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vizir47
Германия планирует закупить 105 танков Leopard 2A8 для бригады Бундесвера в Литве
Министр обороны Германии Борис Писториус предпринимает активные меры по заказу у компании KNDS Deutschland 105 танков Leopard-2A8 для укомплектования своей бронетанковой бригады в Литве.

Министр обороны Германии Борис Писториус, несмотря на пустую казну, намерен выполнить еще один крупный контракт на перевооружение Бундесвера. Согласно информации еженедельника Der Spiegel, Борис Писториус намерен заказать у компании KNDS Deutschland (бывшей Krauss-Maffei Wegmann) 105 боевых танков Leopard-2A8 за 2,93 миллиарда евро. Их планируется поставить в армию к 2030 году. Об этом, в частности, говорится в конфиденциальном документе Бюджетного комитета Бундестага, который находится в распоряжении Der Spiegel. Комитет должен одобрить такие крупные проекты и будет заниматься танковой сделкой еще до летнего перерыва.

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/ab/UntitledGerman_Army_to_receive_105_new_Leopard_2A8_tanks_for_combat_brigade_in_Lithuania_925_001-abbc2d12.jpeg

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Что же касается модели Leopard 2a8, то этот танк является модернизацией ранее приобретенного Венгрией Leopard 2a7hu. Новая модель оснащена улучшенной трансмиссией, израильской системой активной защиты Trophy, модернизированными оптронными датчиками и более совершенной системой сканирования.

Как сообщают СМИ, эта покупка дополнительных Leopard 2A8 должна частично позволить Бундесверу укомплектовать бронетанковую бригаду, состоящую из 122-го бронетанкового пехотного батальона и 203-го бронетанкового батальона, которая будет постоянно дислоцирована в Литве. 35 Leopard 2A8  для Литвы планируется поставить к 2028 году, а остальные 70 - к 2030 году. В документах Бундестага говорится, что бригада в Литве станет «одним из первых элементов передовой обороны в североатлантическом альянсе». Следовательно, как отмечают обозреватели, «самое лучшее оснащение бригады имеет решающее значение».

Кроме того, дополнительные танки Leopard будут использованы для модернизации бронетанковых войск армии в Германии, что также является «высоким приоритетом для Бундесвера».

Сделка оценивается как весьма возможная, поскольку Бундесвер уже заключил в прошлом году так называемый рамочный контракт с KNDS Deutschland на поставку 123 танков Leopard 2A8. Однако в то время было заказано только 18 экземпляров, чтобы компенсировать поставки танков Бундесвера в Украину. Армия Германии уже тогда предупреждала, что для модернизации собственных подразделений потребуется больше танков Leopard, по крайней мере, не менее 50 новых танков.

Однако, как указывают немецкие обозреватели, финансирование этого заказа в настоящее время не обеспечено: специальный фонд Бундесвера в размере 100 миллиардов евро, созданный для «ремонта», почти исчерпан, а «обычного» оборонного бюджета на данный момент недостаточно. Кроме того, министерство намерено запросить «чрезвычайное финансовое разрешение» у нижней палаты парламента Германии (Бундестага). Поскольку следующие федеральные выборы состоятся в сентябре 2025 года, поиск необходимых бюджетных ресурсов будет возложен на следующее правительство.

Информация по этой предполагаемой покупке танков Leopard 2A8 «просочилась» в СМИ, после того, как журналисты обнародовали вступление министра обороны Германии Бориса Писториуса в сговор со своим коллегой по финансам Кристианом Линднером, чтобы добиться увеличения бюджета на 6,7 миллиарда евро к 2025 году. Отсюда возникли недавние заявления "о риске конфликта в течение пяти лет". «Мы должны обеспечить сдерживание, чтобы все не дошло до крайности… Мы должны быть готовы к войне к 2029 году… Само собой разумеется, что мы не должны пренебрегать нашей собственной обороной и нашей оперативной подготовкой», - еще раз повторил Писториус 6 июня в Бундестаге.

Как отмечают немецкие обозреватели, министр Писториус явно рассчитывает на поддержку высших должностных лиц Бундесвера, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. «Мы должны помнить, что во время холодной войны при канцлерах Аденауэре, Брандте и многих других Германия тратила на оборону более 3 % своего ВВП», - сказал он недавно в эфире немецкого общественного телеканала NDR.

Для Бундесвера предполагаемый заказ весьма важен. В настоящее время на вооружении немецких войск находится около 310 танков Leopard различных типов. Благодаря новому заказу их число вырастет примерно на треть. Только на использование высокотехнологичных систем Бундесвер выделяет бюджет в размере 750 миллионов евро на десять лет, начиная с 2030 года, который еще не включен в текущий пакет. 

Обозреватели предупреждают, что риск того, что компания KNDS Deutschland не сможет выполнить поставку интересующих Бундесвер новых танков в установленные сроки, является «средним или даже высоким», поскольку на мировом рынке не хватает электронных компонентов и сырья.

#германия #knds deutschland #leopard-2a8 #борис пестоиус #бундевер
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