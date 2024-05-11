Военно-воздушные и космические силы Франции получили модернизированный под РЭБ самолет Saab 340, которые будут временной заменой выведенных из эксплуатации двух Transall C-160 Gabriel.

В 2022 году решение Военно-воздушных и космических сил (AAE) Франции ускорить вывод своего парка тактических транспортных самолетов Transall C-160 Gabriel привело к тому, что воздушная электронная эскадрилья 01.054 Dunkerque лишилась двух своих таких самолетов, которые они эксплуатировали до последнего момента для сбора разведывательной информации электромагнитного происхождения (ROEM) в Черном и Балтийском морях. Это было сделано не дожидаясь прибытия в 2025 году их преемников, а именно трех разведывательных самолетов нового поколения Archangel, разработанных на базе самолета бизнес-класса Dassault Falcon 8X.

В связи с событиями в Украине некоторые военные чины во Франции сочли вывод этих двух самолетов неоправданным. Поэтому тогдашний генерал-майор AAE Фредерик Паризо был вынужден объяснить создавшуюся ситуацию на парламентских слушаниях. «Я отвечаю за остановку Transall C-160 Gabriel и принимаю за это ответственность: десять Transall C-160 Gabriel обходились нам более чем в 80 миллионов евро в год. Вместо того, чтобы делать сокращения в других местах, я решил вывести их из эксплуатации,» - сказал он, одновременно заверив, что были приняты меры для сохранения боеспособности Франции в области радиоэлектронной борьбы.

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Как отмечают французские военные эксперты, AAE в указанных условиях оказалась вынужденной приступить к поиску «промежуточного» решения, чтобы компенсировать вывод из эксплуатации двух Transall C-160G Gabriel. И это, несмотря на наличие спутников CERES, позволяющих вести прослушивание и космическую электромагнитную разведку, имеющиеся возможности легких самолетов наблюдения и разведки (ALSR) «Vador», остававшиеся возможности комплекса MSE по мерам электронной поддержки, наличие четырех самолета управления и наведения E-3F AWACS, системы анализа сигналов ASTAC на своих самолетах Mirage 2000D и даже имеющиеся на вооружении беспилотники MQ-9A Reaper.

Отсюда появился контракт SOLAR, который предполагал позволить обеспечить боеспособность ROEM в ожидании ввода в эксплуатацию трех Falcon Archangel, поступление которых было запланировано на период с 2028 по 2030 год. Но эти шаги тогда не получили особой огласки… в том числе и чтобы не афишировать намерение AAE арендовать самолет типа Saab 340, оснащенный «датчиками РЭБ следующего поколения».

Тем не менее, контракт SOLAR был заключен с базирующейся в Люксембурге авиационной компанией CAE Aviation, предоставляющей такие услуги, как воздушное наблюдение, разведка, и являющейся надежным партнером Министерства вооруженных сил Франции и, в частности, Главного управления внешней безопасности. Таким образом Saab 340 появился на французской 105-й авиабазе Эвре, где дислоцируется эскадрилья 01.054 Дюнкерка.

Способный перевозить до 34 пассажиров, модифицированный под запрос Министерства обороны Франции, самолет Saab 340 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями General Electric CT7, позволяющими ему развивать крейсерскую скорость 500 км/ч. Его автономность составляет 1730 км. Что касается датчиков, которые он должен внедрить, то они являются частью запрошенного пакета требований AGOMS (Air Ground Operational Management System), разработанных компанией CAE Aviation. Как объясняет CAE Aviation, AGOMS - это единственная полетная система, которая позволяет управлять и объединять все датчики, установленные на самолетах разведки, наблюдения и рекогносцировки этой компании: радары наземного или морского наблюдения, системы ROEM, гироскопически стабилизированные шары EO/IR, AIS и т. д.