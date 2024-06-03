Изгнание новыми властями Нигера со своей территории сначала французских военнослужащих, а теперь и американских, весьма болезненно воспринято на Западе, о чем свидетельствуют публикации западных СМИ.

Изгнание новыми властями Нигера, а также ряда других стран африканского Сахеля, американских и французских военнослужащих с их прежних "насиженных" военных баз, весьма болезненно воспринимается как в Париже, так и в Вашингтоне. Многие западные СМИ публикуют по этому вопросу свои анализы, пытающиеся понять причину такого фиаско политики Запада.

В интервью газете The Washington Post премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн объяснил решение своей страны выслать американские войска: “Американцы оставались на нашей земле ничего не предпринимая, в то время как террористы нападали на людей и сжигали города. Это не знак дружбы - приходить на нашу землю и позволять террористам нападать на нас”. Далее он отметил, что немаловажным фактором, повлиявшим на изгнание с земли Нигера американских военных стал “снисходительный тон и отсутствие уважения”, продемонстрированные высокопоставленной делегацией США, посетившей эту страну в середине марта. По словам Зейна, официальные лица Нигера были оскорблены не только тоном американского общения, но также и требованием ограничить связи с Россией в сфере безопасности и угрозы ввести санкции, если Нигер продаст уран Ирану.

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Хотя в США пытались критически оценить обвинения Зейна, тем не менее, необходимо признать их обоснованность и наличие весьма веских причин для ухудшения в последний период отношений между США и Нигером. Немаловажным фактором здесь, безусловно, было прекращение Вашингтоном помощи в области безопасности после государственного переворота в стране в июле 2023 года и нежелание новых властей согласиться с требованиями Запада уйти в отставку.

Тем не менее, по оценкам западных аналитиков, коренные причины неудачи США в Нигере лежат глубже. Прекращение военного присутствия США в Нигере является, прежде всего, результатом политической и социальной динамики, обусловленной американским и более широким западным присутствием там.

Как признается даже на Западе, Вашингтону было бы лучше отказаться от приоритетности вопросов безопасности и глобальной геополитической конкуренции в своих региональных отношениях. Ведь США просто не в состоянии внести существенный вклад в улучшение условий региональной безопасности, если только они не начинают, как это уже происходило во многих других регионах мира, вооруженную интервенцию и тем самым еще больше отталкивая местное население от себя.

24 апреля Государственный департамент объявил об окончательном решении о выводе войск США из Нигера. Согласно совместному заявлению Министерства обороны США и Министерства обороны Нигера от 19 мая, вывод американских военнослужащих завершится к 1 сентября. Эти силы, насчитывающие порядка 650 военнослужащих, также передадут ключевые объекты, включая дорогостоящую базу беспилотных летательных аппаратов в северном городе Агадес. Это произошло после односторонней отмены нынешними властями соглашения о статусе американских вооруженных сил от 2013 года, которое служило правовой основой для военной деятельности США в стране.

Этот шаг ставит Штаты в неловкое положение и является серьезной их стратегической неудачей. Ведь Нигер, по крайней мере, до переворота в июле 2023 года, служил главным региональным разведывательным центром Америки. С учетом того, что в стране было дислоцировано около 1100 американских военнослужащих для проведения миссий по обеспечению безопасности и сбора разведывательных данных с беспилотных летательных аппаратов в стране, Нигер имел решающее значение для политики США в области региональной безопасности. В Комплексной страновой стратегии Госдепартамента на 2022 год эта страна описывается как “оплот стабильности в Сахеле”.

Однако этот шаг в отношении США не должен был стать неожиданностью. Это последовало за изгнанием новыми властями страны примерно 1500 французских военнослужащих, дислоцированных в стране «для помощи в борьбе с джихадистскими группировками», и публичным сближением Ниамея с Москвой. В обоих случаях власти Нигера последовали примеру Буркина-Фасо и Мали, которые вынудили французские войска уйти, в дополнение к принятому Мали в прошлом году решению прекратить откровенно безрезультативную миротворческую операцию ООН.

Прибытие российских военнослужащих в Нигер стало поводом для того, чтобы Запад усилил критику в отношении растущего влияния России в регионе.

Что же касается Вашингтона, то он воспринял это в терминах холодной войны как успех России, а размещение российских военнослужащих на той же базе, на которой ранее были размещены американские войска в Ниамее, рассматривает как дополнительное унижение.

В то время как американские политики рассматривают регион через призму усиления своего господства, военного присутствия и геополитического соперничества с Россией, многие местные жители рассматривают политику здесь стран Запада как защиту неподотчетных политических режимов, преследующих не национальные, а западные интересы. Эта динамика способствовала росту волны региональных антифранцузских и антиамериканских настроений в последние годы.