На ежегодной конференции Совета по морской геостратегии, которая состоялась в Лондоне 14-15 мая, начальник штаба ВМС адмирал Бен Ки представил пополнивший королевский флот вспомогательный корабль RFA Proteus. Он сообщил, что этот корабль будет использоваться в качестве испытательного стенда в Северной Европе для новых спецвозможностей, необходимых для мониторинга интересующего Великобританию морского дна, а также для работы с дистанционно управляемым беспилотными подводными аппаратами в военных операциях.
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Как стало известно, Proteus имеет на борту множество возможностей для проведения исследований. “Мы будем тестировать и проверять новые технологии, которые дадут нам понимание того, что есть на морском дне, какие угрозы имеются в наших прибрежных и экономических водах”. При этом адмирал Ки подчеркнул, что угроза военных действий на морском дне интересам Великобритании и ее союзников признается как в теоретическом, так и в практическом контексте.
Что же касается корабля Proteus, то он, по его словам, не был специально разработан или спроектирован, а куплен в январе 2023 года из имевшихся на рынке моделей. Затем, по сентябрь 2023 года на этой платформе были проведены работы по доукомплектованию корабля и его переоборудованию для подготовки к военным операциям, прежде всего для ведения боевых действий на морском дне.
Просторная рабочая палуба, расположенная в кормовой части Proteus, предназначена для развертывания беспилотных подводных аппаратов. Единое пространство мостика разделено на два отдельных мостика: передний мостик для управления судном и кормовой мостик для развертывания беспилотников, в том числе с помощью 120-тонного морского крана.
Ключевым компонентом, обеспечивающим стабильное и устойчивое положение судна над интересующей точкой на морском дне, является способность судна к динамическому позиционированию, которая сама по себе обеспечивается пятью подруливающими устройствами: двумя носовыми подруливающими устройствами; "опускным" подруливающим устройством, которое опускается на три метра под корпус; и двумя двигателями с поворотом по азимуту на 360 градусов. Набор различных подруливающих устройств обеспечивает необходимые возможности для динамического позиционирования.
Помимо размещения на летной палубе (в верхней части корабля) и рабочей палубе (в кормовой части) беспилотных летательных аппаратов, корабль приспособлен для работы с беспилотными подводными аппаратами (UUV): как автономными подводными аппаратами (AUP), так и дистанционно управляемыми аппаратами (ROV).
Роботизированный подводный аппарат FET Perry XLX-C 11, уже опробованный на борту Proteus в течение шести месяцев, является одной из главных единиц его оборудования. Он изготовлен британской компанией Forum Energy Technology (FET) и эксплуатируется на борту командой спасателей и морских операций Министерства обороны (SALMO). Система XLX-C предназначена для мониторинга морского дна и может опускаться на глубину до 4500 м; при необходимости принятия мер, включая извлечение заинтересовавшего объекта, она может использовать два своих манипулятора. Этот ROV оснащен автономной системой спуска и подъема с использованием шлюпбалки и 20-тонной лебедки. Аппарат питается от подводного кабеля, подключенного к портативному генератору, и может работать под водой до пяти дней.
На палубе корабля могут быть развернуты несколько специализированных команд, в том числе подразделения гидрографии, водолазного дела и противоминной защиты, которые, по сообщению адмирала Ки, «могут внести свой вклад в обеспечение возможностей ведения боевых действий на морском дне».
Экипировка судна включает в себя, в том числе, модульный многолучевой гидролокатор T200, беспилотники HII REMUS 100 и L3Harris IVER3. Так, IVER3 оснащен гидролокатором бокового обзора и камерой, которые используются для обнаружения проблем и предметов, представляющих интерес на морском дне. Для проведения идентификации и обезвреживания морских мин может быть использован такой подводный беспилотник, как Atlantas Marine VideoRay Mission Specialist Defender.
Proteus также оснащен «лунным бассейном» (Moonpool) - возможностью, которую можно использовать для предоставления доступа под воду для выполнения водолазных работ и погружения дистанционно-управляемого мобильного робота или беспилотника.