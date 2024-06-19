Французская компания Iko запустила линейку своей новой продукции Excel Solar, состоящей из клейких, гибких и легких солнечных фотоэлектрических модулей.

Французская компания по гидроизоляции плоских крыш Iko уже несколько лет присутствует на рынке фотоэлектрических систем. Она продает, в частности, солнечные панели в рамке, предназначенные для установке на крышах зданий.

Чтобы расширить свои предложения в этой области, компания только что запустила линейку своей новой продукции Excel Solar, состоящей из клейких, гибких и легких солнечных фотоэлектрических модулей, которые подходят даже для крыш, которые имеют большой уклон или изогнуты.

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Согласно объяснениям Роллана Колина, менеджера по фотоэлектрическим продуктам компании Iko, солнечные панели IKO Excel идеально подходят для террасных крыш, которые «не могут выдерживать нагрузку от обрамленных солнечных панелей и монтажной конструкции». В них используются элементы из кристаллического кремния, производимые в Азии, имеют КПД 18,3%. Что касается их мощности, то она варьируется в зависимости от модели, но не превышает 520 Вт, в то время как в наименее мощной версии она составляет 100 Вт. Эта новая линейка солнечных фотоэлектрических панелей французского бренда имеет массу 2,5 кг/м2, что является одной из самых легких на рынке. Для сравнения, обычные каркасные модули солнечных батарей обычно весят от 12 кг/м2 до 14 кг/м2.

Одним из основных преимуществ этих новых продуктов Iko является их клейкая основа, что значительно облегчает монтажные работы и эта задача может быть выполнена непосредственно гидроизоляторами. Кроме того, солнечные модули могут быть уложены как в однослойном, так и в биослое, в зависимости от потребностей и характеристик каждой кровли.

Панели IKO Excel Solar уже установлены на некоторых зданиях во Франции. Среди них-кровля завода Nougat Chabert в Монтелимаре, которая насчитывает чуть более 2000 панелей общей мощностью 275 кВт.

Iko также разместила свои самоклеящиеся панели на крыше завода компании Cemoi, ведущего производителя шоколадных изделий во Франции. Общая мощность этой солнечной батареи составляет 550 кВт.

Как отмечают эксперты по использованию солнечных батарей, концепция, разработанная французским специалистом по гидроизоляции - компанией Iko, по внедрению этой новой линейки солнечных батарей, одновременно привлекательна и многообещающа. Их самоклеящаяся конструкция действительно обеспечивает Excel Solar большое преимущество по сравнению с конкурентами, так как Iko смогла выделиться, благодаря своим ноу-хау в разработке качественных решений для гибких и сверхлегких солнечных батарей.