ВВС США и компания Lockheed Martin провели летные испытания боеголовки Mk21A, которая будет установлена на межконтинентальной баллистической ракете Sentinel.

17 июня ВВС США и компания Lockheed Martin провели летные испытания боеголовки Mk21A в Тихом океане. Планируется, что Mk21A будет установлена на межконтинентальной баллистической ракете (МБР) Sentinel. Для проведения испытаний с базы военно-космических сил Ванденберг, Калифорния, на борту ракеты Minotaur I была запущена не оснащенная ядерным зарядом боеголовка Mk21A.

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Ни ВВС США , ни Lockheed Martin не раскрыли никаких других подробностей об испытаниях, хотя Lockheed Martin отметила, что “данные, собранные в ходе мероприятия, послужат дополнительной информацией для разработки Mk21A и будущих летных испытаний”. Согласно пресс-релизу Lockheed Martin, “последние летные испытания подтверждают лидерство и опыт Lockheed Martin в разработке эффективных и надежных технологий спускаемого аппарата”. В ходе испытаний были протестированы ключевые элементы конструкции и технологии боеголовки. К ним относятся подсистема постановки на охрану и взрывателя, а также вспомогательное оборудование.

Mk21A - это усовершенствованная версия действующей МБР Mk21, которая устанавливается на МБР Minuteman III.

Испытания проводились в рамках контракта Lockheed Martin на разработку инженерных и производственных систем с Центром ядерных систем ВВС США. В Lockheed Martin добавили, что программа Mk21A выполняется по графику и что данные, полученные в ходе последних летных испытаний, послужат основой для внесения изменений в конструкцию и определения целей будущих испытаний. “Этот прогресс основан на прочном фундаменте – более чем 65-летний опыт Lockheed Martin продемонстрировал исключительную эффективность в области технологий повторного ввода в эксплуатацию и новаторский цифровой инженерный подход к этой программе с самого ее начала”, - пояснил в заявлении компании для прессы Джей Уотсон, вице-президент по стратегическому вводу в эксплуатацию в Lockheed Martin. “Мы по-прежнему сосредоточены на предоставлении этой возможности для истребителя Warfighter в качестве надежного партнера ВВС США в области систем наведения межконтинентальных баллистических ракет и модернизации триады средств сдерживания”, - продолжил Уотсон.

В октябре 2023 года Центр ядерных вооружений ВВС заключил с компанией Lockheed контракт на разработку Mk21A стоимостью 996 миллионов долларов.

Sentinel - это будущая американская система межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, которая находится на ранней стадии разработки. Первоначально планировалось, что она заменит американские ракеты Minuteman III к 2029 году. Однако в январе этого года программа МБР Sentinel стала источником разногласий после того, как ВВС США уведомили Конгресс о том, что МБР, вероятно, обойдется на 37% дороже, чем ожидалось, и ее запуск будет отложен на два года. Это означает, что прогнозируемая общая стоимость программы составит ошеломляющие 130 миллиардов долларов. Как сообщают американские СМИ, такой перерасход средств означает, что новая ракетная система нарушает Закон Нанна-Маккарди, призванный предотвратить столь масштабный рост расходов на системы вооружения. Закон Нанна-Маккарди требует, чтобы Министерство обороны отчитывалось перед Конгрессом каждый раз, когда расходы на крупную программу оборонных закупок превышают определенные пороговые значения. В апреле ВВС США заявили о критическом нарушении требований к Sentinel, указав на увеличение расходов более чем на 25% по сравнению с базовыми оценками.

Mk21A технически является отдельной программой. Из бюджетных документов ВВС следует, что служба планирует закупить 426 экземпляров, поставки которых планируется начать в 2028 финансовом году и продолжить до 2039 года.

Ракета Minotaur I, которая запустила Mk21A 17 июня, является частью семейства систем, основанных на ракетных двигателях Peacekeeper и Minuteman, отмечается в пресс-релизе Space Launch Delta 30. За последние несколько месяцев были проведены испытания других элементов МБР Sentinel. В феврале компания-производитель Northrop Grumman объявила о начале испытаний, а затем о проведении испытаний твердотопливного двигателя второй ступени ракеты. Военно-воздушные силы хотят закупить более 600 ракет Sentinel для замены устаревающих ракет Minuteman III, которые эксплуатируются уже несколько десятилетий и срок службы которых значительно истек. Цель состоит в том, чтобы получить новые МБР к 2030 году.