Компании Energy Vaul и Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) объявили об углублении сотрудничества в целях превращения строящихся небоскребов в аккумуляторы, используя гравитацию.

Чикагская архитектурная компания Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM), спроектировавшая небоскреб Бурдж-Халифа, теперь стремится превратить небоскребы в аккумуляторы, используя гравитацию. “Мы сотрудничаем с Energy Vault, чтобы оптимизировать систему гравитационного накопления энергии, в которой тяжелые блоки, хранящиеся на высоком уровне, при высвобождении создают энергию, которая может быть преобразована в электричество”, — указал представитель SOM в соцсетях.

В рамках этого стратегического партнерства компания SOM станет эксклюзивным архитектором и инженером-конструктором гравитационных систем хранения энергии нового поколения компании Energy Vault (GESS). Это включает в себя внедрение технологии в высотные здания в городских районах и развертываемые сооружения в естественных условиях, что обеспечивает максимальную экологичность, ускоряет окупаемость выбросов углерода и снижает стоимость потребления энергии.

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“Мы чрезвычайно рады начать это эксклюзивное глобальное партнерство со Skidmore, Owings & Merrill, компанией с беспрецедентным опытом в разработке одних из самых выдающихся сооружений в мире”, - отметил со своей стороны Роберт Пикони, председатель правления и главный исполнительный директор Energy Vault. “Наше стратегическое партнерство с SOM открывает новый многомиллиардный сегмент рынка для Energy Vault, ориентированный на будущее устойчивого развития в проектировании новых зданий и энергоэффективности”. Роберт Пикони подчеркнул, что сочетание новаторской технологии Energy Vault в области гравитационного накопления энергии с опытом SOM должно будет впервые позволить достичь ускоренной углеродной окупаемости при строительстве и эксплуатации зданий. Компания Energy Vault сообщила, что в течение последних 12 месяцев начала сотрудничать с SOM для оптимизации структуры, архитектуры и экономических показателей своей технологии GESS, которая играет решающую роль во внедрении возобновляемых источников энергии во всем мире.

На основе технологии, разработанной партнером Energy Vault - Holdings Inc., компания SOM разработала прототипы, которые поднимают массивные блоки с помощью электродвигателей. Этот процесс создает потенциальную энергию, которая может быть преобразована в электричество по мере опускания блоков. Эта концепция аналогична широко используемым гидроэлектростанциям с насосом. В этом месяце Energy Vault завершила свой первый крупный проект недалеко от Шанхая - автономную систему хранения электроэнергии, которая может обеспечивать до 25 мегаватт в течение четырех часов. Высота проекта Energy Vault в Шанхае составляет около 150 метров, но батареи небоскреба SOM могут быть намного выше, начиная с 300 метров.

Другие компании тоже тестируют новые типы гравитационных систем хранения, в том числе с использованием заброшенных нефтяных скважин и шахт, сообщает Bloomberg.

Компания SOM создала четыре системы хранения энергии, основанные на этой концепции, в трех из которых используются тяжелые блоки или вода. Две из них встроены в склоны холмов, а третья представляет собой высокую цилиндрическую башню, спроектированную для городских условий и потенциально включающую жилые, торговые и офисные помещения.

Компания Energy Vault заявила, что растущий портфель ее разработок в области системы гравитационного накопления энергии GESS подтверждается недавним расширением ее глобального присутствия на рынках Африки и Азии. В 2023 году компания Energy Vault объявила о вводе в эксплуатацию первой в мире гравитационной системы хранения EVx в Китае, крупнейшем рынке хранения энергии в мире. Недавно компания объявила о трех дополнительных установках EVx GESS мощностью 368 МВтч в Китае в рамках лицензионного соглашения, о котором было объявлено в начале 2022 года, в результате чего общее количество объявленных проектов в Китае достигло 3,7 ГВтч.

В этом году Energy Vault объявила о новом соглашении о лицензировании для своего портфеля технологий с партнерами в Южной Африке, охватывающем регион Сообщества по вопросам развития Юга Африки (SADC), состоящий из 16 стран. Ожидается, что результатом 10-летнего соглашения станет внедрение долгосрочных хранилищ энергии GESS на несколько ГВтч, что будет способствовать удовлетворению потребностей региона SADC в хранении энергии, которые, по оценкам экспертов, составят 25 ГВт/125 ГВтч к 2035 году.