Рост индекса смертности населения и снижение рождаемости становятся четкой тенденцией развития многих стран сегодня. Весьма остро в последние пару лет эта проблема встала в Японии.

Снижение рождаемости и рост индекса смертности становятся четкой тенденцией развития многих стран сегодня. Согласно данным ООН, к середине столетия большинство стран, все еще пользующихся демографическим дивидендом молодежи, будут находиться в странах Африки к югу от Сахары.

Что же касается других стран, то там, по заключениям международных экспертов, правительствам необходимо быстрее корректировать свою социальную политику. В частности, поддерживать быстро растущее число пожилых и уязвимых граждан, приступить к осуществлению необходимых не только социальных, но и политических изменений и в области здравоохранения, несмотря на то, что сегодня многие нынешние политические элиты уклоняются от этого.

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Как уже сообщалось ранее, сегодня во многих развитых государствах обостряется проблема превышения смертности по сравнению с индексом рождаемости. И этот факт усиливает обеспокоенность властей значительного числа стран по поводу социальных и экономических последствий столь быстрого старения населения и подталкивает их к поиску приемлемого решения.

Весьма остро в последние пару лет эта проблема встала в Японии, где, по публикуемым японскими СМИ сведениям, падение уровня рождаемости уже привело к сокращению населения почти на 800 000 человек. Власти говорят об увеличении ожидаемой смертности в Японии на 11% в ближайшее время.

В Японии стареют даже преступники: в печально известных преступных японских синдикатах якудза, по данным национального полицейского агентства, более половине членов сейчас за 50.

Сегодня в японском обществе пожилых людей, которым перевалило за 70 лет, в два раза больше, чем тех, кому за 20, даже несмотря на то, что молодые мужчины являются традиционным источником “мускулов” для этих групп. Даже рекордный рост числа иностранных резидентов более чем на 10%, до 2,99 млн, не смог остановить сокращение общей численности населения Японии, которая уменьшалась 14 лет подряд и достигла 122,42 млн в 2022 году.

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Проводимая правительством Японии национальная политика пока не смогла остановить сокращение численности населения, хотя согласованные усилия нескольких небольших городов возымели некоторый эффект. Поэтому не удивительны слова японского премьер-министра, сказанные в январе, что решение проблемы рождаемости «сейчас или никогда» наиболее важно для Страны Восходящего Солнца.