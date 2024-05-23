По сообщениям китайских СМИ, учеными из Университета Циньхуа и китайской корпорацией China Railway Science & Industry Group Corporation создан новый тип горнопроходческих машин - буровзрывные машины, которые на 30% повышают эффективность при проходке тоннелей.

Согласно информации китайских СМИ, новый тип проходческой машины для создания тоннелей разработан китайской корпорацией China Railway Science & Industry Group Corporation (CRSIC) и Университетом Цинхуа.

Как сообщается, указанная машина может повысить эффективность выемки особо сложных пород на 30%. Эта машина, получившая название первой в мире буровзрывной машины (boring and blasting machine - BBM), как ожидается, будет решать сложные задачи при строительстве крупных тоннелей в сложных грунтах.

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Машина использует совершенно другие методы бурения и взрывных работ и, как утверждается, является незаменимым инструментом для охраны водных ресурсов, добычи полезных ископаемых, строительства железных и шоссейных тоннелей.

Машина оснащена двумя режущими головками и использует дополнительные преимущества каждого метода, повышая эффективность и сохраняя при этом экологичность. Старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post (SCMP) сообщила, что BBM завершила испытания в трех различных рабочих и весьма сложных условиях. Результаты испытаний показали, что “в условиях чрезвычайно твердых пород эффективность полой режущей головки может быть увеличена на 30 %”.

“Машина эффективно сочетает в себе функции тоннелепроходческих машин (tunnel boring machines - TBMs) и традиционных методов бурения и взрывных работ, включая несколько режимов выемки грунта”, - рассказал китайской газете Science and Technology Daily Чэнь Цзяле, исследователь из корпорации China Railway Science & Industry Group Corporation. Машина может легко заменить традиционные TBMs, работа которых существенно снижается в сложных геологических пластах, особенно при работе в условиях обвалов или значительных деформаций мягких пород.

Разработанная CRSIC и Национальной ключевой лабораторией гидронауки и инженерии Университета Цинхуа, новая машина может работать в зонах крупных разломов и внезапных разливов грязи или воды.

Кольцевая режущая головка BBM делает эту машину практически пригодной для любых горнопроходческих работ, позволяет проводить земляные работы в экстремальных геологических условиях. Машина работает в двух режимах, что позволяет использовать буровые и взрывные работы одновременно. По этой причине машина оснащена полой режущей головкой, которая помогает ей выполнять проходку в весьма сложных геологических условиях. Это увеличивает скорость проходческих работ и повышает эффективность строительства.

Исследователи из Университета Цинхуа считают, что “машина будет иметь широкое применение и, как ожидается, будет использоваться в крупномасштабных проектах по гидроэнергетике, добыче полезных ископаемых и строительству автомобильных и железных дорог, что сделает Китай мировым лидером в области технологий и оборудования”.

По данным SCMP, CRSIC внесла свой вклад в разработку крупной тяжелой строительной техники, используемой в некоторых из самых сложных инфраструктурных проектов страны. CRSIC входит в состав государственной компании China Railway Group и ранее разработала крупнощитовую проходческую машину Jiangcheng Pioneer, а также Lu Wu, первую в Китае машину для возведения однобалочных мостов грузоподъемностью 1000 тонн.