Французская компания Kalray намеревается стать стать европейской Nvidia, ускорителем процессов в центрах обработки данных, периферийных вычислениях, 5G, автомобилестроении и даже суперкомпьютерах.

Французская компания Kalray со штаб-квартирой в Монбонно, основанная в 2008 году как дочерняя компания CEA-Leti, производит процессоры для новых интеллектуальных систем, используемых в различных секторах, от оборонной промышленности до производителей автомобилей и серверов.

Со своими чипами для искусственного интеллекта Kalray мечтает стать европейской Nvidia, ускорителем процессов в центрах обработки данных, периферийных вычислениях, 5G, автомобилестроении и даже суперкомпьютерах.

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В штаб-квартире компании работает около ста сотрудников, у нее есть офисы в США и Японии. Она разрабатывает новый тип процессоров с массово-параллельной обработкой, подходящих для обработки больших потоков данных для принятия критических решений в режиме реального времени.

Используемые Kalray технологии, как отмечают европейские эксперты, представляет интерес для оборонной и авиационной промышленности (Airbus, Safran, MBDA), автопроизводителей (альянс Renault-Nissan-Mitsubishi) и даже для производителей серверов, таких как Страсбургский 2CRSI. С начала 2019 года она установила стратегическое партнерство с NXP, чтобы внедрить свое решение в области вспомогательного и автономного вождения автомобилей.

Компания, занимающаяся разработкой чипов будущего для искусственного интеллекта, ведет переговоры о покупке израильского стартапа, акционером которого является Nvidia. Ожидается, что объединение их технологий приведет к созданию графических процессоров на 30-40 % более эффективных и, по оценкам экспертов, является многообещающим.

Сегодня Kalray помимо уже известного чипа Coolidge производит Coolidge 2 https://www.hpcwire.com/off-the-wire/kalray-announces-availability-of-its-new-dpu-processor-coolidge2/ , который производится на тайваньском заводе TSMC по 16-нанометровой технологии, что, как указывают в компании, позволит получить доход компании в размере 100 миллионов евро.

В апреле компания Kalray объявила о производстве новой карты ускорения Turbocard4 (TC4), которая, как заявляется, позволяет значительно ускорить работу систем машинного зрения, являясь акселератором «умной» индексации данных. Выполненная в формате FHFL она имеет сразу четыре процессора Coolidge2TM последнего поколения, предназначена для того, чтобы клиенты могли объединить классические технологии обработки данных и технологии на основе искусственного интеллекта и создавать эффективные системы для наиболее ресурсоемких приложений с использованием искусственного интеллекта.

Карты ускорения Turbocard4 производятся во Франции, на французском заводе Asteelflash, одном из мировых производителей WW. Компания уже получила первоначальный заказ на сотни карт на сумму более 1 миллиона долларов, который будет реализован в этом году. TC4 ориентирована на быстрорастущий рынок карт для ускорения вычислений, обеспечивая максимальную производительность и энергоэффективность при обработке данных. “TC4 - это наш первый продукт “сделано во Франции”. Производство на заводе ведущего мирового производителя AsteelFlash в Лангоне стремительно расширяется. TC4 уже был выбран одним из наших крупных заказчиков, и мы рассчитываем на быстрый коммерческий взлет в связи с постоянно растущим спросом на решения для ускорения обработки данных”, - указывает Эрик Байссус, генеральный директор компании.

Компания нацелена на два быстрорастущих рынка. Первый из них - рынок интеллектуального зрения Smart Vision, который играет ключевую роль в таких трансформирующихся отраслях, как промышленность, здравоохранение или управление "умными городами", благодаря своей способности анализировать визуальные данные в режиме реального времени, принимать разумные решения и автоматизировать сложные процессы. Объем рынка Smart Vision в 2023 году оценивался в 20,31 миллиарда долларов, а к 2032 году, по прогнозам Fortune Business Insights, достигнет 175,72 миллиарда долларов, что в среднем составляет 27,3 %. Эти прогнозы свидетельствуют о растущем спросе на технологии интеллектуального зрения в различных отраслях промышленности, обусловленном достижениями в области искусственного интеллекта и ML, а также их применением в области автоматизации, контроля качества и повышения операционной эффективности.

Вторым рынком является индексация данных для рынка Gen-AI. Эффективная индексация сводит к минимуму время, необходимое для извлечения соответствующих данных, ускоряя процессы обучения и логического вывода. Кроме того, по мере усложнения моделей GenAI наборы данных, на которых они обучаются, растут экспоненциально. Индексация данных позволяет этим моделям более эффективно масштабироваться, гарантируя, что увеличение объема данных не приведет к линейному увеличению времени доступа. Индексация данных также повышает точность выходных данных моделей, поскольку она помогает быстро идентифицировать наиболее релевантные фрагменты данных для вставки в контекст модели и предоставления подсказок. Это гарантирует, что выходные данные модели будут максимально точными и контекстуально соответствующими.