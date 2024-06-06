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vizir47
Мэрия Токио запускает собственное приложение для знакомств для противодействия снижению рождаемости
На фоне катастрофического снижения рождаемости в Японии, мэрия Токио выступила с инициативой, объявив о запуске собственного приложения для знакомств, чтобы активизировать усилия по прекращению демографического спада.

В последние годы проблема снижения рождаемости и рост индекса смертности стала четкой тенденцией для Японии, что вызывает повышенную озабоченность властей Страны Восходящего Солнца. Согласно публикуемых японскими СМИ сведений, падение уровня рождаемости уже привело к сокращению населения почти на 800 000 человек. Ожидается, что смертность в этой стране в ближайшее время увеличится на 11 %. В Японии сегодня проживает самое старое население в мире после Монако.

Эта ситуация создает все более серьезные проблемы на архипелаге, вызывая нехватку рабочей силы во многих сферах деятельности и ставя под сомнение долгосрочную устойчивость государственных систем здравоохранения, медицинского страхования и пенсионного обеспечения.

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Как отмечают японские эксперты, проводимая правительством Японии социальная политика пока не смогла изменить эту ситуацию, поэтому сказанные в прошлом году японским премьер-министром слова, что решение проблемы рождаемости «сейчас или никогда», приобретают для этой страны особый смысл.

Люди идут по улице Такэсита в Токио.

В указанных условиях мэрия Токио выступила с инициативой, объявив о запуске собственного приложения для знакомств, чтобы противостоять падению рождаемости и таким образом бороться со снижением рождаемости на архипелаге. Ожидается, что этот сайт будет введен в эксплуатацию уже этим летом. 

Как следует из опубликованной японскими СМИ информации, чтобы вступить в ряды одиноких людей, ищущих любви, женихам необходимо будет иметь при себе несколько документов, подтверждающих их личность. Поэтому им невозможно будет выдавать себя за кого-то другого. В частности, люди должны будут предоставить документы, подтверждающие их безбрачие «с юридической точки зрения», и письмо, в котором говорится, что они действительно ищут «вторую половинку» с целью вступления в брак. Также будет запрошено налоговое уведомление для «подтверждения годового дохода» (хотя эта практика не распространена в Европе, другие приложения в Японии часто требуют сообщать о доходах).

Необходимо отметить, что городские власти страны имеют привычку организовывать «мероприятия по знакомству с супругами», чтобы способствовать свиданиям между одинокими людьми в Японии. Тем не менее, по словам одного из чиновников Токийского правительства, ответственного за это новое приложение, "70% людей, которые хотят вступить в брак, не участвуют в таких мероприятиях".

С помощью предложенного мэрией Токио приложения, которое в настоящее время находится на стадии тестирования, правительство пытается дать новый «небольшой толчок» одиноким людям по всей стране. Приложение также направлено на то, чтобы в долгосрочной перспективе противостоять резкому снижению рождаемости на архипелаге, которая снижается из года в год.

При этом необходимо отметить, что число рождений "вне законного союза" по-прежнему остается низким в стране, на их долю приходится всего 2% рождаемости в Японии. Как следует из исследования, проведенного Nippon Foundation, более 60% японских женщин отрицательно относятся к рождению ребенка вне брака. Кроме того, они также считают, что в Японии становится все сложнее иметь и воспитывать ребенка.

На архипелаге отмечается все меньше и меньше браков: в 2023 году правительство Японии зафиксировало снижение числа браков на 5,9%. Уровень смертности также остается в два раза выше, чем уровень рождаемости, что приводит к быстрому старению населения архипелага.

Проявленная мэрией Токио инициатива активно обсуждается  в японских социальных сетях, свидетельствуя о явной заинтересованности населения. В частности, выражается мнение, что под наблюдением правительства ищущие брака жители страны будут чувствовать себя более уверенно и в безопасности.

 "Ситуация критическая", - прокомментировала падение рождаемости в Японии представитель властей страны. "Различные факторы, такие как экономическая нестабильность и трудности, связанные с совмещением работы и семейной жизни", могут объяснить эти постоянно падающие цифры, добавила она. В этих условиях новый закон, который, в частности, увеличит семейные пособия, был принят на днях верхней палатой парламента Японии в соответствии с желанием премьер-министра Фумио Кисиды активизировать усилия по прекращению демографического спада. 

#япония #демография #проблемы рождаемости #смертность в японии
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