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vizir47
Армия США начала использовать миниатюрные беспилотники для разведывательных операций
Согласно публикуемым военными сайтами США информации, воздушно-десантным американским войскам стали поставляться миниатюрные беспилотные летательные аппараты, переносимые в рюкзаках, для выполнения быстрых разведывательных задач.

Для выполнения быстрых разведывательных задач, армия США стала поставлять воздушно-десантным войскам миниатюрные беспилотные летательные аппараты, переносимые в рюкзаках. Указанное использование дронов рассматривается Пентагоном как важный элемент в работе по обеспечению безопасности и повышению оперативной эффективности войск.

“Возможность быстрой доставки беспилотных летательных аппаратов разведки малой дальности (SRR) и добавление новых возможностей в эти системы с учетом развития технологий имеет важное значение для обеспечения нашим подразделениям оперативного преимущества на поле боя”, - утверждает руководство проекта сухопутных войск по беспилотным авиационным системам.

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US Army delivers tiny ‘rucksack-portable’ drones for faster spy missions 

Беспилотники SSR оснащены передовыми датчиками, позволяющими солдатам в режиме реального времени вести разведку, обеспечивать безопасность и обнаруживать цели. Это, по заключению руководств ВДВ США, позволяет быть лучше информированными по ситуации на поле военных действий и помогает принимать более быстрые и разумные решения.

“Системы SRR предоставляют модернизированные возможности солдатам на уровне взвода. Они увеличивают боеспособность и способствуют выживанию солдат. Оснащенный передовыми датчиками, SRR обеспечивает солдату возможности разведки, обеспечения безопасности и обнаружения целей в режиме реального времени”, - говорится в пресс-релизе армии.

Как указывается в рабочих документах Пентагона, речь идет о беспилотниках компании Skydio X2D-RQ-28As, первых, предложенных армии в рамках программы SRR. Эти дроны объединяют передовые технологии в области беспилотных летательных аппаратов с особыми требованиями Министерства обороны, что позволяет успешно использовать такой портативный квадрокоптер.

 Ресурс работы X2D RQ-28A составляет 35 минут, он оснащен тепловым датчиком FLIR, стробоскопической подсветкой и возможностью ночных полетов. Такой портативный квадрокоптер, весящий менее 2,2 килограмма, может запускаться вручную и имеет возможности вертикального взлета и посадки.

Второй этап поставок таких дронов, получивший название Tranche 2, будет отличаться поставкой модифицированной модели с улучшенной автономностью, обновленным контроллером и модульным подходом к открытым системам для новых технологий и возможностей. Скорее всего, это будут усовершенствованные дроны Skydio X-10-D. По данным компании Skydio, дрон X-10-D - это первый в истории небольшой беспилотный летательный аппарат, оснащенный датчиком FLIR Boson+, обеспечивающим высочайшее в своей категории качество тепловизионной съемки. Благодаря разрешению 640x512 пикселей и повышенной чувствительности до <=30 мК, X-10-D обеспечивает более точные радиометрические показания в любое время и в любом месте. Как особо отмечается, X10D обладает непревзойденной вычислительной мощностью, позволяющей поддерживать работу команды и принимать оптимальные решения в режиме реального времени. Шесть специально разработанных навигационных линз обеспечивают обзор на 360 градусов, устраняя слепые зоны, что позволяет дрону летать безбоязненно. Эти беспилотники развивают максимальную скорость 45 миль в час и могут быть запущены менее чем за минуту. Они пыле- и водонепроницаемы по стандарту IP55, а их оптика позволяет получать видеоинформацию высокой четкости с поддержкой искусственного интеллекта днем и ночью.

#армия сша #skydio x-10-d #x2d rq-28a #беспилотники сша малой дальности разведки
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