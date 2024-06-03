Сегодня ИИ реально угрожает многим рабочим местам. Хотя ранее считалось, что к 2030 году ручная работа будет первой полностью автоматизирована, ИИ может больше всего повлиять на должности с самой высокой заработной платой.

В настоящее время человечество находимся в критическом периоде, когда ИИ угрожает многим рабочим местам.

Однако, по мнению экспертов, даже руководители не застрахованы от этого. В частности, подавляющее большинство их задач можно было бы автоматизировать, не говоря уже о том, что их высокая заработная плата является дополнительным стимулом для их замены. Этот потенциальный переход, если он станет ощутимым, может изменить концепцию современного лидерства.

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2022 год стал отправной точкой на пути интеграции искусственного интеллекта в мир труда, особенно когда китайская компания NetDragon Websoft назначила своего робота «Madame Tang Yu» генеральным директором. Этот виртуальный робот-гуманоид на базе искусственного интеллекта отвечает за помощь в принятии решений в повседневной деятельности компании. После этого назначения акции компании резко выросли, в результате чего ее капитализация превысила 1 миллиард долларов.

Годом позже Dictador, польская компания, специализирующаяся на производстве рома, также назначила на должность генерального директора робота-гуманоида на базе искусственного интеллекта «Mika». Он предназначен для управления критически важными проектами и стимулирования роста компании.

Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что эти решения вскоре могут перерасти стадию простых экспериментов и быть применены более широко. Этот переход, в частности, стал заметен после кризиса COVID, когда все больше и больше компаний начали внедрять иерархическую структуру, иногда без руководителей и их заместителей.

С момента появления ChatGPT в ноябре 2022 года ИИ позиционируется как один из предпочтительных инструментов для поддержки компаний, находящихся в трудном положении, или для стимулирования их роста. Его способность обрабатывать большие объемы данных в рекордно короткие сроки, упорядоченно и контролируемо генерировать информацию, делает его важным фактором при принятии стратегических решений — важнейшим аспектом роли генерального директора. Это связано с тем, что руководители компаний и руководители высшего звена обычно занимаются анализом новых рынков, а также их тенденций. По оценкам экспертов, 80 % этих задач могут быть автоматизированы.

Некоторые руководители признают, что теперь они сами являются лишними элементами в компаниях. Согласно отчету AND Digital, почти 43 % опрошенных руководителей считают, что большинство или даже все их задачи сегодня должны автоматизироваться с помощью искусственного интеллекта.

Другим важным аспектом также является принятие важных и сложных решений, присущих обязанностям генерального директора. ИИ может принимать логичные и беспристрастные решения, чтобы уделять приоритетное внимание бесперебойной работе и росту компании. С другой стороны, в компаниях, испытывающих трудности, операционное руководство обычно первым подвергается перестановкам. По словам Сола Дж. Берман, бывшего старшего партнера-консультанта IBM, «изменения, внесенные ИИ в предприятия, будут столь же значительными, если не более важными, на более высоких стратегических уровнях управления, чем на более низких».

Кроме того, важно отметить, что средства, выделяемые на зарплату и служебную деятельность руководителям компаний, могут еще больше ускорить переход к автоматизации их задач, что приведет к значительной экономии средств компании или предприятия. Парадоксально, но в то время как считалось, что к 2030 году ручная работа будет первой полностью автоматизирована, ИИ больше всего повлияет на должности с самой высокой заработной платой.

Однако важно учитывать, что, хотя большинство задач генерального директора может быть выполнено с помощью ИИ, компаниям по-прежнему нужны руководители, обладающие лидерскими качествами, которых нет у технологий на их нынешнем уровне. «Даже если вам может не понадобиться такое же количество руководителей, вам все равно понадобится лидерство», - сказал New York Times Винай Менон, консультант консалтинговой фирмы Korn Ferry. Эта лидерская способность включает, прежде всего, социальные навыки, такие как критическое мышление, дальновидность, креативность и способность вдохновлять других, прислушиваться к их мнению. Недавний анализ, опубликованный в Harvard Business Review, показывает, что социальные навыки являются одними из самых востребованных среди кандидатов на руководящие должности. Несмотря на достижения в области искусственного интеллекта, ИИ еще не способен проявлять эмоциональный интеллект и сочувствие, необходимые для эффективного лидерства.

Кроме того, как отмечают многие эксперты, интеграция ИИ в сектор занятости сталкивается со значительными этическими и нормативными проблемами. Поэтому нельзя исключать, что его принятие на руководящие должности неизбежно столкнется с сопротивлением не только из-за нехватки людских ресурсов, которых в настоящее время не хватает, но и из-за постоянно растущего страха массовой потери рабочих мест.