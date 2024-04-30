Правительство Австралии инвестировало почти миллиард австралийских долларов в стартап по квантовым вычислениям PsiQuantum для создания первого в мире коммерчески оправданного квантового компьютера.

Федеральное правительство Австралии и правительство штата Квинсленд инвестировали почти миллиард австралийских долларов (600 миллионов долларов США) в стартап по квантовым вычислениям PsiQuantum для создания первого в мире коммерчески оправданного квантового компьютера. PsiQuantum надеется создать компьютер с исправлением ошибок к 2029 году. В рамках этой сделки компания PsiQuantum, базирующаяся в Кремниевой долине, перенесет свою базу в австралийский Брисбен, где построит свой квантовый компьютер с переохлаждением размером со склад.

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Федеральный министр промышленности и науки Австралии Эд Хусик заявил, что правительство не хочет повторять ошибок прошлого, позволяя этой технологии распространяться за рубежом. Он сказал, что исторические неудачи Австралии в поддержке местного производства чипов привели к тому, что эти отрасли переместились в Азию. "PsiQuantum покинула наши берега, потому что они не думали, что у нас есть интерес или желание поддерживать этот тип технологий", - сказал г-н Хусик. "Теперь эти австралийцы хотят вернуться домой, чтобы убедиться, что мы можем стать технологическим центром производства".

Квантовые вычисления, считающиеся следующим этапом развития вычислительной техники, до сих пор были в основном частной практикой, и такие технологические гиганты, как Google, IBM и Microsoft, инвестировали миллиарды в развитие этой технологии.

Основанная австралийскими исследователями Джереми О'Брайеном и Терри Рудольфом, компания PsiQuantum также пошла по тому же пути, когда в 2015 году зарегистрировалась как компания в Кремниевой долине. Однако сегодня Австралия, не успевшая ранее наладить крупномасштабное производство фотоэлектрических элементов и кремниевых чипов, стремится к тому, чтобы технологии квантовых вычислений оставались на ее территории. Поэтому ее правительство инвестирует в стартап, который хочет создать коммерчески оправданный квантовый компьютер.

Хотя компании, занимающиеся созданием квантовых компьютеров, предполагают, что компьютеры следующего поколения будут быстро решать проблемы, их первоначальные попытки продемонстрировать их работу довольно далеки от реальных проблем. Кэти Фоули, главный научный сотрудник Австралии, рассказала ABC Radio в Брисбене, что квантовые компьютеры скоро станут частью нашей повседневной жизни и произведут революцию в решении таких проблем, как поиск маршрутов для грузоперевозок, организация портов или логистика. В этой связи она, в частности, сказала, что правительство Квинсленда выделило 5 миллионов австралийских долларов на исследование того, как квантовые вычисления могут помочь организовать логистику Олимпийских игр 2032 года в Брисбене.

Компания PsiQuantum заявляет, что она создаст первый в мире “отказоустойчивый” квантовый компьютер, который не содержит ошибок, в отличие от других квантовых компьютеров, которые создаются сегодня. Это сделает квантовые компьютеры полезными для оборонных и промышленных исследований.

Технология PsiQauntum, как и в целом индустрия квантовых вычислений, фокусируется на уменьшении ошибок и стремится достичь этого путем создания квантовых компьютеров с большим количеством физических кубитов. Но, вместо использования сверхпроводников для создания своего квантового компьютера, компания использует подход, основанный на термоядерном синтезе, при котором фотоны служат кубитами и обрабатываются на полупроводниковых чипах, во многом подобно современным компьютерам. Планируется, что первый квантовый компьютер компании общего назначения будет содержать миллион физических кубитов и будет работать с использованием криогенного охлаждения.

Терри Рудольф, один из основателей PsiQuantum, рассказал ABC Radio в Брисбене, что исследователи из Квинсленда в течение 25 лет работали над раскрытием физики, лежащей в основе квантовых вычислений. Но только в последнее десятилетие эти проблемы стали решаемыми. “Даже если бы мы превратили весь кремний в Солнечной системе в классический компьютер, мы бы никогда не смогли решить многие проблемы”, - сказал Рудольф в интервью ABC Radio. “Но с квантовым компьютером количество шагов, необходимых для решения проблемы, было бы значительно меньше”, отметил он.

“Квантовый компьютер общего назначения представляет собой возможность создать новую практическую основу вычислительной инфраструктуры и, тем самым, спровоцировать следующую промышленную революцию”, - сказал профессор Джереми О'Брайен, генеральный директор PsiQuantum, в пресс-релизе. “Эта платформа поможет решить сегодняшние неразрешимые проблемы и послужит инструментом для разработки решений, в которых мы так отчаянно нуждаемся, чтобы защитить наше будущее”, - добавил он.