения самолетов дополнительными средствами защиты от угроз со стороны беспилотников (UAS).

реклама

При этом официальные лица США предупреждают, что потенциальные противники, такие как Китай, могут использовать уязвимости в логистических операциях, что вызывает необходимость в усиленной защите в полете, хотя мобильная авиация и полагается на надежную защиту базы, как отмечается в отдельной концепции операций (CONOPS), указывает издание Breaking Defense.

C-17 dropoff

Ссылаясь на “групповую” систему классификации беспилотных летательных аппаратов Пентагона, где 1 - самый маленький, а 5 - самый большой, RFI в своем запросе указывает, что “основной интерес представляют беспилотные летательные аппараты групп 1 и 2, наряду с возможностью противодействия беспилотникам группы 3”. В уведомлении говорится, что “основной интерес” заключается в размещении средства защиты “на критических этапах полетов самолетов на высоте ниже 16 000 футов”, хотя в рамках проекта также предлагается  разработать возможности, которые могут защитить самолет во время наземных операций, таких как руление.

В CONOPS описывается заинтересованность Командования воздушной мобильности в защите как от враждебных беспилотных летательных аппаратов, так и от не представляющих угрозы беспилотных летательных аппаратов, находящихся поблизости. В нем подчеркивается важность поиска решений, обеспечивающих повышенную ситуационную осведомленность о присутствии беспилотных летательных аппаратов, требующих минимального вмешательства экипажа для нейтрализации или уклонения. В документе также указываются особые проблемы, связанные с работой в гражданских условиях.

Кроме того, RFI и CONOPS указывают на заинтересованность Командования воздушной мобильности  ВВС и в целом США как в кинетических, так и в некинетических вариантах борьбы с беспилотниками, включая системы, способные идентифицировать, но не обязательно уничтожать БПЛА. Командование воздушной мобильности особенно заинтересовано в использовании возможностей, уже зарекомендовавших себя на других платформах, которые могут быть интегрированы в самолеты. В запросе подчеркивается, что отраслевые решения должны повышать ситуационную осведомленность о присутствии беспилотных летательных аппаратов и сводить к минимуму вмешательство экипажа для их нейтрализации. Аналогичным образом, решения также должны быть способны распознавать угрозы в коммерческих условиях, как указано в документе CONOPS. Например, системы не могут использовать широкие возможности подавления GPS или кинетического поражения, если самолет вице-президента находится в международном аэропорту Франкфурта, как указано в документе.

В дополнение к воздушно-десантным средствам защиты, CONOPS подчеркивает необходимость в компактных наземных средствах борьбы с беспилотниками, которые могут быть быстро доставлены на борт самолета с помощью доступных пандусов. Для самолетов без рамп могут потребоваться переносимые вручную и быстро развертываемые системы беспилотных летательных аппаратов или оборудование, работающее на борту.

#ввс сша #борьба с беспилотниками #командование воздушной мобильности ввс сша
+
Написать комментарий (0)
Глава ВВС Дэвид Олвин: США отказываются от "вечных" самолетов в пользу адаптируемых дронов
В США испытывают боеголовку Mk21A для межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel
Red Cat Holdings представила свою систему беспилотников для замены БПЛА Replicator
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
58
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
2
Новое открытие о Сатурне меняет научные представления о планетарных системах
1
Midi Libre: ПВО РФ сделает переданные Украине истребители F-16 бесполезными
+
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
62
Гонконгская таможня перехватила контрабандиста с 596 процессорами, спрятанными в автомобиле Mercedes
+
Завод «Пластмасс» Госкорпорации Ростех существенно нарастил объемы производства боеприпасов
1
Спутниковые снимки демонстрируют новый подводный беспилотник Manta Ray на базе ВМС США В Калифорнии
+
Ученые из РФ и Китая разработали улучшенный тип двигателя для электрокаров и гибридов
5
Ютубер показал Cyberpunk 2077 в 8K-разрешении с более чем 300 модами на реализм
3
Издание Eurasian Times сравнило шансы истребителей F-16 и Су-30СМ в противостоянии на Украине
+
В России за три года удвоилось производство станков
7
У GPT-5 обещают интеллект на уровне доктора наук
3
Nissan Qashqai вернулся в Россию по цене от 2,56 миллиона рублей
+
Дженсен Хуанг рассказал, как придумал название NVIDIA, используя дешёвую закусочную в роли офиса
6
Московские дилеры снижают цены на ввезенные по параллельному импорту автомобили
2
«КАМАЗ» освоил собственное производство осевых агрегатов для полуприцепов
2
Под Санкт-Петербургом возобновили строительство новой базы флота
+
Признанный самым надежным автомобилем мира Toyota 4Runner теперь доступен в России
+
На форуме в Новосибирске рассказали о преимуществах цементобетонных покрытий
3

Популярные статьи

Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
23
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
88
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
19
"Диббук", "Нерожденный", "Шкатулка проклятия" - обзор трех фильмов ужасов
+
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
17
Мое мнение о Far Cry 5
5
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
35
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
6
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
12
Германия закажет 105 танков Leopard 2A8 для оснащения своей боевой группы в Литве
4

Сейчас обсуждают

unhurtable
13:48
Конечно верим хохляцким высерам, ага...
Германия закажет 105 танков Leopard 2A8 для оснащения своей боевой группы в Литве
salexa
13:47
у салоедлов какое своё корыто=немае 7,только дай дай
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Такой то
13:44
это другое
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
шопоголик
13:42
!
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
Легенда
13:42
нафиг он нужен. и так идеальный получился
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
Легенда
13:41
да есть изгиб. но это так задумано просто.
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
Такой то
13:39
свинарник тут как тут
В России за три года удвоилось производство станков
Кызахстанчево
13:36
у них и новые работают по 3 года и потом стабильно дохнут, это не тот сигейт что был раньше.
Seagate начала продажу восстановленных Б/У HDD-накопителей на платформе eBay
Кызахстанчево
13:35
китаю нужно полностью ограничить экспорт в европу и сша, никому эти паразиты не нужны и их фантики, торговать можно и в брикс норм.
Вице-канцлер Германии призвал Китай ограничить экспорт товаров в Россию
John Doe
13:33
Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу(с). Особенно, когда на его след вышел Шерлок.
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем