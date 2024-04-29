По сообщениям британских СМИ, министр обороны Великобритании первым сообщил, что Италия, наряду с Францией и Соединенным Королевством, поставила крылатые ракеты Storm Shadow Киеву.

По сообщениям СМИ, министр обороны Великобритании первым сообщил, что Италия, наряду с Францией и Соединенным Королевством, поставила крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP EG Киеву, и на этом фоне призвал Германию предоставить Украине ракеты Taurus. Тем самым ответственным западным чиновником впервые было публично заявлено, что Италия входит в число стран, поставляющих ракеты этого типа в Украину.

“Я действительно считаю, что Storm Shadow была экстраординарным оружием”, - заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время недавнего визита на производственную площадку MBDA, где собираются крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает британской издание The Times. “Великобритания, Франция и Италия готовят это оружие к использованию, особенно в Крыму. Это оружие имеет очень существенное значение”, - указывается изданием.

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Что же касается самой Италии, то итальянское правительство до настоящего времени официально не объявляло о передаче этих ракет Украине, сохраняя “сдержанность”, когда речь заходит о таких деликатных вопросах, как передача оружия.

Относительно экспорта Италией вооружения, в конце марта министр обороны Италии Гвидо Крозетто лишь ограничился заявлением, что объем разрешенного экспорта оружия в Киев в 2023 году достиг 417 миллионов евро. Хотя итальянский парламент продлил разрешение на передачу военной техники, материалов и оборудования Украине на весь 2024 год, точный список вооружений засекречен, даже несмотря на то, что большая часть оборудования, поставляемого Римом, была обнародована киевскими властями и даже самим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечают западные военные аналитики, вряд ли британский министр обороны Шаппс допустил грубую ошибку, упомянув Италию среди поставщиков Storm Shadow. Такую точку зрения обосновывает и отсутствие какой-либо официальной реакции со стороны Министерства обороны или властей Италии, в частности, опровержение с их стороны заявления Шаппса.

Ракета MBDA Storm Shadow - это современное оружие весом 1300 кг и длиной более 5 метров. Она специально разработан для нанесения ударов по сильно укрепленным и важным целям с удаленного расстояния. Ракета впервые была использована в боевых действиях во время воздушной войны в Ливии в 2011 году Королевскими ВВС и итальянскими самолетами "Торнадо". По сравнению с другими подобными видами оружия, такими как Scalp EG и ракета Taurus, Storm Shadow отличается уникальным сочетанием дальнобойности, точности и полезной нагрузки.

Общедоступная информация указывает на то, что Storm Shadow оснащена обычной боеголовкой весом 450 кг и имеет впечатляющую дальность действия, превышающую 250 км. Как ранее отмечали западные военные эксперты, увеличенный радиус действия ракеты Storm Shadow позволяет украинским военным поражать российские цели на гораздо больших расстояниях, чем это было возможно ранее.

Италия стала закупать ракеты Storm Shadow с 1999 года, и с тех пор итальянские ВВС получили около 200 ракет Storm Shadow, которые ими активно использовались во время операции Unified Protector в Ливии в 2011 году, причем именно самолет Tornado IDS на тот момент был пусковой платформой для этих ракет. Стоимость каждой ракеты составляет примерно 2,6 миллиона евро.

В Украине ракеты Storm Shadows уже неоднократно использовались в боевых условиях на истребителях Су-24. Министр обороны Украины Алексей Резников в конце мая 2023 года заявил, что "ракеты имели идеальную точность попадания", хотя Министерство обороны России указывало, что некоторые из них были перехвачены.