Начальник штаба ВМС Великобритании адмирал Бен Ки представил пополнивший королевский флот вспомогательный корабль RFA Proteus, который приспособлен для ведения боевых действий на морском дне..

На ежегодной конференции Совета по морской геостратегии, которая состоялась в Лондоне 14-15 мая, начальник штаба ВМС адмирал Бен Ки представил пополнивший королевский флот вспомогательный корабль RFA Proteus. Он сообщил, что этот корабль будет использоваться в качестве испытательного стенда в Северной Европе для новых спецвозможностей, необходимых для мониторинга интересующего Великобританию морского дна, а также для работы с дистанционно управляемым беспилотными подводными аппаратами в военных операциях.

реклама

Как стало известно, Proteus имеет на борту множество возможностей для проведения исследований. “Мы будем тестировать и проверять новые технологии, которые дадут нам понимание того, что есть на морском дне, какие угрозы имеются в наших прибрежных и экономических водах”. При этом адмирал Ки подчеркнул, что угроза военных действий на морском дне интересам Великобритании и ее союзников признается как в теоретическом, так и в практическом контексте.

Что же касается корабля Proteus, то он, по его словам, не был специально разработан или спроектирован, а куплен в январе 2023 года из имевшихся на рынке моделей. Затем, по сентябрь 2023 года на этой платформе были проведены работы по доукомплектованию корабля и его переоборудованию для подготовки к военным операциям, прежде всего для ведения боевых действий на морском дне.

Просторная рабочая палуба, расположенная в кормовой части Proteus, предназначена для развертывания беспилотных подводных аппаратов. Единое пространство мостика разделено на два отдельных мостика: передний мостик для управления судном и кормовой мостик для развертывания беспилотников, в том числе с помощью 120-тонного морского крана.

Ключевым компонентом, обеспечивающим стабильное и устойчивое положение судна над интересующей точкой на морском дне, является способность судна к динамическому позиционированию, которая сама по себе обеспечивается пятью подруливающими устройствами: двумя носовыми подруливающими устройствами; "опускным" подруливающим устройством, которое опускается на три метра под корпус; и двумя двигателями с поворотом по азимуту на 360 градусов. Набор различных подруливающих устройств обеспечивает необходимые возможности для динамического позиционирования.

Помимо размещения на летной палубе (в верхней части корабля) и рабочей палубе (в кормовой части) беспилотных летательных аппаратов, корабль приспособлен для работы с беспилотными подводными аппаратами (UUV): как автономными подводными аппаратами (AUP), так и дистанционно управляемыми аппаратами (ROV).

Роботизированный подводный аппарат FET Perry XLX-C 11, уже опробованный на борту Proteus в течение шести месяцев, является одной из главных единиц его оборудования. Он изготовлен британской компанией Forum Energy Technology (FET) и эксплуатируется на борту командой спасателей и морских операций Министерства обороны (SALMO). Система XLX-C предназначена для мониторинга морского дна и может опускаться на глубину до 4500 м; при необходимости принятия мер, включая извлечение заинтересовавшего объекта, она может использовать два своих манипулятора. Этот ROV оснащен автономной системой спуска и подъема с использованием шлюпбалки и 20-тонной лебедки. Аппарат питается от подводного кабеля, подключенного к портативному генератору, и может работать под водой до пяти дней.

На палубе корабля могут быть развернуты несколько специализированных команд, в том числе подразделения гидрографии, водолазного дела и противоминной защиты, которые, по сообщению адмирала Ки, «могут внести свой вклад в обеспечение возможностей ведения боевых действий на морском дне».

Экипировка судна включает в себя, в том числе, модульный многолучевой гидролокатор T200, беспилотники HII REMUS 100 и L3Harris IVER3. Так, IVER3 оснащен гидролокатором бокового обзора и камерой, которые используются для обнаружения проблем и предметов, представляющих интерес на морском дне. Для проведения идентификации и обезвреживания морских мин может быть использован такой подводный беспилотник, как Atlantas Marine VideoRay Mission Specialist Defender.

Proteus также оснащен «лунным бассейном» (Moonpool) - возможностью, которую можно использовать для предоставления доступа под воду для выполнения водолазных работ и погружения дистанционно-управляемого мобильного робота или беспилотника.