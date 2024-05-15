Компания Volvo разработала инновационные газовые двигатели, чтобы уменьшить углеродный след некоторых своих грузовиков, и воплотила это в своей последней модели тяжелого грузовика Volvo FH.

Выбросы CO2, в том числе в результате сжигания ископаемого газа, нефти и угля, оказывают серьезное воздействие на окружающую среду. По мнению ученых, чем выше концентрация парниковых газов в атмосфере, тем сильнее нагревается земля и меняется климат. Вот почему переход к углеродно-нейтральному миру необходим как никогда, особенно в таких секторах, как транспорт. Во Франции, согласно данным, опубликованным на правительственном сайте, на транспорт приходится около 32% выбросов в стране. Это одна из самых загрязняющих отраслей промышленности не только в шестиугольнике, но и во всем мире.

Осознавая это, многие автопроизводители обращаются к альтернативам, отличным от ископаемого топлива, например Volvo Group. Эта компания разработала инновационные газовые двигатели, чтобы уменьшить углеродный след некоторых своих грузовиков, таких как Volvo FH.

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Volvo FH - один из тяжелых грузовиков Volvo Trucks с низким уровнем выбросов CO2. Он оснащен двигателем, который работает не на электричестве и не на водороде, а на газе (90%) и биотопливе (10%). Этот грузовик, работающий на биотопливе и топливе HVO (Hydrogenated Vegetable Oil – топливо на основе гидрогенизированных растительных масел), был спроектирован так, чтобы быть углеродно-нейтральным, но при этом мощным.

Согласно сообщениям СМИ, Volvo Trucks использовала в этом грузовике несколько особую технологию, а именно смесь из трех видов топлива: Adblue, дизельного топлива и сжиженного природного газа. Именно последний является наиболее востребованным, поскольку первые два служат только для активации смеси и используются очень редко. Его двигатель развивает номинальную мощность до 500 л. с. и крутящий момент до 2500 Нм, что значительно выше, чем у других грузовиков, работающих на газе. Этот тяжеловес от Volvo Trucks может преодолевать большие расстояния с большой полезной нагрузкой.

Как сообщает производитель этого грузовика, по сравнению с предыдущими моделями мощностью 420 и 460 л. с., разработанными этой маркой, газовый двигатель Volvo FH мощностью 500 л. с. обладает значительными качествами, особенно с точки зрения расхода топлива и выбросов углекислого газа. Это связано с тем, что он потребляет гораздо меньше природного газа или биогаза (примерно до 4 %) и выделяет очень мало загрязняющих частиц. Комбинация Adblue, используемого, в частности, для последующей обработки выхлопных газов, HVO (гидрогенизированное растительное масло) и биосплока СПГ позволяет снизить выбросы углекислого газа для тяжелых грузовых автомобилей до 100%. Для информации, помимо повышения энергоэффективности, в Volvo FH были внесены технические усовершенствования: оптимизированная выхлопная система, новые форсунки, система впрыска без свечей зажигания и многое другое.

Этот новый газовый двигатель соответствует общей стратегии Volvo Trucks по созданию более устойчивой транспортной отрасли с нулевым уровнем выбросов. Бренд хочет стремиться к более экологичному будущему и планирует перейти на возобновляемые виды топлива, такие как экологически чистый водород и биогаз. Компания не преминула уточнить это на своем веб-сайте.

Компания Volvo Trucks известна как крупнейший производитель грузовых автомобилей в Европе. Его первый грузовик появился на свет в 1928 году. В настоящее время бренд предлагает множество моделей, работающих на газе, таких как Volvo FH Aero, Volvo FM, Volvo FE CNG и другие.