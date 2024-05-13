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vizir47
Американская компания AEVEX Aerospace представила морской беспилотник Mako
Новый морской беспилотник Mako и его немного уменьшенный вариант Mako Lite, способны выполнять многие задачи, в том числе действовать как "камикадзе".

На недавней выставке в Тампе штат Флорида, США, американская компания оборонной промышленности AEVEX Aerospace,    специализирующаяся на решениях для сбора разведданных с воздуха, представила свой новый малозаметный морской беспилотник-камикадзе (USV) Mako и его немного уменьшенный вариант Mako Lite.

AEVEX unveils kamikaze attack-capable unmanned sea drone Mako

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Согласно информации AEVEX Aerospace, этот легкий незаметный морской беспилотник способен выполнять многие задачи, включая перевозку грузов, доставку личного персонала, разведывательное наблюдение, рекогносцировку и даже миссии камикадзе. Такие  морские дроны могут быть оснащены дополнительными топливными баками, аппаратурой удаленного управления оператором (FPV), пусковой установкой для беспилотных летательных аппаратов, мини-пушкой, управляемыми боеприпасами и многим другим военным снаряжением.

Беспилотник Mako, согласно информации его производителя, обладает запасом хода до 12,5 часов и дальностью действия 460 километров. Mako Lite  имеет те же технические характеристики, хотя его топливный бак объемом чуть меньше (30-113,5 литра), чем у Mako, у которого он вмещает 68-257,5 литра топлива.

Длина Mako составляет 3,4 метра, а ширина - чуть более 1,2 метра. Вес пустого судна составляет приблизительно 405 кг, в то время как он может перевозить полезную нагрузку до 90 кг.

Что же касается его немного уменьшенного варианта - Mako Lite, то длина этого беспилотника составляет 2,7 метра, ширина - 1,1 метра, в порожнем состоянии он весит 206 кг и может перевозить полезную нагрузку до 45 кг.

Обе версии полностью беспилотные, включают в себя спутниковую навигацию и базовую радиостанцию LOS на частоте 900 МГц.

Компания AEVEX заявляет, что ее автономные системы управляют этим маневренным аппаратом с реактивным приводом, способным развивать скорость более 50 узлов и прошедшим испытания класса 4 в море. Беспилотники  Mako используют решения PNT (position, navigation and timing) для обеспечения точной навигации и работоспособности в условиях, когда GPS недоступен. Компания также указывает, что может быстро вносить изменения, необходимые заказчику, для удовлетворения любых конкретных потребностей. Существуют также дополнительные комплекты, которые можно прикрепить поверх базовой конструкции беспилотника.

Согласно информации AEVEX, беспилотные морские аппараты Mako могут осуществлять автономную навигацию с помощью алгоритмов и многих датчиков, что позволяет им ориентироваться, принимать решения и выполнять задания без прямого вмешательства.

 

#сша #морской беспилотник #mako #aevex aerospace
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