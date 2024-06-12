Британский стартап Spiralis Energy создал электрогенератор, использующий приливную энергию, с вращающимся винтом, закрепленным на плавучей платформе.

В последние годы возобновляемые источники энергии пользуются большим спросом для сокращения выбросов парниковых газов, обусловленных использованием ископаемых ресурсов. Например, во Франции они продемонстрировали значительный рост в 2022 году и составили 14,0% потребления первичной энергии по сравнению с 8,8% в 2012 году, согласно данным, опубликованным на сайте Министерства экологического перехода Франции.

В настоящее время многие компании по всему миру разрабатывают технологии производства возобновляемой и экологически чистой электроэнергии. Так, лондонский стартап Spiralis Energy создал электрогенератор, использующий приливную энергию, с вращающимся винтом, закрепленным на плавучей платформе.

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Он основан на винтовом механизме Архимеда, который, в частности, вырабатывает электричество благодаря приливным потокам воды. Эта очень древняя концепция, также называемая «винтовым насосом» или «шнеком», впервые была разработана греческим ученым во время поездки в Египет.

Генератор приливной энергии «Axial Skelter», разработанный Spiralis Energy, состоит из двух винтов, вырабатывающих электроэнергию, установленных на понтоне. Они имеют длину около 20 м каждый и полностью изготовлены из пластика, напечатанного на 3D-принтере. Этот генератор похож на винт Архимеда, используемый в других системах выработки электроэнергии. Однако в поперечном сечении у него есть сечения из алюминиевой фольги. Разместив винты под уклоном, он создает гораздо больший крутящий момент.

Стартап Spiralis Energy выбрал для своей инновации модульную конструкцию, чтобы упростить ее транспортировку и сборку. Это связано с тем, что вся система легко соединяется и может быть напечатана на 3D-принтере роботами в любой точке мира, а затем транспортирована в виде комплекта перед сборкой.

Этот инновационный механизм использует приливные течения для выработки энергии эффективным и устойчивым образом. Это помогает снизить зависимость от ископаемого топлива и выбросы парниковых газов. Кроме того, в отличие от других методов производства электроэнергии, он был разработан для минимизации воздействия на морскую экосистему. Он также пригоден для вторичной переработки, поскольку его винты, изготовленные из пластиковых отходов, можно расплавить и использовать повторно.

Лондонский стартап планирует провести испытания своей инновации в водах одного из Нормандских островов - Олдерни, чтобы оценить потенциал генератора в приливных течениях в зимние месяцы. По заявлениям Spiralis Energy, если испытания пройдут успешно, эта инициатива может открыть новые экономические возможности в Олдерни, поскольку ее можно будет коммерциализировать, тем самым привлекая инвестиции и создавая рабочие места на местном уровне. Кроме того, она станет дополнительным источником возобновляемой энергии для острова. Фактически, Spiralis Energy планирует создать местный филиал и поставлять экологически чистую энергию в сеть Олдерни по низкой цене.

Как отмечают британские наблюдатели, успешное прохождение испытаний важно для молодой компании, которая планирует участвовать в конкурсах на контракты, предлагаемые правительством Великобритании.