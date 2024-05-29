Западные эксперты уверены, что лазерное оружие, создаваемое Израилем при финансовой поддержке США, представляет повышенную опасность в контексте продолжающегося разрушения Израилем сектора Газа.

В то время как Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, в результате которой на сегодняшний день погибло не менее 34 000 человек, Конгресс США недавно одобрил программу военной помощи Израилю на сумму 15 миллиардов долларов. Как было сообщено, «эти средства предназначены для развития артиллерии и производства боеприпасов, восстановления систем обороны и оказания помощи сектору Газа». Но эти средства также включают 1,2 миллиарда долларов, предназначенных для разработки и создания лазерного оружия «Железный Луч» (Iron Beam), будущей системы оружия направленной энергии для противовоздушной обороны Израиля.

После ввода в эксплуатацию системы «Железный Луч», она, как сообщают израильские СМИ, должна будет произвести революцию в оборонных возможностях еврейского государства, а также нормализовать использование лазеров в военных действиях. Более того, Соединенные Штаты, похоже, весьма заинтересованы в приобретении «Железного Луча» и смежных технологий для своих собственных целей, что может способствовать будущему распространению оружия направленной энергии.

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Потенциальный преемник израильской системы противоракетной обороны "Железный купол", которая использует ракеты для перехвата и устранения угроз в пределах границ Израиля, «Железный Луч» - это оружие, которое будет нейтрализовывать и сбивать посылаемые на Израиль его противниками снаряды, как артиллерийские, так и ракеты.

Хотя Израиль утверждает, что "Железный купол" устраняет 90% входящих угроз, слабость этой системы заключается в ее высокой стоимости: одна ракета-перехватчик стоит около 50 000 долларов. Напротив, «Железный Луч» дал бы аналогичные результаты без дорогостоящей артиллерии, работая исключительно на электричестве для производства лазерных лучей, которые смогут уничтожить танки, ракеты, беспилотники и другие цели.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заметил в 2022 году, что после внедрения «Железного Луча» «противники Израиля могут инвестировать десятки тысяч долларов в свои ракеты, а мы будем вкладывать лишь два доллара, чтобы покрыть стоимость электроэнергии, необходимой для уничтожения ракеты противника лазером».

Однако плохая погода может снизить эффективность системы, а это означает, что «Железный Луч», возможно, лучше всего использовать в сочетании с системой "Железный купол" для обеспечения полной противовоздушной обороны.

По убеждению обозревателей, израильский "Железный Луч" является свидетельством проявления интереса Тель-Авива и Вашингтона к оружию направленной энергии, способному преобразовывать химическую или электрическую энергию в излучаемую, которая может быть сконцентрирована для нанесения ущерба, уничтожения или нейтрализации целей противника.

Осознавая потенциал такого оружия, ряд стран также разрабатывают его. Великобритания недавно провела испытания своего лазерного оружия DragonFire, которое, как сообщается, способно поразить монету с расстояния в милю. Российская лазерная система "Пересвет" предназначена для нейтрализации или ослепления космических аппаратов на больших высотах, таких как спутники, а лазерная система "Задира", также может сбивать беспилотники. Указанное российское лазерное оружие сейчас проходит успешное испытание в ходе СВО в Украине.

Точно так же Соединенные Штаты тратят около миллиарда долларов в год на разработку лазерного оружия. Управление по оперативным возможностям и критическим технологиям вооруженных сил США, в частности, курирует программу создания прототипа защиты от непрямого огня (High Energy Laser Indirect Fire Protection Capability) и заключило с Lockheed Martin контракт на реализацию этого проекта в октябре 2023 года.

Однако, разрушительные способности лазера «Железный Луч» способны не только нейтрализовать и уничтожать многие снаряды простым лазерным огнем, вполне очевидно, что такие системы сделают будущее войны еще более опасным. Как отмечают западные военные эксперты, предстоящая эксплуатационная готовность «Железного Луча», развертывание которого, как сообщается, будет ускорено производителем Rafael Advanced Defense Systems, представляет повышенную опасность в контексте продолжающегося разрушения Израилем сектора Газа. Хотя «Железный Луч» был создан для оборонительных целей, Израиль, как указывается, безусловно может использовать свои лазеры в наступательных целях.

Действительно, Израиль уже использовал другие экспериментальные и вызывающие споры оружейные системы в Газе, такие как новые системы Gospel и Lavender на базе искусственного интеллекта.

С другой стороны, точно так же, как Соединенные Штаты в прошлом закупали батареи Iron Dome (после 7 октября они арендовали у Израиля две приобретенные ими ракетные системы Iron Dome), а затем ракеты для них, вполне очевидно, что американская военная помощь Израилю направлена не только на помощь союзнику, но и на укрепление военного потенциала самих США.