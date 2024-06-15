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vizir47
Западные аналитики прогнозируют конец иллюзиям в отношении электромобилей
Западные эксперты анализируют рынок электромобилей в Европе и США. Они высказывают ряд мнений о причинах происходящего в последние месяцы существенного спада интереса к электромобилям.

Как следует из проведенного западными экспертами анализа рынка электромобилей, с 2020 года установленные рядом стран субсидии на покупку автомобилей и квоты для производителей привели к резкому росту продаж электромобилей. Однако в последнее время на автомобильном рынке происходит поворотный момент: нехватка покупателей приводит к избыточному затовариванию электромобилей.

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Как объясняет французский сайт Frandroid, посвященный новым технологиям и поиску руководств по покупке: “Только в Германии, известной своей любовью к автомобилям и с процветающей автомобильной промышленностью, удивительно видеть в настоящее время десятки тысяч непроданных новых электромобилей. Согласно анализу автомобильных экспертов из Хемница, их излишки оцениваются примерно в 100 000 экземпляров”.

С учетом запасов непроданных товаров аналитики ожидают снижения цен на электромобили до конца года. Журналисты видят в этом решение для стимулирования продаж.

Frandroid отмечает: “Проблема проста: внутреннее производство и импорт электромобилей значительно превышают спрос. Многие электромобили не дошли до покупателей, но припаркованы на стоянках рядом с заводом, у дилеров или в портах. Это касается как автомобилей немецких производителей, так и импортных. СМИ указывают в качестве одной из серьезных причин американского автопроизводителя Tesla, который в настоящее время выпускает слишком много моделей на своем заводе в Грюнхайде недалеко от Берлина”.

Вместе с тем, как отмечается, даже при снижении цен электромобилям, несомненно, не хватает привлекательности для потребителей, особенно при отсутствии стимулов. В связи  с окончанием действия субсидий в Германии в декабре, количество покупок сократилось вдвое. Частично сокращение закупок произошло также из-за прекращения социального лизинга. Но снижение также происходит из-за потери интереса потребителей. Причем, спад происходит во всем мире – в Европе, Северной Америке и Азии.

Forbes в этой связи указывает: “По мнению большинства аналитиков, быстрый рост продаж электромобилей замедлился в последние 6-9 месяцев. Энтузиазм любителей электромобилей и эффект стимулов достигли предела. В Европе продажи по-прежнему составляют около 2 миллионов единиц в год. По данным Schmidt Automotive Research, доля рынка в первом квартале 2024 года осталась на уровне 14,4%, без какого-либо роста по сравнению с предыдущим годом"”

Исследование S&P Global, опубликованное в мае, также показывает продолжающееся замедление продаж электромобилей по всему миру, темпы внедрения электромобилей снижаются, они теряют долю рынка во всех основных регионах.

По данным S&P Global, сокращение спроса вызвано, в определенной степени, следующими причинами: "Нежелание потребителей покупать электромобили в Европе и США в основном связано с затратами. На данный момент средняя цена продажи автомобилей с аккумуляторными батареями на 24% превышает цену других типов автомобилей в Западной Европе и на 37% в Соединенных Штатах ... Нерешительность потребителей в Европе и Северной Америке также вызвана опасениями по поводу автономности и сети подзарядки. У покупателей также есть опасения по поводу стоимости автомобилей при перепродаже с риском ускоренной потери стоимости по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания".

Так, среди нынешних владельцев и потенциальных покупателей более половины сомневаются в доступе к зарядным станциям. Кроме того, в анализе S&P Global ставятся под сомнение прогнозы снижения цен на электроэнергию: “Западные автопроизводители пытаются вывести на рынок более дешевые автомобили. Однако автомобили с аккумуляторным питанием по ценам от 20 000 до 25 000 евро в Европе поступят в продажу не раньше 2025 или 2026 года. Производители нуждаются в значительном снижении производственных затрат – особенно в отношении аккумуляторов. В среднем на них приходится 40% затрат на электромобили”

По данным S&P Global, снижение цен на аккумуляторы в будущем зависит от увеличения производства аккумуляторных металлов, таких как литий. Однако производство металлов требует инвестиций в течение многих лет для разведки, а затем ввода в эксплуатацию месторождений. По данным аналитиков, для запуска шахты в эксплуатацию требуется в среднем 18 лет разведочных и инженерных работ.

С другой стороны, инвесторы теряют интерес к компаниям, производящим автомобили с аккумуляторным питанием. По сравнению с максимумами акции Tesla упали на 54,9%, а BYD потерял 34,6%. Остальные производители, такие как Nio, Polestar или Rivian, торгуются на фондовых биржах более чем на 90% ниже рекордных показателей для каждой из акций.

В этой связи подчеркивается, что производители делают ставку (при поддержке и угрозах политиков) на полностью электрическое оборудование, но продолжающийся спад создает, прежде всего, разочарование... или даже конец иллюзиям в отношении электромобилей.

#электромобили #электромобили tesla #рынок электромобилей
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A224
17:35
у меня закрыт и снизу фигачит 140мм прям на видюху и спереди ещё 2 200-ки тоже на видюху и на проц соотв.
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
A224
17:34
а что у тебя за производитель видюхи? корпус открыт?
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Zenux
17:31
При 100% вертушках? Ты вот щас это серьезно... Я у себя в наушниках (открытого типа) даже 55% (2080RPM) через стекло слышу в играх, 100% это аэродром под ухом, это же не фига не нормально. Но даже так...
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Julius
17:26
Ну не 4070 Ти, а 4070 Ти супер, но в лучах конечно 7900 послабее будет
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Матвей Кустов
17:25
Я хочу свою 2060 super продать и купить 3070 - 3070ti, за 30 - 35к на Авито, как смотрите на это? @ Процессор: R5 5600X. @ Оператос: 32гб(3600мхц) @ Монитор: 1080р 144Гц.
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