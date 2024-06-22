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vizir47
В 2023 году на 8 % увеличился поток беженцев в Европу
Согласно последнему докладу Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, число беженцев превысило 117 миллионов в 2023 году.

«В настоящее время внимание всего мира по праву сосредоточено на гуманитарной катастрофе в Газе. Но в глобальном масштабе слишком много конфликтов разрастаются или обостряются, унося жизни ни в чем не повинных людей и лишая людей корней», - сказал Филиппо Гранди, глава Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ). "Неспособность международного сообщества разрешить конфликты или предотвратить новые конфликты приводит к перемещению людей и нищете. Мы должны ... работать вместе, чтобы положить конец конфликтам и позволить беженцам и другим перемещенным лицам вернуться в свои дома или начать свою жизнь заново», - указал он в своем заявлении.

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Согласно последнему ежегодному докладу   Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, число лиц, перемещенных во всем мире в результате насилия, конфликтов или кризисов (беженцы, лица, ищущие убежища, и внутренне перемещенные лица), превысило 117 миллионов в 2023 году, что на 8 % больше, чем в 2022 году и на 31 % по сравнению с 2021 годом. Как подчеркивается в докладе УВКБ, это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный этой международной организацией. Войны в Судане, Мьянме (Бирме) и Газе еще больше усугубили ситуацию, которая и без того стала чрезвычайной на фоне событий в Украине и гуманитарного кризиса в Афганистане. Данные показывают, что более трех четвертей людей, бежавших за границу, были размещены в соседних странах.

Расположенный в Средиземном море, на пересечении миграционных маршрутов, соединяющих Европу, Азию и Африку, остров Кипр является страной, принимающей наибольшее количество беженцев и лиц, ищущих убежища: примерно 79 на 1000 жителей на конец 2023 года. Чехия и Германия (в каждой по 36 беженцев на 1000 жителей) замыкают тройку лидеров среди принимающих беженцев стран ЕС. Во Франции в декабре прошлого года было зарегистрировано около 740 000 беженцев и лиц, ищущих убежища, что составляет 11 на 1000 жителей. В абсолютном выражении Франция является третьей принимающей беженцев страной в Европейском Союзе после Германии (почти 3 миллиона) и Польши (980 000), но занимает 21-е место, если соотнести эту цифру с численностью населения. В среднем в 27 исследованных УВКБ европейских странах средний показатель приема беженцев на конец 2023 года составлял около 22 беженцев на 1000 жителей. Каждый шестой человек на голландском острове Аруба и каждый седьмой в Ливане являются беженцами.

По оценкам Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, каждую минуту 20 человек во всем мире вынуждены бросать все, чтобы спастись от войны, преследований или террора.

В 2023 году Афганистан был страной с наибольшим количеством беженцев за пределами своих границ: на конец года их было более 6,4 миллиона. Погруженный в войну на протяжении более 40 лет, Афганистан стал свидетелем того, как его положение продолжало ухудшаться после хаотичного вывода американских войск из страны в 2021 году, что привело к возвращению к власти талибов.

Ряд других конфликтов и кризисов продолжают вызывать перемещение местного населения. Так обстоит дело, например, с гражданской войной в Сирии, которая длится уже более десяти лет, или событиями в Украине, в результате которых в Европу хлынули очень сильные потоки беженцев как из восточных ее областей, так и в целом из Украины, особенно в связи с силовой политикой Киева последнего времени  по зачислению в украинскую армию широких слоев населения этой страны.

Важно отметить, что палестинские беженцы, которых, по оценкам Организации Объединенных Наций, в настоящее время насчитывается более 6 миллионов по всему миру, не включены в группу населения, которую УВКБ защищает или которой оказывает помощь: они находятся под мандатом Агентства по оказанию помощи и Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке (БАПОР).

В 2023 году 75 % беженцев во всем мире были размещены в странах с низким и средним уровнем дохода. Иран (3,8 миллиона), Турция (3,3 миллиона) и Колумбия (2,9 миллиона) были тремя крупнейшими странами, принимающими беженцев в мире.

#беженцы #беженцы в европе #управление верховного комиссара организации объединенных наций по делам беженцев
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