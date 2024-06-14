Появившееся в социальных сетях видео показывает, как солдаты ЦАХАЛ используют для поджога растительности на территории территории Ливана катапульты 16-го века, а также луки с горящими стрелами.

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) замечены использующими катапульты 16-го века для запуска горящих снарядов по территории Ливана. Израильские солдаты также были замечены использующими другое древнее оружие, такое как луки и факельные стрелы, для аналогичных целей. Район, в котором используется это древнее оружие, в настоящее время контролируется поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла". Как отмечают местные обозреватели, запуск израильскими солдатами горящих снарядов используется для поджога растительности, чтобы обнаружить бойцов "Хезболлы" и места запуска ими ракет.

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Использование ЦАХАЛ средневекового оружия было запечатлено на коротком видео, распространенном в социальных сетях 13 июня. На видео видно, как солдаты ЦАХАЛa используют установленный на колесах требушет для запуска зажигательных бомб через пограничную стену, что напоминает сцену средневековой осады.

С учетом того, что армия Обороны Израиля считается одной из самых технологически развитых в мире, использование ее солдатами подобного древнего оружия таким образом вызывало активное обсуждение в соцсетях и удивление. Высказывается мнение, что горящие снаряды, природа которых пока не ясна, предназначены для того, чтобы поджигать густую растительность на ливанской стороне границы и лишить бойцов "Хезболлы" прикрытия. Обозревателями отмечается, что эта тактика должна быть особенно эффективной в период летней засухи.

По сообщениям газеты Israel Hayom, ранее в ходе конфликта резервисты ЦАХАЛ пытались использовать бутылки с зажигательной смесью, чтобы поджечь растительность по другую сторону границы. Там же говорилось, что ливанские источники сообщали об использовании ЦАХАЛ белого фосфора, который вызывает пожары, а также “беспилотных летательных аппаратов с зажигательной смесью”.

Вслед за появлением огнеметной катапульты появилось еще одно видео, на котором солдат ЦАХАЛ с помощью лука и стрел запускает горящую стрелу через пограничное ограждение в Ливан. Этот более традиционный метод позволяет быстрее разжигать огонь, хотя и использует снаряды меньшего размера на меньших расстояниях.

Как отмечают ознакомившиеся с этими видео лица, использование ЦАХАЛ такого «базового оружия, вероятно, связано с его ценой». В целом, предполагается, что использование более обычного, современного оружия для достижения того же эффекта – например, какой-либо формы артиллерии или боеприпасов воздушного базирования – является довольно дорогостоящим и расточительным.

По сообщению издания The War Zone (TWZ), в ЦАХАЛ подтвердили, что израильские военнослужащие разработали такую катапульту на месте в ответ на растущую угрозу нападений "Хезболлы", но она широко не используется.

Тактика устранения укрытий, которые могут быть использованы противником, стара как мир. В прошлом эта тактика приводила к использованию некоторых нетрадиционных методов, таких как использование во Вьетнаме печально известного дефолианта Agent Orange и напалма.

Как также сообщает TWZ, использование требушетов в современной войне не является обычным явлением, но имеет некоторые прецеденты. Например, сирийское ополчение использовало самодельные требушеты для запуска бутылок с зажигательной смесью по позициям противника во время гражданской войны в стране.