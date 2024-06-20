На выставке Eurosatory 2024 французская корпорация Safran представила свой инновационный управляемый боеприпас Warbler с ИИ, способный автономно обнаруживать, идентифицировать и поражать цели противника.

По сообщениям французских СМИ, на проходящей в Париже выставке Eurosatory 2024 французская транснациональная аэрокосмическая и оборонная корпорация Safran представила свой большой тактический патрульный беспилотник Patroll, под правым крылом которого была новинка: тройная пусковая установка для нового боеприпаса Warbler с дистанционным управлением, также разработанного этой корпорацией.

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Warbler имеет довольно классическую форму для дистанционно управляемого боеприпаса, запускаемого из трубы, с двумя тандемно раскрывающимися крыльями и небольшим движущим винтом сзади. Этот боеприпас среднего радиуса действия весом около двадцати килограммов оснащен оптронным датчиком дневного и ночного видения, имеет снаряженный вес около 3 кг. В зависимости от самолета-носителя, Warbler можно перевозить по частям, парами или партиями по три-четыре.

Развивая крейсерскую скорость около 100 км / ч, Warbler может разогнаться до пятидесяти километров, чтобы провести рекогносцировку местности в течение примерно 30 минут. В боеприпасе установлен ИИ, способный автономно обнаруживать, идентифицировать и отслеживать неподвижные или движущиеся цели, сохраняя радиомолчание. Таким образом, этот бортовой интеллект способен выполнять первоначальную обработку информации и, возможно, определять приоритеты угроз на основе своих предполетных инструкций. В конце периода наблюдения или после обнаружения искомой цели, координаты и изображения целей передаются с помощью очень короткого импульса непосредственно наземному оператору или запускающему патрульному беспилотнику, который затем действует как ретранслятор связи. Если оператор считает, что одна из целей, идентифицированных дроном, должна быть нейтрализована, короткий радиоимпульс в обратном направлении передает приказ об атаке. При необходимости дистанционно управляемый боеприпас может затем поражать назначенную ему цель автономно, без постоянного дистанционного наведения. Этот метод работы, хорошо изученный Safran и основанный на передовых алгоритмах обработки изображений, позволяет, таким образом, снизить риск обнаружения боеприпаса, беспилотника и оператора, одновременно оптимизируя характеристики боеприпаса в сложной электромагнитной среде.

Выставляя Warbler, Safran демонстрирует готовность предложить своим клиентам полную экосистему. Благодаря своим возможностям, по оценкам французских военных экспертов, он действительно может действовать как удаленный датчик, который расширит зону наблюдения патрульного аппарата и позволит ему исследовать районы, в которых существует высокая опасность поражения ПВО. В случае доказанной угрозы боеприпас может вмешаться напрямую и, таким образом, проложить путь патрульному аппарату. Также отмечается, что запуск с патрульного аппарата осуществляется в обратном направлении, при этом боеприпас сбрасывается, а не выстреливается.

Как указывается, Safran рассматривает и другие варианты применения Warbler. С учетом того, что, как и Switchblade, достаточно легкий, его можно запускать из небольших унитарных контейнеров пехотинцев. Поскольку Safran очень хорошо владеет аспектами навигации в среде "отказано в GPS", боеприпасы также могут запускаться группами с мобильных наземных пусковых установок для атак роем.

Директор Safran по системам воздушно-наземного боя подтвердил СМИ, что компания «рассматривает возможность предложения Warbler для интеграции в такие вертолеты, как Tiger или H145M». Как и в случае с БПЛА Patroller, идея заключается в расширении зоны обнаружения, в то же время имея возможность уничтожить одну из возможных движущихся целей, объект наземного базирования или легкую инфраструктуру противника.

Военные эксперты указывают, что в качестве первого шага, Warbler несомненно, займет нишу, охватываемую программой Larinae по приобретению управляемых боеприпасов. Для этого проекта, разработанного Safran на собственные средства, ставки высоки, но потенциал огромен. Действительно, боеприпас от Safran обещает превзойти ожидания Larinae по нескольким параметрам, включая устойчивость к помехам и встроенную интеллектуальную систему, при этом, как говорят, он предлагается «по очень конкурентоспособной цене». Warbler был разработан менее чем за год, и ожидается, что первый полет состоится в конце 2024 или начале 2025 года.