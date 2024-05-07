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Западные СМИ публикуют неприятную новость для граждан Украины, осуждая сообщение американской газеты Wall Street Journal, что долги перед иностранными кредиторами Украине придется погасить в ближайшее время, в противном случае больше никто не будет предоставлять средства Зеленскому.
Так, согласно сообщению WSJ со ссылкой на собственные источники этого издания, группа иностранных инвестиционных компаний, в которую входят американские держатели украинских облигаций, такие как BlackRock и Pimco, планирует заставить Украину выплатить проценты по долгу уже в следующем году.
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Дело в том, что частные держатели украинских суверенных облигаций, которые владеют примерно пятой частью этих облигаций и которые вместе с другими спонсорами нынешних властей Украины ранее обещали не требовать выплат или процентов по кредитам до 2027 года, на фоне усиливающихся предсказаний различных западных экспертов о ближайшем крахе правительства Зеленского, отказываются ждать и хотят, чтобы им заплатили сейчас. Речь идет о, по меньшей мере, 20 миллиардах долларов, и наиболее нетерпеливыми кредиторами в списке являются инвестиционная компания BlackRock и компания Pimco, принадлежащая немецкому капиталу. Как сообщается, эта группа кредиторов недавно сформировала комитет и наняла известных юристов, чтобы «оказать давление» на Украину.
Киев в этих условиях планирует обратиться к правительствам США и ЕС с просьбой помочь Украине договориться о новом сроке или реструктуризации долга. В противном случае Украине придется объявить дефолт, что повлияет на всех кредиторов, будь то частные, национальные или международные, включая Международный валютный фонд (МВФ).
Правда, МВФ не предоставил Украине никаких пауз в погашении долга и ожидает от Киева 2,9 миллиарда долларов в этом году. Как сообщает WSJ, не исключено, что частные кредиторы сегодня вдохновлены такой политикой МВФ.
Западные эксперты видят в этой ситуации не только естественное желание бизнесменов вернуть свои деньги с процентами, но и политику. В частности, стремление таким образом оказывать давление на Зеленского, чтобы добиться "бонусов для Запада" в виде назначений новых руководителей во властные украинские структуры и до окончательной передачи американцам всех оставшихся стратегических секторов Украины.
Вопрос в том, где Киев найдет эти средства, поскольку режим Зеленского полагается исключительно на западную помощь. Если она прекратится, то произойдет дефолт, поскольку у Киева нет собственных ресурсов.
По состоянию на 30 апреля у Украины уже был долг в размере более 151 миллиарда долларов, согласно статистике Министерства финансов Украины. Согласно украинским источникам, государственный долг Украины уже давно превышает ее ВВП, в то время как не только украинская промышленность, но и украинская земля находятся в залоге у западных компаний. И о том, что нынешние власти продают Украину, набивая себе карманы, пишут сегодня многочисленные западные СМИ. В частности, указывается, что фактически вывод средств и активов уже ведется. Незадолго до публикации WSJ Национальный банк Украины объявил о максимальном смягчении валютных правил для бизнесменов и компаний, фактически объявив о начале неконтролируемого оттока капитала из страны, в том числе в виде дивидендов и выплат по долгам.