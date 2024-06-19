Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Murex Robotics создают самый маленький и дешевый сетевой коммутатор mrxSwitch v2.0
Энтузиасты компании Murex Robotics разработали самый маленький и дешевый в мире сетевой коммутатор mrxSwitch v2.0. Он идеально подходит для использования во встраиваемых системах, вездеходах, автономных подводных аппаратах, бытовой электронике.

Команда робототехников из Ahigh school сообщила о создании самого маленького и дешевого сетевого коммутатора в мире mrxSwitch v2.0. Устройство было создано компанией Murex Robotics и разработано студентами Phillips Exeter Academy в Нью-Гэмпшире - одном из самых маленьких штатов США. Как сообщают изобретатели, созданное ими устройство было им необходимо, поскольку они не смогли найти доступный по цене встроенный ethernet-коммутатор для дистанционно управляемого транспортного средства (ROV), которое они строили для соревнований подводных беспилотников.

Teen robotics enthusiasts make world’s smallest, cheapest network switch

реклама

Сетевой коммутатор отвечает за объединение различных устройств в сети и направление битов данных в нужное место. Разработанный командой mrxSwitch v2.0 представляет собой компактное устройство с пятью портами Ethernet со скоростью 100 Мбит/с, каждый из которых занимает крошечную площадь 44,9 x 42,2 мм.

Как сообщается, при проектировании новой электронной системы для своего ROV команде потребовался небольшой коммутатор Ethernet для подключения пользовательской платы управления на базе CM4, модуля программируемого логического контроллера (PLC) и нескольких IP-камер. Команда искала в Интернете хороший и доступный вариант, но безуспешно. Поэтому, после обширных поисков и исследований их молодой команды электриков, они разработали Ethernet-коммутатор, стоимость которого составляет менее 15 долларов за единицу. Самое главное, что он полностью основан на открытом исходном коде, позволяющем любому пользователю использовать и совершенствовать свое решение.

mrxSwitch основан на компактной и недорогой архитектуре. Он включает в себя высокопроизводительную интегральную схему (ИС) неуправляемого коммутатора в сочетании с внешними магнитными элементами. Внутренняя часть устройства оснащена 4-слойной печатной платой (PCB), которая помогает снизить уровень шума и обеспечивает чистую целостность сигнала благодаря технологии Bob Smith termination, соответствующей стандартам IEEE 802.3 Ethernet или превосходящей их. Коммутатор может принимать любое входное напряжение в диапазоне от 7 до 15 вольт и преобразовывать его в 3,3 вольта, требуемые его внутренними компонентами.

Компании Murex Robotics необходимо было выбрать подходящую микросхему для работы, поэтому они выбрали IP175G, поскольку она обеспечивает требуемую надежность и простоту интеграции во встраиваемые системы по разумной цене. Они также оценили IP175GHI для использования в будущих версиях, если потребуются расширенные температурные диапазоны. Они предоставили полезную справочную схему, позволяющую избежать ошибок при работе со сложным техническим описанием IP175G, изобилующим ошибками и запутанными диаграммами.

Для создания оптимизированного коммутатора для встраиваемых приложений были использованы внешние магниты и компактный, надежный разъем Molex Picoblade. Используя KiCad, они разработали схему, включающую в себя магниты QT24A23 и HY601680, LDO напряжением 3,3 В с входом 15 В, конфигурационные перемычки для простоты и оконечное устройство Bob Smith для повышения целостности сигнала.

По словам команды, mrxSwitch V2 - это самый маленький сетевой коммутатор из доступных, его размеры составляют всего 44,9 на 42,2 мм. Он отличается превосходными габаритами и экономичностью по сравнению с другими коммерческими вариантами. Группа утверждает, что он идеально подходит для использования во встраиваемых системах, вездеходах, автономных подводных аппаратах, бытовой электронике, проектах "сделай сам" и других приложениях, где пространство ограничено.

Для дальнейшего совершенствования продукта команда Murex Robotics поставила перед собой цель оптимизировать конструкцию коммутатора Ethernet и выбрать компоненты для уменьшения размера платы, не в ущерб функциональности. Компания также планирует повысить эффективность линейного регулятора напряжения с целью замены LDO высокочастотным преобразователем постоянного тока в постоянный или установки эффективного решения для отвода тепла, такого как радиаторы.

Другие приоритетные задачи инноваторов заключаются в том, чтобы сделать коммутатор более гибким за счет внедрения EEPROM, что обеспечит возможности настройки и упростит интеграцию с другой системой за счет отсоединения последовательных контактов для точного управления. Они также планируют внедрить возможности последовательного управления, которые, несмотря на то, что сейчас они не используются, могут пригодиться в будущем.

Подробная информация об исследовании команды с открытым исходным кодом доступна на GitHub.

#сша #инновации в it #mrxswitch v2.0 #murex robotics #сетевой коммутатор
+
Написать комментарий (0)
Верховный суд США рассмотрит иск акционеров Nvidia в деле о мошенничестве компании
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
48
Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
1
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
2
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
5
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
10
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
18
Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
+
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
5
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
+
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
8
В Twitter до сих пор спорят о сюжете The Last of Us Part II
+
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
+
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
16
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
+
Windows 11 позволит отправлять файлы и ссылки на Android через меню «Поделиться»
2
ВСУ пытаются деблокировать свои подразделения в районе многоэтажек Волчанска
2
В США обозначили главное условие для вступления Украины в НАТО
3
Самым продаваемым автомобилем 2023 года стала Tesla Model Y
+
В России разработали инновационное крыло самолёта с подвижной обшивкой
4

Популярные статьи

5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
30
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
18
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
27
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
27
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
194
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
96
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
157
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
14

Сейчас обсуждают

ev_ruso
21:59
А вот мне непонятен этот язык элочки щукиной, это из разряда когда детсадовец матюги повторяет к месту и не к месту, а однако вообще анекдотами про чукчу
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Nvidia&Intel Hater
21:58
Правильные советы даешь..итог их конечно предсказуем будет ,но то и хорошо
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ev_ruso
21:56
Его системник бесценен потому как нет аналогов, поэтому без лобзика никак
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ark-bak
21:55
Хн77тюр например, никелевые сплавы с интерметаллидным упрочнением. Ещё при союзе разработали. Вот если бы они никель заменили дешёвым марганцем...
«Ростех» разработал суперсплавы для судовых газотурбинных двигателей
ark-bak
21:50
У меня есть адаптер питания с регулировкой выходного напряжения и горой штекеров. Стоит копейки. Зачем рисковать системным блоком? Нечем запитать копеечную ардуину? За находчивость пять, но вот практи...
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
John Doe
21:41
А как ты мать к корпусу прокручиваешь? Сфотай корпус, где мать стояла. А то твое "плата же к корпусу прикручивается" и корпус током бьётся
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
DeathWish
21:41
Хм... С современными встройками "офисные затычки" не нужны, другое дело на ретромашину из времен, когда адекватных встроек еще не было - тогда да. Вот мое "творчество", когда родной вентиль на охладе ...
Охлаждаем старую офисную видеокарту Radeon R7 240
Максим Сидоров
21:28
пусть 4070, сути не меняет
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Red Line
21:21
НАТО об этом знает?)
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
Василий Курочкин
21:21
Это военка. Там можно. На это денег всегда дадут.
В России разработали инновационное крыло самолёта с подвижной обшивкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем