На завершившейся на днях выставке Modern Day Marine Expo в Вашингтоне, представители Корпуса морской пехоты США рассказали о проводимой ими работе по улучшению защиты подразделений от беспилотников.

Как сообщили представители Пентагона на завершившейся на днях выставке Modern Day Marine Expo в Вашингтоне, в Корпусе морской пехоты США (КМП) активно осуществляется работа по улучшению защиты подразделений от беспилотных летательных аппаратов. В рамках плана указанных действий, состоящего из трех частей, делается особый акцент на том, что каждый морской пехотинец должен стать активным защитником от беспилотников, будь то солдат пехоты или сотрудник администрации.

реклама

Примерно через восемь лет после того, как офицеры, отправленные на Ближний Восток, начали ссылаться на острую потребность в оружии, которое могло бы уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты, КМП в настоящее время приближается к внедрению интегрированной Системы морской противовоздушной обороны на базе транспортных средств MADIS и L-MADIS - ее более легкого аналога, специализированного для защиты кораблей.

Эта система устанавливается на два вездехода Polaris MRZR и транспортировки на MV-22 Osprey или CH-53 Super Stallion/King Stallion. Как указали в КМП, «в одной машине L-MADIS находится мозг, а в другой – мускулы»: в первом установлена электронно-оптическая сенсорная турель CM262U, радар RPS-42 и пассивная система обнаружения радиочастот Skyview MP, которые обеспечивают обзор рабочей среды на 360 градусов. Устройство постановки помех Modi II, установленное на второй машине, предназначено для нарушения связи с беспилотниками противника и обеспечения радиоэлектронного противодействия. Радиосистема AN/PRC-158 передает информацию о том, что она обнаруживает, подразделениям, находящимся поблизости и в тылу. Кинетическое поражение беспилотников осуществляется с помощью переносных ракет класса "земля-воздух" FIM-92 Stinger.

MADIS, более мощный и тяжеловооруженный аналог, также состоит из компонентов, разделенных между двумя совместными легкими тактическими машинами. В дополнение к средствам обнаружения, наведения на цель и другим технологиям, которые есть на этих машинах, они вооружены 30-мм пушками и спаренными пулеметами M240C на дистанционных боевых постах (RWS). Система RWS на одной из двух машин также сконфигурирована для стрельбы ракетами Stinger в различных сценариях наземной противовоздушной обороны. Все это управляется с внутреннего устройства MADIS, с места стрелка.

Морская пехота планирует начать внедрение последних версий L-MADIS и MADIS в начале 2025 года. По словам представителей этой службы, заявлена потребность в 21 системе L-MADIS и 190 системах MADIS. По мере того как эти системы поступают в батальоны КМП противовоздушной обороны на малых высотах, служба также работает над более широкими усилиями, которые позволят каждому морскому пехотинцу получить доступ к возможностям защиты и обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Это может быть дополнительное оптическое или прицельное устройство, которое устанавливается на табельное оружие каждого морского пехотинца. Военно-морской флот и КМП уже протестировали по крайней мере одну такую систему: небольшое количество компьютеризированных винтовочных прицелов SMASH 2000 было приобретено Управлением быстрого реагирования КМП в 2021 году. Специальные операторы также уже много лет используют эту систему в Сирии, многие страны также приобретают эти системы.

Поскольку сроки реализации этой инициативы все еще не определены, Корпус морской пехоты также работает над последней частью своей трехсторонней стратегии борьбы с беспилотниками: защитой объектов. В январе системное командование КМС опубликовало запрос, в котором говорилось о "настоятельной потребности" в оружии или технологии, которые могли бы защитить базы и объекты корпуса морской пехоты от вражеских беспилотников, используя "передовые технологии, внедренные по всей цепочке уничтожения". В запросе было признано, что для соблюдения местных законов и политики могут потребоваться и некинетические средства выведения из строя беспилотников или их сбивания.

На шести базах КМС в настоящее время используется система противодействия малогабаритным беспилотным летательным аппаратам (I-CUAS), в которой используется сторожевая вышка дальнего действия, обеспечивающая радиолокационное и оптическое зондирование, а также пассивное радиочастотное обнаружение угроз, исходящих от беспилотников. В системе отсутствует кинетический компонент. КМС хочет разместить базовое решение для защиты от беспилотников на 34 своих объектах к третьему кварталу следующего года.

Несмотря на все это в Корпусе морской пехоты признается, что все еще проблемы остаются огромными. Во-первых, у морской пехоты нет хорошего способа отличить "своего от чужого". При этом указывается, что, безусловно, этот аспект на нынешних и будущих полях сражений будет приобретать все большее значение.

Кроме того, реальность такова, что дроны становятся все более защищенными от радиоэлектронных средств противодействия и помех, автономными и независимыми от GPS, и у них все меньше шансов соответствовать параметрам, которые используются во многих современных средствах борьбы с беспилотниками.

По этой причине, представители Корпуса уверены, что такие системы, как MADIS, со временем будут иметь несколько поколений и будут обладать все более совершенными возможностями.

В этом месяце представитель авиационной службы сообщил о планах утроить численность сил противовоздушной обороны Корпуса в течение следующих пяти лет.