ЕКА и НАСА подписали новое соглашение о сотрудничестве в отношении марсохода Розалинд Франклин, который должен быть запущен в 2028 году для исследования поверхности Марса.

Космические агентства Европы (ЕКА) и США (НАСА) объявили, что подписали 16 мая в штаб-квартире ЕКА в Париже новое соглашение о сотрудничестве в отношении марсохода Розалинд Франклин, который в конечном итоге должен быть запущен в 2028 году для исследования поверхности Марса и будет заниматься поиском признаков древней жизни на Красной планете.

Запуск марсохода откладывался несколько раз, сначала в 2011 году из-за отказа НАСА от партнерства, затем из-за проблем с парашютами и пандемии Covid-19. В 2022 году начавшая в Украине СВО положила конец сотрудничеству с Россией, которое ЕКА подписало с российским космическим агентством Роскосмос в 2012 году.

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Новое соглашение подтверждает вклад НАСА в марсианскую миссию, включая регулируемые тормозные двигатели, которые будут использоваться на новой ступени спуска, разрабатываемой ЕКА, и радиоизотопные нагревательные устройства (RHUs), которые используют тепло от распада плутония-238 для поддержания тепла космического аппарата.

Материалы НАСА заменяют элементы миссии, первоначально предоставленные Роскосмосом, который разработал посадочную платформу для Rosalind Franklin и планировал запустить космический аппарат на "Протоне" в сентябре 2022 года.

В соответствии с подписанным меморандумом о взаимопонимании, программа NASA Launch Services привлечет коммерческого поставщика услуг по запуску марсохода Rosalind Franklin в США. Агентство также предоставит элементы двигательной установки, необходимые для посадки на Марс. Новый инструмент, установленный на марсоходе, станет первым буром, который будет погружаться на глубину до 2 метров для сбора образцов льда, защищенных от поверхностной радиации и экстремальных температур.

“Уникальные возможности марсохода Rosalind Franklin по бурению и бортовая лаборатория по отбору образцов имеют исключительную научную ценность для поиска человечеством свидетельств прошлой жизни на Марсе”, - сказала Никола Фокс, заместитель администратора Дирекции научных миссий в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне. - НАСА поддерживает миссию Розалинд Франклин, направленную на продолжение тесного партнерства между Соединенными Штатами и Европой в исследовании неизведанного в нашей Солнечной системе и за ее пределами”.

В рамках существующего отдельного партнерства с Немецким аэрокосмическим центром (DLR) и французским космическим агентством CNES (Национальный центр космических исследований), НАСА поставляет ключевые компоненты для основного научного прибора марсохода Rosalind Franklin - анализатора органических молекул Mars, который будет изучать образцы почвы.

Миссия марсохода Rosalind Franklin предусматривает задачу по возвращению образцов с Марса.

Французская компания Thales Alenia Space будет отвечать за проектирование значительной части марсохода: модуля входа в атмосферу, спуска и посадки EDLM, разработку радиолокационного высотомера, интеграцию ALD (аналитического лабораторного ящика) в марсоход, и разработку бортового компьютера. Компания также будет отвечать за его сборку, интеграцию, тестирование (ITA) и надзор за стартовой кампанией.