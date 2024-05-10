Как отмечают американские военные эксперты, израильская армия не может отличить свои собственные беспилотники от БПЛА противника, поражая таким образом как свои беспилотники, так и беспилотники стран-союзников.

По данным американского интернет-издания, специализирующегося на военных вопросах, The War Zone, израильская армия (ЦАХАЛ) не может отличить свои собственные беспилотники от летательных аппаратов ХАМАС и... стреляет в кучу, поражая таким образом как свои беспилотники, так и беспилотники стран-союзников.

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По словам подполковника Майкла Прудена, офицера, отвечающего за подразделение воздушного командования в Корпусе морской пехоты США, сделавшего доклад на недавней ежегодной выставке о деятельности морской пехоты США, 40% беспилотников Израиля и союзных им стран были сбиты... израильским «дружественным огнем». Он указал, что эти данные получены в результате недавних операций Израиля, особенно в секторе Газа. Это очень много. Армия обороны Израиля публично признала, что системы "Железный купол" в прошлом действительно случайно сбивали дружественные беспилотники. Пруден добавил, что уничтожение Израилем всех без разбора беспилотников - это стандартный способ действий, поскольку время между тем, когда беспилотник может быть обнаружен, и тем, когда он может совершить какую-либо атаку, часто измеряется "секундами".

«Быстрое различие между дружественными и враждебными беспилотниками является серьезной проблемой для израильской армии, - указывает издание The War Zone. - Это также относится к Корпусу морской пехоты и остальной части Вооруженных сил США. Только в феврале фрегат "Гессен" класса "Заксен" ВМС Германии чуть не сбил по ошибке американский беспилотник MQ-9 Reaper, летевший над Красным морем, что подчеркнуло сложность будущих операций, в том числе с участием иностранных партнеров по коалиции».

Как отмечают американские военных эксперты, действительно, использование беспилотников в вооруженных конфликтах стремительно растет в последнее время. С их миниатюризацией практически все воинские части – даже самые маленькие - в конечном итоге будут оснащены ими. Это имеет отношение и к морским пехотинцам США, которые также хотят иметь беспилотные летательные аппараты-камикадзе или беспилотные боеприпасы, запускаемые с наземных транспортных средств и беспилотных кораблей, а также более крупные беспилотные летательные аппараты, вооруженные и способные нести военное снаряжение. Поэтому предотвращение «дружественного огня» является сегодня для стран Запада и их союзников весьма актуальным вопросом. «В будущем небо будет заполнено сотнями, если не тысячами беспилотных летательных аппаратов и летающих боеприпасов, которые будут перемещаться в разных направлениях и выполнять множество различных задач», - заключают военные эксперты США.

При этом экспертами США особенно подчеркивается, что, чем миниатюрнее используемые дроны, тем сложнее различать дружественный он или вражеский. И хотя некоторые из них могут быть оснащены специализированными системами «свой-чужой», выдающими их принадлежность, другие откровенно обречены оказаться под перекрестным огнем.

В указанных условиях американские военные эксперты признают, что, таким образом, на данный момент у армий имеется мало решений для точной настройки огня, кроме как проявлять сдержанность, что, очевидно, не всегда является сильной стороной Армии обороны Израиля.