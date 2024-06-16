Госдепартамент США признал крупнейшее неонацистское формирование в Швеции «Северное движение сопротивления» (Nordic Resistance Movement - NRM) террористическим формированием





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Указанное решение, как объясняет Госдепартамент США, основано на постановлении об опасности глобальных террористических движений (Specially Designated Global Terrorist - SDGT), принятом в соответствии со специальным указом 13224, изданным президентом США Джорджем Бушем после терактов 11 сентября 2001 года, и направленным против террористов, террористических организаций и тех, кто их поддерживает.

Как отмечает Госдепартамент США, «Северного движения сопротивления» - крупнейшее неонацистское формирование в Швеции с филиалами в Норвегии, Дании, Исландии, а также в Финляндии, где оно запрещено с 2020 года. Созданная в 1997 году, NRM первоначально было известно как Шведское движение сопротивления, но в 2016 году, под руководством своего бывшего лидера Саймона Линдберга, было переименовано в NRM. Насильственная деятельность «Северного движения сопротивления» основана на ее откровенно расистских, антииммигрантских, антисемитских действиях. Цель формирования - заменить скандинавские демократии «единой этнической скандинавской нацией».

Члены и лидеры формирования совершали жестокие нападения на политических оппонентов, демонстрантов, а также журналистов.

Государственный департамент США обнародовал личности трех лидеров «Северного движения сопротивления». Это Тор Фредрик Вейделанд (Tor Fredrik Vejdeland), также известный как Фредрик Вейделанд (Fredrik Vejdeland), являющийся старейшим членом неонацистского формирования в течение 20 лет, который сейчас является главой Национального совета NRM, следовательно, лидером NRM.

Другой активист - Пэр Оберг (Pär Öberg) является членом Национального совета «Северного движения сопротивления», а также главой парламентского отделения группы. Наконец, Лейф Роберт Эклунд (Leif Robert Eklund), также известный как Роберт Эклунд (Robert Eklund), является членом Национального совета «Северного движения сопротивления» и координатором различных подразделений NRM в Швеции.

В своем заявлении Госдепартамент США заявляет, что «все имущество и доли в имуществе указанных на сегодняшний день лиц, которые подпадают под юрисдикцию США, блокируются, а лицам из США (юридическим и частным лицам) запрещается совершать с ними сделки». В связи с этим указанным лицам, а также рядовым сотрудникам NRM, больше не разрешается въезжать в Соединенные Штаты или находиться в их пределах.

В принятом Госдепартаментом США решении в отношении NRM подчеркивается, что внесение подобного формирования в список террористов позволяет выявлять и изолировать причастных к ним организации и физических лиц, препятствовать их использованию финансовой системы США. Кроме того, обозначения могут способствовать правоохранительной деятельности агентств США и других соответствующих правоохранительных органов и правительств.

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