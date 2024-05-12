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vizir47
Французские эксперты по компьютерной безопасности рассказали о лучших антивирусах
Французские эксперты компьютерной безопасности сделали свой анализ антивирусных программ и предлагают лучшие из них, которые обеспечат безопасность ПК.

Как отмечают французские эксперты компьютерной безопасности, в 2024 году компьютер без надлежащей защиты сравним с домом без замка. Антивирусы стали незаменимым средством обеспечения цифровой безопасности перед лицом все более изощренных угроз. В этой связи эксперты сделали свой анализ   антивирусных программ и предлагают лучшие из них, которые обеспечат безопасность ПК.

Intelligence artificielle en cybersécurité : avancées et enjeux

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Как указывают эксперты, ведущие компании в области кибербезопасности, такие как Bitdefender и Norton, сегодня насчитывают более 400 миллионов пользователей каждая. Антивирусы больше не ограничиваются простым обнаружением вирусов, но теперь предлагают полный охват для защиты всех устройств, подключенных к интернету. Эти пакеты безопасности включают в себя такие разнообразные функции, как защита веб-камеры, родительский контроль, брандмауэр, отслеживание в "темной сети" или даже VPN. В указанных условиях отмечается, что выбор антивируса в первую очередь должен основываться на типе устройства, которое используется. Некоторые решения лучше подходят для ПК, в то время как другие обеспечивают оптимальную защиту планшетов и смартфонов. Некоторые пакеты безопасности предлагают очень полезные дополнительные функции, от родительского контроля до защиты веб-камеры и отслеживания в "темной сети". Поэтому рекомендуется выбирать свое программное обеспечение на основе этих функций, если они соответствуют вашим конкретным потребностям.

Некоторые бесплатные антивирусные программы зарекомендовали себя в кибернетической среде как надежные и эффективные эталоны. Таким образом, AVG Anti-Virus Free и Avast Free Antivirus входят в число самых популярных в 2024 году.

Тем не менее, хотя бесплатные антивирусы могут обеспечить удовлетворительную базовую защиту, они часто оказываются ограниченными перед лицом более сложных угроз. Платные версии обычно предлагают более полное покрытие безопасности, включая расширенные функции и оперативную поддержку клиентов.

Рассматривая основные функции хорошего антивируса, французские эксперты отмечают, что любой хороший антивирус должен обеспечивать защиту в реальном времени от всех видов вредоносных программ, блокировать подозрительные веб-сайты и регулярно сканировать вашу систему. Эффективность этих основных функций является важным критерием для оценки качества программного обеспечения. В сверхконкурентном мире пакетов безопасности некоторые программы отличаются инновационными дополнительными функциями. Среди них можно упомянуть отслеживание в "темной сети", защиту веб-камеры или интеграцию VPN.

В этой связи эксперты особо остановились на некоторых наиболее хороших, по их мнению, антивирусных программах:

- платный антивирус Касперского, который является отличной защитой с множеством функций;

- платный антивирус McAfee, имеющий расширенные функции, такие как отслеживание в "темной сети" и защита веб-камеры;

- условно бесплатный антивирус Avira - хорошая базовая защита, имеет возможность добавления функций при обновлении до платной версии;

- условно бесплатный антивирус AVG AntiVirus, являющееся эффективным бесплатным решением с платными опциями для повышения безопасности;

- платный антивирус BullGuard.

Как указывают французские эксперты, перед лицом растущих киберугроз необходимо адекватное антивирусное программное обеспечение. Выберете ли вы бесплатное или платное решение, в первую очередь будет зависеть от ваших конкретных потребностей и характера защищаемых устройств. Наконец, важно иметь в виду, что лучшее программное обеспечение часто отличается дополнительными функциями, которые могут иметь решающее значение в плане защиты.

#антивирусы #компьютерная безопасность
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