Счетная палата США опубликовала исследование под названием "Украина: состояние и проблемы усилий Министерства обороны по замене оружия", в котором проанализировала, как Пентагон тратит средства, чтобы вооружить Киев.

Счетная палата США (GAO) опубликовала 30 апреля исследование на дюжине страниц под названием "Украина: состояние и проблемы усилий Министерства обороны по замене оружия" (GAO-24-106649). В своем исследовании GAO проанализировала поставки оружия и боеприпасов Украине, а также процесс замены этого оборудования в арсеналах США.

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По мнению авторов исследования, американское военное ведомство предоставило Украине оружие на миллиарды долларов из своих резервов, использовав выделенные в марте 2024 года Конгрессом США дополнительные средства для замены переданного Киеву оружия.

Согласно этому исследованию, до марта 2024 года (то есть до того, как было принято решение о выделении 62 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине) Конгресс США одобрил дополнительное финансирование в размере 25,9 миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине. Эти средства должны были позволить Министерству обороны:

- перепрофилировать свои запасы до уровня, на котором они находились до начала передачи Украине вооружения;

- закупить более новые и современные образцы вооружений, поставляемых в Украину;

- инвестировать в оборонно-промышленную базу США для ускорения производства оружия;

- возместить расходы на логистику, связанные с поставками оружия в Украину (например, расходы на топливо и техническое обслуживание для отправки оборудования за границу).

Как следует из анализа GAO, по состоянию на 31 декабря 2023 года Министерство обороны США уже израсходовало более 70 % этого финансирования, или свыше 18 миллиардов долларов. Из этой суммы более 16 миллиардов долларов было потрачено на закупку оружия и адаптацию промышленной базы для производства большего количества вооружений и боеприпасов в сжатые сроки (речь идет о 155-миллиметровых снарядах, производство которых будет увеличено в 7 раз), в то время как остальные средства были привлечены для возмещения расходов Министерства обороны на транспортировку и логистику переданного Украине вооружения.

Закупка боеприпасов, ракет и боевых машин составляет основу произведенных Министерством обороны США обороны трат.

Кроме того, как отмечается в документе GAO, Пентагон «выявил многочисленные проблемы в цепочке поставок». "Как правило, это давние проблемы, усугубляемые такими обстоятельствами, как пандемия Covid-19 и возросший спрос со стороны Украины, а также другими факторами, связанными с поставками запчастей и сырья поставщиками, которые влияют на многие программы в области вооружений".

По данным Пентагона, с начала президентства Джо Байдена "Соединенные Штаты уже предоставили Украине помощь в области безопасности и на военные нужды на сумму более 44,9 миллиарда долларов, в том числе более 44,2 миллиарда долларов с начала российской специальной военной операции".

Кроме того, как отмечает Счетная палата США, Пентагон сталкивается с нежеланием некоторых компаний заключать оружейные контракты для Киева. "Некоторые поставщики неохотно заключают долгосрочные соглашения с Министерством обороны США, которые требуют от них соблюдения определенных цен в течение нескольких лет для пополнения запасов оружия, поставляемого Украине Пентагоном", - говорится в исследовании GAO.