Новый беспилотник разгоняется до скорости в 400 км/ч и в дополнение к своим ударным возможностям способен выполнять разведывательные задачи.

Согласно сообщениям французских СМИ, эта страна представила новый беспилотник Veloce 330 , который разгоняется до скорости в 400 км/ч.

реклама

Как сообщается, французская компания EOS Technologie, базирующаяся в Мериньяке, Франция, представила свой новейший беспилотник-"камикадзе" Veloce 330, созданный по заказу французского генерального управления по вооружению (DGA).

По данным компании, этот реактивный боеприпас успешно завершил третий этап летных испытаний и преодолел расстояние в 50 километров за 16 минут, что позволило ему развить максимальную скорость 400 км/ч. Компания также отметила, что для преодоления этого расстояния беспилотник использовал только половину своего топливного бака.

Как отмечают французские военные обозреватели, исторически сложилось так, что Франция не уделяла приоритетного внимания беспилотным летательным аппаратам, однако в последнее время компания изменила свою позицию и начала проявлять интерес к развитию своих возможностей в этом сегменте. В 2022 году DGA запустила два проекта по созданию дистанционно управляемых боеприпасов (MTO), а именно Colibri и Larinae, которые предназначались для поражения бронированных машин, находящихся на расстоянии 5 и 40 км.

В 2023 году DGA проводило тендеры на закупку многочисленных систем беспилотников для своих вооруженных сил, в частности, на авиасалоне в Париже. При этом военное ведомство Франции подчеркнуло необходимость создания простых в управлении беспилотных летательных аппаратов, чтобы сократить время подготовки военнослужащих.

Относительно истории создания Veloce 330 сообщается, что 16 июня 2023 года компания EOS Technologie подписала контракт с Nexter Arrowtech и TRAAK на разработку нового беспилотника-боеприпаса средней дальности с дистанционным управлением. Тогда сообщалось, что новый беспилотник будет оснащен противотанковой боеголовкой и сможет работать в условиях, когда GPS недоступен. В сообщении также указывалось, что беспилотник будет обладать разведывательными возможностями и сможет дистанционно управляться на средних расстояниях.

Согласно сведениям, опубликованным в журнале Army Recognition, в Veloce 330 используется технология вертикального взлета и посадки (VTOL). Этот беспилотник рассчитан на дальность использования в 80 км и трехчасовой запас хода, оснащен возможностью противодействия активной обороне. Также интегрирована независимая от GPS и устойчивая к помехам навигационная система, разработанная компанией TRAAK. В дополнение к своим ударным возможностям, Veloce 330 может выполнять разведывательные задачи благодаря оптико-электронной системе, способной обнаруживать транспортные средства на расстоянии до 15 км днем и до 3 км ночью. Боеприпас разработан таким образом, чтобы вмешательство человека оставалось центральным звеном в процессе принятия оперативных решений.

Как указывает производитель Veloce 330, следующим шагом модификации будет превращение беспилотника в дистанционно управляемый боеприпас, способный пробивать танковую броню.

По словам представителей компании EOS Technology, беспилотник был полностью спроектирован и изготовлен на предприятии французского малого и среднего бизнеса в Мериньяке, городе, известном своими мастерскими по производству самолетов Dassault Aviation Rafale. Сама компания EOS Technology называет Veloce 330 мини-версией иранского MTO "Шахед-238". Создание Veloce 330 является частью программы LARINAE, совместной работы Агентства по инновациям в области обороны (AID) и Генерального управления по вооружению (DGA), направленной на укрепление французского арсенала средств обороны средней дальности. Программа LARINAE направлена на разработку собственных систем боеприпасов с дистанционным управлением, способных поражать бронированные цели в радиусе 50 километров и временем полета более часа. Эта инициатива отражает стратегическую цель Франции - укрепить свою военную автономию и технологическое превосходство в современной войне.

Недавно AID отобрала два многообещающих проекта из 16 представленных для продвижения целей программы LARINAE. Одним из них руководит консорциум, включающий EOS Technologie, Nexter Arrowtech (в настоящее время работает под управлением KNDS Ammo France) и TRAAK, демонстрирующий надежное партнерство в рамках французской оборонно-промышленной базы.