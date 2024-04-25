Американская компания Throwflame разработала и запустила производство робота-огнемета на основе модели роботизированной собаки — Go1, которую производит компания Unitree Robotics

Наряду с демонстрируемым приоритетом во внедрении роботов-гуманоидов, собаки-роботы также притягивают к себе внимание разработчиков и производителей. Это связано с тем, что в использовании роботизированной техники собаки-роботы, в частности, могут гораздо легче добираться до труднодоступных мест, чем двуногие роботы, транспортировать значительные грузы.

Используя эти преимущества, американская компания Throwflame оснастила собаку-робота огнеметом. Чтобы продвинуть этот новый продукт, который теперь доступен даже в открытой продаже, она выпустила видео, на котором робот, получивший название Thermonator, перемещается по лесу и извергает пламя в разных направлениях. Зрелище столь же пугающее, сколь и впечатляющее.

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Коммерциализация такого устройства, естественно, вызывает вопросы о его практическом применении.

Огнеметный робот Thermonator, продаваемый по цене 9420 долларов США, предлагается для различных целей, в том числе и не только в качестве оружия. В сельском хозяйстве, например, его можно использовать для удаления растительного мусора и уничтожения сорняков или кустарников без использования химикатов. В борьбе с лесными пожарами Thermonator можно использовать для создания противопожарных барьеров (например, путем контролируемого сжигания определенных участков, что помогает предотвратить распространение пожара и в то же время снижает риски для персонала). Робот также находит применение в уборке снега: создавая таяние снега и льда на дорогах и пешеходных дорожках с помощью контролируемого пламени. Наконец, он может использоваться в развлекательной среде, особенно в рамках шоу или демонстраций технологий.

Однако эти рекомендации производителя не гарантируют безопасного использования такого робота. Кроме того, ничто не предотвращает злонамеренное использование этого продукта. Напомним, что огнеметы исторически были широко применяемым военным оружием во время Первой и Второй мировых войн. Устройство по самой своей природе может легко привлечь злоумышленников к ненадлежащему использованию. Кроме того, риск возникновения пожара очень высок, учитывая предполагаемую длину пламени, достигающую нескольких метров. Общественная безопасность также может быть поставлена под угрозу во время публичных демонстраций.

Что касается технических аспектов, то Thermonator сочетает в себе роботизированную собаку — Go1, разработанную Unitree Robotics, — с компактным и ультрамодульным огнеметом, разработанным компанией Throwflame. Это устройство может выбрасывать пламя на расстояние до 9 метров. Управление системой осуществляется удаленно, через Wi-Fi или Bluetooth, со смартфона. Робот оснащен ультразвуковыми и лидарными датчиками, а также камерами, которые передают изображения пользователю в режиме реального времени. Благодаря гибким сочленениям он может развивать скорость до 16 км / ч. Однако его аккумулятор обеспечивает относительно небольшое время автономной работы (один час), в то время как топливный бак (для огнемета) имеет емкость два литра.

В настоящее время Thermonator доступен только в Соединенных Штатах. Следует отметить, что в Европе невозможно легально приобрести огнемет без соответствующего профессионального разрешения.