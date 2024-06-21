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vizir47
В Швейцарии представлен самолет вертикального взлета и посадки Sirius Jet с водородным двигателем
Швейцарская компания Sirius Aviation представила первый в мире коммерческий самолет SiriusJet вертикального взлета и посадки, работающий на водороде.

Швейцарская компания Sirius Aviation AG, специализирующаяся на производстве экологически чистых, гибридно-электрических самолетов, представила  первый в мире коммерческий самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) SiriusJet, работающий на водороде. Самолет считается экономичным, поскольку полная заправка топливного бака на максимальное расстояние полета обходится всего в 500 долларов.

Sirius Aviation AG has unveiled the design for its CEO Jet at the MOVE Expo in London

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Компания также заявила, что в случае критической ситуации система аварийного парашюта SiriusJet запрограммирована на автоматическое раскрытие, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Компания утверждает, что парашютная система SiriusJet значительно повышает психологический комфорт пассажиров, особенно для тех, кто боится летать, как Мухаммед Али, который, как известно, летал с собственным парашютом. "Мы осознаем необходимость обеспечения психологического комфорта пассажиров на небольших самолетах и решили эту проблему с помощью данного решения", - заявили в компании Sirius Aviation.

Приводимая самолет в действие системой из 28 воздуховодов, силовая установка нового типа снижает уровень шума. 20 вентиляторов расположены вдоль крыльев, 8 установлены в обтекателе. По данным компании, каждый воздуховод приводится в движение отдельным электродвигателем. SiriusJet спроектирован таким образом, чтобы создавать уровень шума менее 60 дБ. Утверждается, что самолет Sirius Aviation, работающий практически бесшумно, производит на 90 % меньше шума по сравнению с вертолетом. На расстоянии 100 метров самолет создает уровень шума, сравнимый с шумом посудомоечной машины, что позволяет ему работать вблизи населенных пунктов.

Дальность полета 3-местного самолета составляет 1150 миль (1850 км).

Это самолет с нулевым уровнем выбросов и не оказывает воздействия на окружающую среду.

В 2025 году компания Sirius Aviation AG планирует запустить две модификации самолета с нулевым уровнем выбросов: Sirius Business Jet и Sirius Millenium Jet. Первый будет обслуживать частные самолеты, вмещая трех пассажиров. Самолет Sirius Millenium Jet предназначен для коммерческих целей, будет вмещать пять пассажиров и способен преодолевать расстояние в 650 миль.

 Самолет SiriusJet может взлетать и садиться как вертолет и летать так же быстро, как самолет. Универсальность вертикального взлета и посадки обеспечивает свободу полета по прямой и от точки к точке, позволяя пассажирам приземляться в выбранных ими местах. Его дальность полета превышает возможности полностью электрических самолетов СВВП, максимальная дальность полета которых обычно составляет около 150 миль. Благодаря герметичной кабине и воздуховодному вентилятору, SiriusJet спроектирован таким образом, чтобы подниматься на высоту до 30 000 футов и развивать крейсерскую скорость 520 км/ч или 323 миль/ч.

Известно, что компания Sirius Aviation работает над проектом этого электролета с 2021 года. В январе с.г. она представляла в Швейцарии прототип этого электролета SiriusJet.  Массовое производство самолетов SiriusJet запланировано на 2028 год.

#sirius aviation ag #siriusjet #электролет
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