Представитель ВВС США сообщил, что первый полет лайнера VC-25B, который должен будет заменить ныне используемый самолет президента США Air Force One, снова отложен еще на 16 месяцев.

По сообщению представителя ВВС США, первый полет лайнера VC-25B, который должен будет заменить ныне используемый самолет президента США Air Force One, снова отложен еще на 16 месяцев. Компания Boeing пересмотрела расписание, и теперь первый рейс запланирован на март 2026 года.

Программа замены, как указывается, сталкивается с дополнительными трудностями в достижении двух ключевых целей, что усугубляет предыдущие задержки.

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Первая задержка связана с тестированием наземных подсистем, первоначально запланированным на прошлый месяц, в то время как вторая связана с первым полетом самолета, который, по данным Bloomberg, ранее планировался на ноябрь этого года. В этой связи указывается, что компания Boeing может потерять 2 миллиарда долларов из-за задержки президентской авиационной программы.

В настоящее время ВВС США ожидают, что запуск будет отложен до июля 2025 года, а первый полет перенесется на март 2026 года. Официальные лица ожидали, что программа будет выполняться с отставанием от графика на два-три года в соответствии с пересмотренным графиком на 2022 год, который предусматривал поставку первого реактивного самолета к сентябрю 2026 года, что позволило на год отстать от графика. Поставка второго реактивного самолета планировалась на февраль 2027 года, с отсрочкой на год, сообщает Breaking Defense. Представитель ВВС США заявил, что Boeing в настоящее время обновляет расписание программы, следующее обновление расписания ожидается позднее этим летом, и представитель добавил, что его влияние на ожидаемые сроки поставок нового самолета президента США Air Force One остается неясным.

Как указывается, аэрокосмическая компания Boeing понесла убытки в размере более 2 миллиардов долларов только из-за рекапитализации проекта замены президентского самолета, поставка первого из необходимых двух первоначально планировалась в этом году.

В дополнение к значительным потерям по таким программам, как танкер-заправщик KC-46A, программа VC-25B является примером признания руководством Boeing проблемных соглашений с Пентагоном о фиксированной цене. Контракт по этой программе, заключенный бывшим главным исполнительным директором Денисом Муйленбургом с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в 2018 году, создал проблемы для нынешнего руководства компании Boeing. В прошлом году официальные лица Boeing признали, что программа VC-25B представляет собой “совершенно уникальный набор рисков, на которые Boeing, вероятно, не следовало идти”.

“Я просто хочу рассказать об уникальном моменте, об уникальных переговорах, об уникальном наборе рисков, на которые Boeing, вероятно, не следовало идти. Но мы находимся там, где находимся, и мы собираемся поставлять отличные самолеты. И мы собираемся осознать связанные с этим издержки”, - сказал, по сообщению издания Breaking Defense, генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун инвесторам во время телефонного разговора о доходах.

Переоборудование военных самолетов сталкивается с трудностями из-за проблем с цепочкой поставок. Помимо этого, такие проблемы, как перебои с персоналом и их откровенная нехватка в период пандемии COVID-19, привели к пересмотру графика масштабных работ по переоборудованию двух коммерческих Boeing 747 для использования в военных целях. Помимо этого, программа столкнулась со значительным спадом производства, когда обанкротился субподрядчик, ответственный за оснащение интерьеров самолетов, что вынудило компанию Boeing обратиться к новому поставщику.

Воздействие пандемии COVID-19 на рабочую силу, включая жесткую конкуренцию за работников, помешало планам компании Boeing, что усугубилось особой проблемой, когда некоторые сотрудники без надлежащих разрешений работали над проектом, что вызвало пристальное внимание со стороны Пентагона.

Кроме того, в прошлом году Управление правительственной отчетности сообщило о проблемах в области разработки, таких как выявление компанией Boeing многочисленных непредвиденных ошибок в конструкции, которые привели к приостановке производства электропроводки в марте 2022 года.