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vizir47
КНР удваивает усилия по созданию своих станков для производства полупроводников
На фоне проводимой Вашингтоном политики ограничения доступа Пекина к современным западным станкам, необходимым для развития полупроводниковой промышленности, Китай к концу 2024 года намеревается на 80 % заменить их на отечественные.

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На фоне усиливающегося со стороны Вашингтона экономического давления на Пекин, режим экспортного контроля США в отношении Китая заметно обостряется в последнее время и наблюдается его особая направленность на сдерживание роста производства передовых полупроводниковых приборов в КНР. Это, в частности, происходит в форме ограничения доступа Пекина к современным станкам, необходимым для развития полупроводниковой промышленности, производимым Соединенными Штатами и их союзниками.

SMEE

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Однако Китай успешно противостоит таким действиям США, стремясь заменить западное оборудование инструментами отечественного производства. Если Пекину удастся это сделать, ничто не помешает ему создавать передовые чипы, которые позволят использовать продвинутый искусственный интеллект, квантовые вычисления и оружие следующего поколения.

Как  отмечают  западные эксперты, Пекин, похоже, в ответ на действия Вашингтона удваивает усилия по созданию своих станков для производства полупроводников. Китайские производители оборудования для производства микросхем быстро растут после многолетнего отставания от своих западных коллег. Так, китайская компания электронной промышленности Advanced Micro-fabrication Equipment, крупный разработчик и производитель оборудования для изготовления проводников, конкурирующая с американской компанией Lam Research, может производить некоторые виды оборудования для производства чипов с размерами 5 и 28 нанометров. Компания уже отправляла свою продукцию западным гигантам TSMC, Samsung, Intel и Micron. Сообщается, что другая китайская компания - Shanghai Microelectronics Equipment, лидер в области литографии в Китае, надеется вскоре представить оборудование, способное наладить 28-нанометровое производство чипов.

NAURA Technology Group Company Limited — китайская компания электронной промышленности, крупнейший в стране разработчик и производитель оборудования для полупроводниковой промышленности, готовит к выпуску оборудование для травления используемых в производстве чипов пластин и уже в ближайшее время сможет использоваться для изготовления 28- и 55-нанометровых чипов. Компания сообщила о 35-процентном росте продаж в третьем квартале 2023 года.

Доля китайских поставщиков оборудования в продажах китайским заводам по производству микросхем, по некоторым оценкам, выросла  с 21 % в 2021 году до 47 % за первые восемь месяцев прошлого года. Как отмечают западные аналитики, эти станкостроительные компании, вероятно, продолжат расти благодаря щедрой государственной поддержке.

Пекин усилил свое стремление к независимости в производстве полупроводников, особенно с 2022 года. Китай стремится к новым достижениям “любой ценой”, - заявил недавно представитель китайского правительства изданию Financial Times. Государственные субсидии Huawei удвоились в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Компании, производящие оборудование, ожидают также  получить аналогичный режим.

В указанных условиях весьма примечательным является недавнее заявление руководителя одного из крупнейших китайских производителей полупроводникового оборудования о том, что к концу 2024 года 80 % импортируемого Китаем оборудования для производства чипов может быть заменено отечественными станками, что позволит этой стране не только достичь независимости от Запада, но и развернуть более активную борьбу на рынке чипов и полупроводников.

#сша #сша vs китай #кнр #производство чипов #полупроводниковая промышленность китая
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