Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Израиль обстреливает Ливан горящими снарядами из катапульт 16-го века
Появившееся в социальных сетях видео показывает, как солдаты ЦАХАЛ используют для поджога растительности на территории территории Ливана катапульты 16-го века, а также луки с горящими стрелами.

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) замечены использующими катапульты 16-го века для запуска горящих снарядов по территории Ливана. Израильские солдаты также были замечены использующими другое древнее оружие, такое как луки и факельные стрелы, для аналогичных целей. Район, в котором используется это древнее оружие, в настоящее время контролируется поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла". Как отмечают местные обозреватели, запуск израильскими солдатами горящих снарядов используется для поджога растительности,  чтобы обнаружить бойцов "Хезболлы" и места запуска ими ракет.

Israel fireballs Lebanon with 16th-century-style catapults, shows video

реклама


Использование ЦАХАЛ средневекового оружия было запечатлено на коротком видео, распространенном  в социальных сетях 13 июня. На видео видно, как солдаты ЦАХАЛa используют установленный на колесах требушет для запуска зажигательных бомб через пограничную стену, что напоминает сцену средневековой осады.

С учетом того, что армия Обороны Израиля считается одной из самых технологически развитых в мире, использование ее солдатами подобного древнего оружия таким образом вызывало активное обсуждение в соцсетях и удивление. Высказывается мнение, что горящие снаряды, природа которых пока не ясна, предназначены для того, чтобы поджигать густую растительность на ливанской стороне границы и лишить бойцов "Хезболлы" прикрытия. Обозревателями отмечается, что эта тактика должна быть особенно эффективной в период летней засухи. 

По сообщениям газеты Israel Hayom, ранее в ходе конфликта резервисты ЦАХАЛ пытались использовать бутылки с зажигательной смесью, чтобы поджечь растительность по другую сторону границы. Там же говорилось, что ливанские источники сообщали об использовании ЦАХАЛ белого фосфора, который вызывает пожары, а также “беспилотных летательных аппаратов с зажигательной смесью”.

Вслед за появлением огнеметной катапульты появилось еще одно видео, на котором солдат ЦАХАЛ с помощью лука и стрел запускает горящую стрелу через пограничное ограждение в Ливан. Этот более традиционный метод позволяет быстрее разжигать огонь, хотя и использует снаряды меньшего размера на меньших расстояниях.

Как отмечают ознакомившиеся с этими видео лица, использование ЦАХАЛ такого «базового оружия, вероятно, связано с его ценой». В целом, предполагается, что использование более обычного, современного оружия для достижения того же эффекта – например, какой-либо формы артиллерии или боеприпасов воздушного базирования – является довольно дорогостоящим и расточительным.

По сообщению издания The War Zone (TWZ), в ЦАХАЛ подтвердили, что израильские военнослужащие разработали такую катапульту на месте в ответ на растущую угрозу нападений "Хезболлы", но она широко не используется.

Тактика устранения укрытий, которые могут быть использованы противником, стара как мир. В прошлом эта тактика приводила к использованию некоторых нетрадиционных методов, таких как использование во Вьетнаме печально известного дефолианта Agent Orange и напалма.

Как также сообщает TWZ, использование требушетов в современной войне не является обычным явлением, но имеет некоторые прецеденты. Например, сирийское ополчение использовало самодельные требушеты для запуска бутылок с зажигательной смесью по позициям противника во время гражданской войны в стране.

#цахал #израиль война #израиль и арабские страны #требушет #цахал использует катапульты
+
Написать комментарий (0)
Израильские солдаты "обстреляли" Ливан из средневековой катапульты
Израильские военные использовали средневековую катапульту для метания огня на границе с Ливаном
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
15
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
4
Военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы
3
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
22
Крупнейший в мире ангар в Китае предположительно хранит неизвестный военный летательный аппарат
2
Девушки, созданные искусственным интеллектом, стали звездами нового виртуального конкурса красоты
+
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
+
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
4
Из базы данных Epic Games Store утекли данные о предстоящих играх
+
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
+
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
+
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
XFX может готовить глобальный запуск новой флагманской серии видеокарт с вентиляторами на магнитах
+
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
1
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
7
В России резко выросли продажи футбольных симуляторов — от EA Sports FC 24 до Football Manager
+
Apple рассказала о способах защиты данных при использовании искусственного интеллекта
+
Ученые нашли способ накапливать электроэнергию в жидком топливе
+
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
+

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
35
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
84
"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
5
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
38
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
28
Правда и ложь о Genshin Impact
4
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
49
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3
6 новых функций Apple, которые уже были у Android за несколько лет до этого
6

Сейчас обсуждают

Михаил Алёшин
20:09
Так сказать может только тот кто сам неимел вожможности и тупо желания ознакомится с продуктоми АМД ! Сиди и дальше самоуспокаивойся на Интеле..... А мы пока погамаем на быстрейших процесорах в мире.
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Cobalt_XIV
20:09
Не хотелось бы вас отвлекать, но с 1993 года, после второго российского "майдана" (Расстрел Белого дома в Москве, после отстранения Ельцина от поста Президента Конституционным Судом РФ) власть в РФ то...
Путин назвал отмену западных антироссийских санкций одним из условий мирного урегулирования по Украине
John Pin
20:09
Как повезло великой России, у нас нет рекламы.
Google хочет ещё больше усложнить задачу блокировщикам рекламы на YouTube, встраивая её в видео
John Pin
20:07
Это они в алкогольном токсикозе придумали?
Финский стартап Flow Computing утверждает, что может сделать процессоры в 100 раз производительнее
John Pin
20:05
Дайте им лопаты, они новый океан выкопают.
В США заявили, что лётчики ВСУ не могут пройти даже сильно урезанный курс пилотирования F-16
Борис Климов
20:00
Это ты подпрыгнул...
Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
John Pin
20:00
Так нечего ему говорить, кроме нового техпроцесса подрядчика ничего не смогли сделать. Хомякам скормят тоже самое, даже 5% не дадут.
В AMD объяснили, почему у процессоров серии Ryzen 9000 снизился TDP
l33t_h4x00r
19:58
"По данным KNDS, высота башни составляет 2,44 метра." Может высота танка все таки?
Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
Evgeny Chezarin
19:51
Совсем дурак? 13700k работа в izotope rx 11. Облевался трижды пока файлы пакетом сохранял. Смена всей платформы на 7900x не просто обрадовала результатами, но продолжает радовать каждый раз и в других...
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Nvidia&Intel Hater
19:50
ну у вас есть мозги,а он их или пропил или от природы небыло
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем