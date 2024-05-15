Немецкая дочерняя компания Airbus Defence & Space разрабатывает возможность объединения боевого использования истребителя Eurofighter EF-2000 / Typhoon и беспилотников.

Согласно французскому закону о военных программах (LPM) в 2024-2030 гг., истребитель Rafale, доведенный до стандарта F5, должен иметь возможность совместного использования вместе с дронами по типу «верный ведомый» на основе демонстратора nEUROn. Таким образом, это станет важной вехой на пути к созданию системы воздушного боя будущего (SCAF), программы, проводимой в сотрудничестве с Германией и Испанией и основанной на боевом самолете нового поколения, разработанном под руководством Dassault Aviation совместно с немецкими и испанскими дочерними компаниями Airbus Defence & Space для партнеров.

Но Rafale F5, несомненно, будет не единственным европейским самолетом, способным управлять беспилотниками.

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Действительно, в рамках проекта LTE (долгосрочная эволюция), запущенного в 2019 году, немецкое подразделение Airbus Defense & Space намерено разработать так называемые возможности MUM-T (пилотируемое неуправляемое объединение – сотрудничество между пилотируемыми и беспилотными платформами) для истребителя Eurofighter EF-2000 / Typhoon.

Как указывают СМИ, подробная информация об этой программе, получившей название STAR (System and Teaming Advanced Research) и проводимой в рамках исследования X-Platform (XPCS), была приведена в объявлении о вакансии, опубликованном компанией Airbus Defense & Space , которая совсем недавно искала главного инженера для реализации этой программы в Манчинге (Германия). Там, в частности, указывалось, что таким образом речь идет о разработке «демонстратора STAR», основанного на двухместном EF-2000/Typhoon с «новыми возможностями подключения». В том числе для изучения технологий, связанных с человеко-машинными интерфейсами (HMI), которые затем будут использоваться для будущих применений системы воздушного боя будущего SCAF. Но также указывалось, что эта работа будет направлена и на то, чтобы сделать Eurofighter «будущим активом» SCAF. При этом разработки в рамках проекта STAR намереваются сделать «совместимыми и дополняющими» программу долгосрочной эволюции (LTE), объединяющую не только Германию и Испанию, но также Соединенное Королевство и Италию. Причем последние две страны участвуют в глобальной программе боевой авиации (GCAP), являющейся многонациональной инициативой, возглавляемой Соединенным Королевством, Японией и Италией по совместной разработке истребителя-невидимки шестого поколения.

«LTE станет мостом к будущим соответствующим боевым авиационным системам SCAF и GCAP», - говорится в заявлении консорциума Eurofighter, состоящего из BAE Systems, Airbus и Leonardo. «Некоторые из технологий, которые мы изучаем, в настоящее время очень незрелые [ ... ], но мы должны изучить их, потому что мы хотим иметь возможность обеспечить как можно большую устойчивость EF-2000/Typhoon», - подчеркивает Eurofighter.

Тем не менее, как отмечают европейские военные эксперты, Airbus не начинает с чистого листа. Еще в декабре 2022 года представители компании приветствовали успешную демонстрацию возможности многодоменного полета (MDFD), которая позволила двум истребителям, одному вертолету и пяти вспомогательным беспилотникам вместе выполнить многодоменную миссию, очень близкую к полетной реальной ситуации через воздушную ячеистую сеть передачи данных (CANDL).