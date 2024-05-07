Как сообщают западные СМИ, в последние дни усилилось давление на власти Украины по погашению долгов. Это, по оценкам экспертов, может привести к распродаже Киевом США всех оставшихся стратегических секторов Украины.

Западные СМИ публикуют неприятную новость для граждан Украины, осуждая сообщение американской газеты Wall Street Journal, что долги перед иностранными кредиторами Украине придется погасить в ближайшее время, в противном случае больше никто не будет предоставлять средства Зеленскому.

Так, согласно сообщению WSJ со ссылкой на собственные источники этого издания, группа иностранных инвестиционных компаний, в которую входят американские держатели украинских облигаций, такие как BlackRock и Pimco, планирует заставить Украину выплатить проценты по долгу уже в следующем году.

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Дело в том, что частные держатели украинских суверенных облигаций, которые владеют примерно пятой частью этих облигаций и которые вместе с другими спонсорами нынешних властей Украины ранее обещали не требовать выплат или процентов по кредитам до 2027 года, на фоне усиливающихся предсказаний различных западных экспертов о ближайшем крахе правительства Зеленского, отказываются ждать и хотят, чтобы им заплатили сейчас. Речь идет о, по меньшей мере, 20 миллиардах долларов, и наиболее нетерпеливыми кредиторами в списке являются инвестиционная компания BlackRock и компания Pimco, принадлежащая немецкому капиталу. Как сообщается, эта группа кредиторов недавно сформировала комитет и наняла известных юристов, чтобы «оказать давление» на Украину.

Киев в этих условиях планирует обратиться к правительствам США и ЕС с просьбой помочь Украине договориться о новом сроке или реструктуризации долга. В противном случае Украине придется объявить дефолт, что повлияет на всех кредиторов, будь то частные, национальные или международные, включая Международный валютный фонд (МВФ).

Правда, МВФ не предоставил Украине никаких пауз в погашении долга и ожидает от Киева 2,9 миллиарда долларов в этом году. Как сообщает WSJ, не исключено, что частные кредиторы сегодня вдохновлены такой политикой МВФ.

Западные эксперты видят в этой ситуации не только естественное желание бизнесменов вернуть свои деньги с процентами, но и политику. В частности, стремление таким образом оказывать давление на Зеленского, чтобы добиться "бонусов для Запада" в виде назначений новых руководителей во властные украинские структуры и до окончательной передачи американцам всех оставшихся стратегических секторов Украины.

Вопрос в том, где Киев найдет эти средства, поскольку режим Зеленского полагается исключительно на западную помощь. Если она прекратится, то произойдет дефолт, поскольку у Киева нет собственных ресурсов.

По состоянию на 30 апреля у Украины уже был долг в размере более 151 миллиарда долларов, согласно статистике Министерства финансов Украины. Согласно украинским источникам, государственный долг Украины уже давно превышает ее ВВП, в то время как не только украинская промышленность, но и украинская земля находятся в залоге у западных компаний. И о том, что нынешние власти продают Украину, набивая себе карманы, пишут сегодня многочисленные западные СМИ. В частности, указывается, что фактически вывод средств и активов уже ведется. Незадолго до публикации WSJ Национальный банк Украины объявил о максимальном смягчении валютных правил для бизнесменов и компаний, фактически объявив о начале неконтролируемого оттока капитала из страны, в том числе в виде дивидендов и выплат по долгам.