Финские ученые из Университете Ювяскюля разработали компьютерную модель, которая может интерпретировать и понимать человеческие эмоции.

Финские ученые из Университета Ювяскюля разработали компьютерную модель, которая, используя принципы математической психологии, может интерпретировать и понимать человеческие эмоции. Финские исследователи ожидают, что в ближайшем будущем искусственный интеллект, используя такое приложение, сможет адаптировать поведение компьютера во взаимоотношениях с оператором, и по-разному направлять раздраженного или встревоженного пользователя. Такая технология может сделать компьютеры чуткими партнерами во взаимодействии с пользователем.

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“Люди естественным образом интерпретируют эмоции друг друга и реагируют на них - способность, которой в принципе лишены машины”, - сказал Юсси Йокинен, доцент Университета Ювяскюля. “Это несоответствие может затруднить взаимодействие с компьютерами, особенно если машина не обращает внимания на эмоциональное состояние пользователя. Наше приложение может быть интегрировано в системы искусственного интеллекта, предоставляя им возможность психологически понимать эмоции и, таким образом, лучше взаимодействовать со своими пользователями”.

Юсси Йокинен пояснил, что искусственный интеллект с использованием разработанного приложения сможет в будущем прогнозировать поведение пользователя, предсказывать, когда пользователь может стать раздраженным или встревоженным, и вносить корректировку в ответные реакции компьютера на проявляемое пользователем раздражение. "Наше приложение предсказывает эмоциональную реакцию пользователя, имитируя процесс когнитивной оценки", добавил он.

Исследователи также утверждают, что разработанное ими приложение может упреждающе предсказывать страдания пользователя и пытаться смягчить негативные эмоции. Они подчеркнули, что их инновация может быть использована в различных условиях, от офисной среды до платформ социальных сетей, улучшая взаимодействие с пользователями за счет чуткого управления эмоциональной динамикой.

Финские исследователи подчеркивают, что согласование между людьми и новейшими технологиями, основанными на искусственном интеллекте, могут быть рискованным, если последний не может предсказать эмоциональную реакцию своих пользователей на интерактивные события. Однако, с помощью вычислительных когнитивных моделей, подобных той, что была разработана в этом исследовании, становится возможным внедрять явное понимание эмоций в искусственный интеллект. В то же время, это понимание выходит за рамки простого прогнозирования эмоций на основе наблюдаемого поведения или физиологических сигналов. По словам исследователей, оно включает в себя объяснение причин прогнозируемых эмоций и внутреннее моделирование различных сценариев "что, если", чтобы облегчить взаимодействие с пользователем.

Финские ученые заявляют, что применение такой технологии имеет огромное значение и позволяет заглянуть в будущее, где компьютеры будут не просто инструментами, а чуткими партнерами во взаимодействии с пользователем.

Результаты этого исследования опубликованы в сборнике материалов конференции CHI по человеческому фактору в вычислительных системах.