Согласно появившихся сведений, девятый план помощи Италии Украине будет включать систему SAMP/T, которую намереваются изъять из состава 4-го зенитно-артиллерийского полка «Esercito Italiano».

Продолжая нагнетать вооруженный конфликт в Украине, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель активно призывает государства-члены ЕС увеличить военные поставки украинской армии, особенно системы противовоздушной обороны. "У западных армий есть около 100 ракетных батарей Patriot, а мы все не можем предоставить им семь, о которых Киев просит в дополнение к тем, которые им уже были предоставлены", - посетовал Боррель, в прошлом месяце. И добавил: "Мы должны делать больше и быстрее, чтобы помочь Украине получить необходимые возможности".

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Как известно, 17 апреля Германия также выступила с инициативой призвать страны НАТО и Европейского Союза «как можно скорее усилить противовоздушную оборону Украины». И она подала пример, пообещав Киеву предоставить ей третью батарею Patriot, взятую из запасов Бундесвера. Испания пообещала последовать примеру Берлина, отправив ракеты-перехватчики.

Однако, как заключают европейские военные эксперты, батареи Patriot не являются альфой и омегой противовоздушной обороны... и в этом вопросе франко-итальянская наземная система SAMP/T «земля-воздух» средней дальности, называемая также Mamba, по их мнению не хуже может справляться с такой задачей. В прошлом году Париж и Рим договорились уступить одну из таких установок украинским войскам. Таким образом: Италия предоставила пусковые установки, а Франция поставила радар Arabel и ракеты Aster 30.

Сегодня Франция указывает своим союзниками по НАТО, что, имея ограниченные возможности в области противовоздушной обороны на театре военных действий, она на данный момент не может выйти за рамки того, что она уже предоставила Украине (за исключением, возможно, ракет Aster 30, количество экземпляров которых уже поставленных Украине держится в секрете). С другой стороны, итальянские обозреватели указывают, что Италия может позволить себе обойтись без еще одного из своих SAMP/T. Во всяком случае, так считает ежедневная итальянская газета The Repubblica. В частности, по сообщению этого издания, правительство во главе с Джорджией Мелони в настоящее время готовит девятый план помощи Украине, который будет включать систему SAMP/T, взятую из состава 4-го зенитно-артиллерийского полка «Esercito Italiano», который, таким образом, будет насчитывать всего четыре полные батареи.

Априори система ПРО, которую Рим намеревается поставить Киеву, будет той, которая была развернута в Словакии в рамках НАТО. При этом итальянские военные указывают, что на данный момент они не могут сделать большего, так как должны обеспечить воздушное прикрытие следующего саммита G7 в Борго-Эгназии, в то время как они развернули еще один комплект в Кувейте «на некоторое время». Что же касается комплекса полка «Esercito Italiano», то он был выведен в резерв.

Как указывают итальянские власти, содержание этой новой помощи Украине должно быть окончательно определено к середине июня (то есть до саммита G7) и одобрено парламентом Италии. Что касается того, будет ли он обнародован, это уже другая история, поскольку итальянское правительство играет в этом вопросе по своему усмотрению, стараясь не придавать гласности размеры и существо передаваемого Украине вооружения. И это, в частности, подтверждает появившаяся недавно информация, что Рим предоставил Киеву крылатые ракеты Storm Shadow / SCALP лишь в результате разбалтывания этих сведений министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом.