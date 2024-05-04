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vizir47
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
ВВС США продемонстрировали возможность проектирования, сборки и развертывания автономных беспилотных летательных аппаратов, напечатанных в течение 24 часов на 3D-принтере.

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Согласно опубликованной информации, в ходе демонстрации на полигоне B-70 военно-воздушной базы Эглин во Флориде, ВВС США продемонстрировали свои возможности по проектированию, сборке и развертыванию автономных беспилотных летательных аппаратов, напечатанных на 3D-принтере, в течение 24 часов.

В частности, было собрано шесть летательных аппартов, а также 3,6-килограммовая система эвакуации персонала. Инновационный метод был разработан миссией Blue Horizons Центра стратегии и технологий ВВС, аналитическим центром, пропагандирующим нетрадиционные стратегии для удовлетворения тактических потребностей американской армии.

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US 3D-prints, deploys drones in 24 hrs to boost rapid warfare capability


Проект был реализован командой Black Phoenix в составе команды из трех человек, получившей годичные стипендии Blue Horizons. Команда сосредоточилась на быстрой адаптации небольших беспилотных летательных аппаратов, их технологий и полезной нагрузки к различным потребностям и условиям.

“Небольшие беспилотные летательные аппараты становятся новым средством ведения войны”, - сказал  полковник Дастин Томас, член команды Black Phoenix и сотрудник Blue Horizons. “Однако Военно-воздушные силы не могут быстро менять эти летательные аппараты в зависимости от потребностей текущей обстановки или быстро использовать новые технологии для удовлетворения потребностей конкретной миссии. Наш проект направлен на поиск путей изменения этого”.

Чтобы воплотить свой проект в жизнь, Black Phoenix сотрудничала с Titan Dynamics, небольшой аэрокосмической компанией, известной быстрым и доступным проектированием беспилотных летательных аппаратов. Команда использовала программное обеспечение для автоматизированного проектирования Titan, чтобы быстро создать аэродинамический корпус беспилотного летательного аппарата с учетом веса, мощности, габаритов и полезной нагрузки менее чем за 10 минут. Затем этот дизайн-код вводится в 3D-принтеры для создания облегченных компонентов беспилотного летательного аппарата. После завершения печати всех деталей команда собирает беспилотный летательный аппарат, адаптированный к требованиям миссии.

Согласно опубликованной информации, компания Black Phoenix впервые опробовала этот метод в Юго-Западной Азии в марте с участием подразделения Task Force-99 и добилась определенного успеха. Затем они привезли свои изделия в Эглин для окончательных полевых испытаний и обратились за помощью к Главному управлению данных и искусственного интеллекта ВВС, чтобы ускорить разработку и эксперименты. По словам члена команды Дастина Томаса, Эглин стремится создать пространство для быстрого тестирования небольших беспилотных летательных аппаратов и новых технологических возможностей. Во время работы команды Black Phoenix в Эглин исследователи провели испытания шести автономных летательных аппаратов. Указанные исследования  включали в себя в том числе использование 3,6 килограммового беспилотного летательного аппарата для эвакуации личного состава, которому было поручено доставить припасы летчику в тылу врага.

Согласно опубликованному отчету, все испытания были проведены успешно и подтвердили возможность использования 3D-принтеров для создания беспилотников в кратчайшие сроки.

#сша #инновации #беспилотник за 24 часа #беспилотник на 3d-принтере
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