Объединенные общей русофобской идей, шесть соседних с Россией стран-членов НАТО на последней министерской встрече высказались за создание на границе с Россией и Белоруссией "стены беспилотников".

Еще в январе с.г. три страны прибалтийских государства (Эстония, Литва и Латвия) заявили о своей общей готовности установить «оборонительную линию» вдоль своих границ с Россией и Беларусью. Их идея состояла в том, чтобы построить сеть укреплений для защиты своей территории «с первого метра » от якобы возможной российской или даже белорусской агрессии. «Это будет линия обороны стран Балтии для защиты восточного фланга НАТО и лишения свободы передвижения наших противников», - резюмировал тогда министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

С тех пор Польша заявила, что сделает то же самое, планируя построить укрепления вдоль своих границ с российским анклавом Калининград и Беларусью, вложив в это инвестиции в размере около 2,34 миллиарда евро. "Это будет сдерживающим фактором, стратегией по переносу войны от наших границ", - заявил на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск.

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Решения, принятые странами Балтии и Польшей, основаны исключительно на военных соображениях. Однако, министры внутренних дел этих четырех стран, к которым присоединились аналогичные министры Финляндии, Норвегии и Украины, собравшись 24 мая в Латвии, решили также обсудить проблемы внутренней безопасности, такие как контрабанда, незаконный оборот и незаконная иммиграция, в привязке к политике России и Белоруссии.

Кроме того, страны Балтии, Польша, Норвегия и Финляндия, все члены НАТО, высказались за идею создания «стены беспилотников» для «постоянного наблюдения» за своими границами с Россией и Беларусью. Это «стало бы важным элементом обеспечения общей региональной безопасности», считает литовский политический и государственный деятель, член партии Союз Отечества-Литовские христианские демократы Агне Билотайте. «Это совершенно новая вещь - стена беспилотников, простирающаяся от Норвегии до Польши. Цель состоит в том, чтобы использовать беспилотники и другие технологии для защиты наших границ», - сказала она, сообщает информационное агентство BNS, действующее в странах Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литвы). И настаивает: «речь идет не только о физической инфраструктуре, системах наблюдения, но и о беспилотниках и других технологиях, которые позволили бы нам защитить себя от враждебных стран и предотвратить контрабанду». Этот вопрос обсуждался на совещании министров стран Балтии, Польши, Украины, Финляндии и Норвегии, которые встретились уже во второй раз.

Поскольку пять из шести указанных выше стран также являются членами Европейского союза, обсуждается вопрос о привлечении европейских средств для финансирования такой меры.

В любом случае, в Литве укрепление границ со своими соседями стало в последние годы уже постоянной темой. В 2017 году обсуждался вопрос о возведении забора вдоль Калининграда, в частности, для предотвращения контрабанды. «Она не остановит танки, но будет построена таким образом, чтобы на нее было трудно взобраться», - сказал Эймутис Мисюнас, один из предшественников Агне Билотайте. И добавил, как подчеркивают западные военные эксперты , что ее «главная цель будет заключаться в контроле границы».